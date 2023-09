Vers une évolution du packaging des vins mousseux et du crémant?

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Celui qui veut aller jusqu'à la dégustation doit d'abord surmonter quatre obstacles: la coiffe, l'agrafe, la plaque et enfin le bouchon. L'agrafe est le support en fil métallique qui fixe le bouchon au goulot de la bouteille, et la plaque est, elle aussi, métallique, et repose sur le bouchon pour aider l'agrafe dans sa tâche. Ces trois gardiens du goulot des bouteilles de crémant, de mousseux ou de champagne sont indispensables. Sans bouchon, la bouteille n'est pas étanche. Et sans l'agrafe et sa plaque, la pression risque de faire sauter le premier.

Lire aussi :

«Les vignes se portent à merveille»

Avant de s'attaquer à cette construction métallique, il faut d'abord déchirer la coiffe. Généralement fabriquée en aluminium, la coiffe ne fait en aucun cas partie d'un dispositif de sécurité. Elle ne remplit en premier lieu qu'une fonction décorative. C'est une des raison pour laquelle l'Union européenne a décidé, à la demande et sous la pression de nombreux viticulteurs, de ne plus insister sur ce point à l'avenir. L'emballage du goulot des vins mousseux pourrait donc bientôt appartenir au passé au Luxembourg également, à condition que les viticulteurs et embouteilleurs locaux de mousseux, crémant et autres produits effervescents veuillent bien y renoncer.

C'est certainement une histoire de coûts, de durabilité, mais aussi d'habitude. André Mehlen Domaines Vinsmoselle

«Nous n'avons aucun problème à ce que l'utilisation de coiffes devienne facultative pour le crémant», déclare à ce sujet André Mehlen, directeur général des Domaines Vinsmoselle. Mais jusqu'à présent, la coopérative viticole n'a pas encore pris de décision sur la question. «C'est certainement une histoire de coûts, de durabilité, mais aussi d'habitude», explique l'intéressé. Enfin, le fait de s'en passer aurait surtout une influence visuelle.

André Mehlen des Domaines Vinsmoselles est ouvert à toute forme d'approche de la nouvelle réglementation. © PHOTO: Pierre Matgé

«De plus, les vins et crémants luxembourgeois doivent porter le label d'AOP (appellation d'origine protégée, NDLR) généralement apposé sur la coiffe», indique le dirigeant de la coopérative. Mais, ajoute-t-il, ce label pourrait alternativement être imprimé sur la plaquette. D'ailleurs, le vin mousseux sans alcool des Domaines Vinsmoselle renonce déjà à cet emballage, preuve qu'il est possible de s'en passer.

Utiliser d'abord les stocks de matériel

À la cave Bernard-Massard, on en est également encore à la phase de questionnement. «L'abandon éventuel de la coiffe dépend de très nombreux facteurs, et fait encore l'objet de discussions internes», expliquela plus grande entreprise familiale luxembourgeoise de production de vins et de vins mousseux. Il ne faut toutefois pas s'attendre à un changement rapide, «car nous devons d'abord attendre que les contrats actuels avec les fournisseurs arrivent à échéance, que les stocks soient épuisés et que toutes les questions de nos clients soient résolues», fait savoir une porte-parole de l'entreprise. Du côté du domaine Desom, «aucun changement n'est actuellement prévu dans la production», raison pour laquelle le producteur de crémant de Remich veut pour l'instant s'en tenir à la coiffe.

Lire aussi :

Des vignerons passionnés par le vin de la Sûre

Au Domaine Viticole Kohll-Leuck, rien ne change non plus pour l'instant. Mais: «À plus long terme, on peut s'attendre à ce que cette coiffe soit supprimée», estime Claude Scheuren, l'un des directeurs de l'entreprise. Mais il faudrait alors revoir toute la bouteille, dit-il. «On ne peut pas simplement supprimer la coiffee sans adapter l'étiquette», explique Claude Scheuren.«L'aspect visuel de la bouteille est un élément très important pour la vente.» Actuellement, Kohll-Leuck utilise déjà des coiffes dont le matériau de support provient de déchets issus du traitement de la canne à sucre, explique le viticulteur. «Ainsi, la consommation de matières premières est déjà réduite pour ce type de coiffe.»

Tout abandon d'un élément d'emballage inutile est toujours une bonne chose. Claude Turping Valorlux

Claude Turping apprécierait qu'à l'avenir, on supprime complètement la coiffe. «Nous sommes fondamentalement d'avis que tout abandon d'un élément d'emballage inutile est toujours une bonne chose», déclare le directeur de l'entreprise de collecte luxembourgeoise Valorlux. Comme l'explique Claude Turping, lors de la collecte du verre usagé, environ cinq pour cent du volume est constitué de matériaux qui ne sont pas du verre. Pour une tonne de verre usagé, cela représente tout de même 50 kilos.

Le directeur de Valorlux, Claude Turping, estime que l'abandon de la capsule en film plastique est en tout cas judicieux pour des raisons de durabilité. © PHOTO: Alain Piron

Cela concerne surtout les couvercles et les étiquettes, mais bien sûr aussi les restes d'emballage des bouteilles de vin mousseux. Selon le directeur de Valorlux, il est certes assez facile de trier les métaux du verre usagé à l'aide de procédés techniques, contrairement à d'autres matériaux, mais plus un flux de matériaux est homogène dans le processus de recyclage, mieux c'est.

Coûts supplémentaires et problèmes de livraison

Bernard-Massard embouteille environ 3,5 millions de bouteilles de vin mousseux par an. Et c'est à peu près la même quantité de crémant qui est vendue chaque année par tous les producteurs du pays, rien qu'au Luxembourg. En renonçant systématiquement à la coiffe, il serait donc possible d'éviter beaucoup de déchets et de gaspillage de matières premières au Grand-Duché également - et d'ainsi faire quelques économies. Car la décoration du goulot coûte aussi de l'argent.

Lire aussi :

Vers des cépages plus méridionaux pour les vins de Moselle ?

Pour une capsule de Crémant, il faut compter entre 9 et 25 centimes d'euros, selon le modèle (impression, couleur et finition) et la quantité commandée, explique Bernd Karl, directeur technique des Domaines Vinsmoselle. Et l'économie est proportionnelle si l'on y renonce -ce qui, pour 3,5 millions de bouteilles, s'élève rapidement à un demi-million d'euros, ou plus.

À cela s'ajoute le problème général de la chaîne d'approvisionnement, qui a également touché les coiffes. Cela s'explique notamment par le fait que l'un des grands fabricants de ces capsules à son siège en Ukraine. Et comme de nombreux viticulteurs européens, la coopérative basée à Stadtbredimus en a fait les frais. Les délais de livraison sont toujours très longs, ce qui oblige à planifier longtemps à l'avance, explique Mehlen. «À cela s'ajoute la hausse des prix.»

Un bouchon en plastique discrètement dissimulé

La raison d'être des coiffes ne semble donc pas vraiment tangible. Et pourtant, il existe à travers l'Union européenne des producteurs qui ne voudraient pas y renoncer. Surtout parmi les vins premiers prix, la gaine en métal léger remplit finalement une fonction. Et ce, lorsque le bouchon de la bouteille n'est pas en liège, mais en plastique.

Lire aussi :

Le vin luxembourgeois s'est invité à la table des grands

Dans la perception subjective, un bouchon en plastique est l'indice d'un produit de qualité plutôt inférieure - comme le bouchon à vis des bouteilles de vin. Dans les deux cas, le contenu n'en est ni moins bon ni meilleur, mais l'œil mange, boit et achète aussi. Si le bouchon en plastique disparaît donc sous la capsule en film plastique, cela peut être utile pour les ventes.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Laura Bannier