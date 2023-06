Victime d'une cyberattaque lundi, le site de la Ville de Luxembourg est opérationnel

On peut à nouveau cliquer sans problème sur le site vdl.lu! Le site Internet de la Ville de Luxembourg est pleinement opérationnel, après avoir été désactivé plusieurs heures.

En effet, l'accès au site web et à ses différentes rubriques et fonctionnalités avait été coupé lundi en début d'après-midi, suite à une attaque informatique. «Nos services travaillent activement pour remédier à la situation et rétablir l’accès aussi rapidement que possible.», assurait alors la capitale sur son compte Twitter.

Dans la soirée, «l'accessibilité depuis le Luxembourg a de nouveau pu être garantie en vue d'une remise en service progressive et contrôlée du portail», fait savoir la Ville de Luxembourg. Et ce mercredi, donc, le retour à la normal est acté.