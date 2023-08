Vendre sa maison au Luxembourg pour vivre comme un roi au Portugal?

Share this with email

Un couple de Portugais installés au Luxembourg depuis des décennies et propriétaires de leur maison a fait le calcul : leur maison, achetée dans les années 80 pour 100.000 euros, vaut aujourd'hui environ un million d'euros, même en temps de crise. Cette somme est suffisante pour acheter plusieurs appartements au Portugal et les louer, générant ainsi des revenus qui permettent à ces Portugais de mener une vie de qualité dans leur pays d'origine.

«Il y a des régions au Portugal où un million d'euros suffisent pour acheter six, sept ou même dix appartements. Les Portugais investissent de plus en plus dans l'immobilier au Portugal, réalisant que la situation difficile que certains d'entre eux vivent ici peut se transformer en une vie de luxe dans leur pays d'origine», a déclaré à Contacto un directeur de banque au Luxembourg, qui préfère rester anonyme.

Pourquoi vivre ici, avec les difficultés qu'on connaît, quand on peut avoir une excellente vie au Portugal? Un directeur de banque

«En dix ans, je n'ai jamais vu autant de couples portugais de la première ou de la deuxième génération d'émigrants envisager de rentrer définitivement au Portugal, en raison du coût de la vie au Luxembourg et des difficultés accrues qui en découlent», confirme-t-il. Dans de nombreux cas, les enfants ont déjà grandi et sont indépendants, et ces couples considèrent leur maison, achetée au Luxembourg il y a des décennies, comme un grand atout, «un investissement qui a été rentable au fil des ans».

«Alors pourquoi vivre ici, avec les difficultés qu'on connaît, quand on peut avoir une excellente vie au Portugal?», demande le directeur de la banque.

La retraite est presque là

«Il y a des couples qui approchent de l'âge de la retraite, qui envisagent de revenir définitivement au Portugal et qui remboursent encore leur crédit immobilier. Ils s'adressent à nous parce qu'ils ont déjà des difficultés économiques en raison de la forte augmentation des mensualités, ou parce qu'ils craignent de se retrouver bientôt dans cette situation. Dans ces cas-là, ils finissent par se rendre compte qu'il est préférable de vendre leur maison et d'investir dans l'immobilier au Portugal», explique-t-il.

La crise immobilière est généralisée en Europe, mais si l'on compare la situation du Portugal à celle du Luxembourg, le marché portugais présente actuellement des prix très attractifs, souligne-t-il.

Augmentation des versements

Les taux d'intérêt ont plus que doublé au Luxembourg depuis le début de l'année 2022. «Il y a un an et demi, un taux d'intérêt variable normal était de 1,5 %, alors qu'il est aujourd'hui de 5 %. Cela signifie que quelqu'un qui, par exemple, a contracté un prêt bancaire de 500.000 euros, d'une durée de 30 ans, a vu sa mensualité passer de 1.730 à 2.700 euros ! Dans les classes inférieures et moyennes inférieures, les gens se font égorger».

Pour les crédits plus importants, l'augmentation est plus forte encore. Par exemple, dans le cas d'un prêt d'un million d'euros, aux mêmes conditions, la mensualité est passée de 3.460 euros il y a un an et demi avec un taux d'intérêt de 1,5%, à 5.397 euros. C'est 1.937 euros de plus.

De plus, les prévisions sont pessimistes et les taux d'intérêt vont continuer à augmenter. «De mon point de vue, le pire est à venir. Je crains que d'ici 2024, la crise soit assez grave», souligne le directeur de la banque.

