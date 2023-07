Violences sur une personne ivre: quatre policiers en détention provisoire

Share this with email

Lundi 10 juillet, le parquet de Luxembourg annonçait l'arrestation de trois policiers, à qui il est reproché d'avoir commis des violences sur une personne en état d'ébriété placée en cellule de dégrisement dans un commissariat de la capitale, sans plus de précision.

L'enquête de l'Inspection générale de la police se poursuit et, ce jeudi 13 juillet, on apprend, toujours par le parquet de Luxembourg, qu'un quatrième policier a été arrêté «dans le cadre de la récente instruction judiciaire ouverte du chef de violences policières aggravées, entrave à la justice et faux».

Placés en détention préventive

Les faits se sont produits le 20 mai dernier, élément qui n'avait pas été communiqué lundi.

Les quatre policiers ont été présentés au juge d'instruction, qui a décidé de leur placement en détention préventive. L'enquête de l'IGP se poursuit.