Vers une interdiction nationale des téléphones portables à l'école?

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

«Je suis sceptique quant à la possibilité de faire fonctionner une telle réglementation», déclare d'emblée une voix du secteur de l'éducation qui souhaite rester anonyme lors d'un entretien avec le Luxemburger Wort. Le débat sur l'interdiction des téléphones portables personnels dans les écoles prend de plus en plus d'ampleur, mais aucune règle d'application générale n'a encore été introduite au niveau national. Les règles diffèrent d'une école à l'autre, d'une classe à l'autre. Un consensus n'a pas encore été trouvé.

L'interdiction du portable au lycée Ermesinde Au lycée Ermesinde, on est tout à fait conscient de l'importance qu'a prise la digitalisation au cours des dernières années, explique le proviseur Jeannot Medinger. C'est la raison pour laquelle un observatoire de la numérisation sera mis en place à partir de septembre, dans lequel les élèves se réuniront pour aborder des thèmes liés à internet, à la technique et aux sciences. «En soi, il n'y a rien de nouveau pour les élèves», explique Jeannot Medinger, proviseur du lycée Ermesinde. Par le passé, les élèves avaient déjà dû se passer de leurs smartphones personnels. On a toutefois constaté que l'échange et la collaboration entre les élèves, mais aussi le personnel enseignant, risquaient d'être entravés par les smartphones personnels. «Le rythme effréné de notre époque fait soudain obstacle à la qualité. Et c'est ce que nous voulons éviter», explique Jeannot Medinger. Bien sûr, certains craignaient que les élèves ne s'opposent au règlement, mais cela n'a pas été le cas. Certes, tout irait désormais un peu plus lentement, mais les relations humaines devraient s'en trouver renforcées. Il y a environ une semaine, le lycée Ermesinde a introduit une interdiction des téléphones portables pour les élèves et le personnel enseignant. L'école de Mersch a pris cette décision en estimant que les appareils tels que les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes ont une influence négative sur le comportement d'apprentissage. Les élèves des classes 7e à 5e doivent déposer leurs appareils personnels le matin et peuvent les récupérer après l'école. Les élèves plus âgés des classes 4e à 1ère peuvent porter leur téléphone portable sur eux, mais ne peuvent pas l'utiliser sur l'ensemble du campus.

L'interdiction générale de l'utilisation du téléphone portable crée un contexte artificiel auquel les élèves ne sont pas exposés dans la vie de tous les jours, estime par ailleurs la professionnelle du secteur. «Leur monde se déroule en ligne. Ils doivent apprendre à vivre avec les nouvelles technologies et à les utiliser consciencieusement. Parler avec eux des dangers et des avantages des réseaux sociaux est plus utile que d'introduire une interdiction complète.»

Pas d'interdiction générale des téléphones portables en vue

Interrogé par le Luxemburger Wort, le ministère de l'Éducation a répondu à une question parlementaire du député ADR Fred Keup. Aucune interdiction générale des smartphones ne sera envisagée à l'avenir. De manière générale, le temps d'écran chez les jeunes est un sujet qui est également abordé par Bee Secure lors d'ateliers dans les écoles. La matière Sciences numériques devrait en outre sensibiliser et veiller à une utilisation responsable des médias.

Lire aussi :Les jeunes passent 5 heures par jour sur leur portable

Dans certains cas, les écoles décident de rassembler les téléphones portables des élèves dans des boîtes ou des sacs spéciaux au début d'un cours. L'objectif est d'éviter de perturber l'enseignement. La mesure dans laquelle cela est appliqué varie toutefois d'une classe à l'autre.

Une interdiction doit être comprise

«Nous devons parler clairement de la consommation d'informations qu'ont les jeunes», déclare Ricardo Marques, psychologue au ministère de l'Éducation. Le monde numérique dans lequel les élèves évoluent aujourd'hui ne s'arrête jamais de tourner et ils en font désormais partie. Mais il faut s'immerger avec eux dans ce monde pour le comprendre, mais aussi pour comprendre les élèves. «La dynamique doit être brisée de manière saine. Il faut toutefois veiller à ce qu'une interdiction n'ait pas un effet contre-productif», explique Ricardo Marques.

Ricardo Marques estime que les élèves sont plus compréhensifs lorsqu'on leur explique pourquoi une mesure est nécessaire. © PHOTO: Gerry Huberty

Selon lui, la décision du lycée de Mersch pourrait inspirer d'autres établissements par la suite, car tous les acteurs, tant les élèves que le personnel enseignant, sont concernés par la réglementation. Si l'on explique précisément aux élèves pourquoi une telle mesure est nécessaire, on peut s'attendre à ce qu'ils la comprennent et l'acceptent. Car une interdiction doit être comprise. Toutefois, le projet doit être accompagné afin de pouvoir étudier la réaction et les effets.

Lire aussi :Les jeunes de plus en plus exposés à des contenus violents

De manière générale, Ricardo Marques estime que l'utilisation du téléphone portable par les élèves doit faire l'objet d'un débat de société. Car dans toute réalité, un téléphone portable fait partie de la vie, c'est indéniable. La pression sociale exercée par les élèves dans le monde numérique ne doit pas non plus être sous-estimée. Toutefois, l'espace et le temps que l'on accorde au smartphone dans le contexte scolaire sont actuellement gérés de manière trop différente.

Cyberharcèlement et qualité de vie perdue

«La rébellion diffère d'une classe à l'autre», raconte une autre enseignante qui travaille dans le sud du pays. «Certains rendent volontairement leur portable, d'autres en levant les yeux au ciel, et puis il y a des plaisantins qui gardent quand même leur portable sur eux et perturbent ainsi les cours».

Personnellement, elle est absolument favorable à une interdiction générale des téléphones portables dans les écoles. C'est d'ailleurs en partie ce que demandent les parents. Le harcèlement numérique est renforcé par l'utilisation des smartphones et du matériel pornographique est également partagé entre les élèves via les smartphones.

Lire aussi :Et vous, que faites-vous de votre vieux smartphone?

Dès que les élèves sont autorisés à le faire, ils sortent leur téléphone portable. «Cela nuit à la qualité de vie», poursuit l'enseignante: «Personnellement, je trouve très important que le téléphone portable ne soit pas présent pendant les cours». Selon elle, cette réglementation devrait être introduite dans tout le pays.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin