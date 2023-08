Violences sur une personne ivre: deux policiers suspectés de baigner dans le milieu des stupéfiants

Share this with email

Lundi 10 juillet, le parquet de Luxembourg annonçait l'arrestation de trois policiers, à qui il est reproché d'avoir commis des violences, le 20 mai dernier, sur une personne en état d'ébriété placée en cellule de dégrisement dans un commissariat de la capitale, sans plus de précision. Quelques jours plus tard, on apprenait, toujours par le parquet de Luxembourg, qu'un quatrième policier a été arrêté «dans le cadre de la récente instruction judiciaire ouverte du chef de violences policières aggravées, entrave à la justice et faux».

Nouveau rebondissement ce jeudi puisque le parquet de Luxembourg annonce que des perquisitions ont été menées ce 10 août par l’Inspection générale de la police, sur demande du parquet de Luxembourg et sur mandat du juge d’instruction compétent, auprès de deux agents de police soupçonnés d’avoir contrevenu à la loi sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Dans le milieu des stupéfiants ?

En d'autres termes, deux des quatre policiers suspectés pourraient également avoir baigné dans le milieu des stupéfiants. «Parallèlement, les devoirs en vue de la manifestation de la vérité dans le dossier principal continuent à être posés activement nonobstant la période de service réduit des instances judiciaires», précise le parquet.

En d'autres termes, malgré les vacances scolaires, le parquet ne chôme pas, en témoigne également les récentes reconstitutions du meurtre de Diana Santos et de la rixe mortelle à Esch-sur-Alzette. Le parquet tient à rappeler qu’en vertu du principe de la présomption d'innocence toute personne, qui se voit reprocher une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée.