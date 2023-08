Vers un plan social sectoriel dans le secteur de la construction?

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Le secteur de la construction traverse-t-il vraiment une crise sans précédent? La faillite de l'entreprise Manuel Cardoso, prononcée la semaine dernière, a encore renforcé les craintes qui planent sur le secteur depuis plusieurs mois. Un secteur malmené, qui a traversé plusieurs crises successives et qui souffre aujourd'hui de la hausse continue des taux d'intérêt.

Lire aussi :

«La vraie crise, c'est celle du logement, pas celle de la construction»

Il y a quelques jours, dans une interview accordée à Virgule.lu, le secrétaire central de l’OGBL en charge de la construction Jean-Luc De Matteis relativisait la situation, en soulignant que tout le secteur ne traversait pas forcément des difficultés et en insistant, à l'adresse des élus politiques, sur la crise du logement.

«Le maintien dans l'emploi ne sera plus possible»

Ce mercredi, le son de cloche était un peu différent du côté du Groupement des Entrepreneurs et de la Fédération des Entreprises de Construction, qui ont publié un communiqué pour alerter sur la situation du secteur, en pleine période de congés collectifs. Ils craignent en effet que la situation se dégrade après ces congés. «Dans les prochains mois, tous les secteurs de la construction vont faire face à une baisse drastique de leur activité», ont-ils prévenu, en appelant les syndicats OGBL et LCGB « à discuter au plus vite de la question d'un plan sectoriel de maintien de l'emploi», étant donné que «pour un grand nombre d’entreprises, le maintien dans l’emploi ne sera plus possible», écrivent-ils.

Lire aussi :

«Certains travailleurs de Manuel Cardoso ont déjà retrouvé un emploi»

Un cri d'alerte, qui fait suite à un constat interpellant: «Aujourd’hui, le nombre de faillites d’entreprises de construction atteint un triste record depuis l’année 1995», notent le Groupement des Entrepreneurs et la Fédération des Entreprises de Construction dans leur communiqué commun. Selon les données recueillies par Creditreform, 114 entreprises actives dans le secteur ont mis la clé sous le paillasson depuis le début de l'année et 12 faillites ont été enregistrées rien que sur le mois de juillet.

«Une crise historique»

De son côté, la Chambre des Métiers, si elle reconnaît qu'il y a des disparités d'un secteur à l'autre, parle d'une «crise historique dont les premières manifestations sont apparues au courant de l’année 2022». Pour l'organisme, cela ne fait plus de doute: «il apparaît clairement que la crise du logement se répercute maintenant sur les entreprises», est-il souligné dans la note de conjoncture relative au 2e trimestre 2023. Le segment du neuf ne se porte pas au mieux, avec des ventes d’appartements neufs qui ont chuté de 72 % au premier trimestre 2023», selon les chiffres du Statec.

Autre signe que le secteur tourne au ralenti: «le volume bâti autorisé dans le domaine résidentiel lors du premier trimestre 2023 a diminué de 33% par rapport à la même période de l’année 2021», expose la Chambre des Métiers.

Lire aussi :

Les terrains à bâtir, chasse gardée de quelques propriétaires

L'indicateur de l'activité de la construction montre en fait depuis plusieurs mois des signes d'un «réel risque d’une crise économique à laquelle le secteur serait confronté dans un futur proche». Entre le 1er semestre 2022 et le 1er semestre 2023, l'indicateur a drastiquement baissé, de 20 points. Les chefs d'entreprise prévoient qu'il baisse encore, pour se retrouver à un niveau de -10 points. Soit un niveau qui n'avait plus été atteint depuis... le 2e trimestre 2013.

Si on exclut la pandémie, il faut remonter à 2013 pour trouver un niveau aussi bas. © PHOTO: Chambre des Métiers

Des mesures pour 150 millions d'euros

Pour s'assurer que la situation actuelle du secteur n'entraîne pas d'insolvabilité ou de chômage partiel, le ministre du Logement Henri Kox et le ministre des PME Lex Delles ont annoncé que le montant de quelque 1,1 milliard d'euros déjà affectés aux projets de construction dans le budget de l'État pour l'année en cours sera augmenté.

Face à cette crise planant sur le secteur de la construction, le gouvernement a également mis en place une Task Force qui a présenté le 20 juin dernier un plan de 13 mesures portant sur un montant de 150 millions d'euros. Malgré cela, la Chambre des Métiers note que «le risque qu’une partie non négligeable des entreprises se retrouve à partir de la deuxième moitié de l’année dans une situation de sureffectif devient de plus en plus probable», en raison des carnets de commande qui se vident.

«Eviter les licenciements massifs»

Du côté de la Fédération des Artisans, on estime que les mesures proposées sont insuffisantes. «Bien sûr, nous saluons le paquet de 150 millions d'euros du gouvernement à partir de fin juin, mais nous ne le voyons que comme un premier pas. Les projets et appels d'offres annoncés par l'Etat et les communes doivent désormais arriver au plus vite», souligne Patrick Koehnen, Secrétaire général adjoint à la Fédération des Artisansinterrogé, par le Luxemburger Wort.

Lire aussi :

La crise de la construction s'aggrave, la Chambre des métiers et l'artisanat appellent à l'aide

Des pistes de solution pour sortir de la crise et créer de nouveaux logements ont aussi été avancées par le secteur, comme la suppression du droit d'enregistrement sur la part des projets de construction déjà achevés, l'annulation de la réduction des amortissements accélérés et le relèvement du plafond actuel de 50.000 à 100.000 euros pour tous les investisseurs ou encore la réintroduction de la TVA super-réduite sur la création d'appartements locatifs.

«Il faut éviter que les entreprises ne soient contraintes à tout prix à des licenciements massifs», explique Pol Faber, secrétaire général du Groupement des Entrepreneurs à la Fedil. «Il est important de sécuriser les emplois à long terme, car il existe un risque que les travailleurs temporairement inutiles en temps de crise migrent vers d'autres secteurs ou retournent dans leur pays d'origine, comme nous le constatons déjà avec les travailleurs portugais aujourd'hui».