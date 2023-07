Violences sur une personne ivre : trois policiers arrêtés

Share this with email

L'inspection de police IGP a fait arrêter trois policiers pour des faits de violences, des coups et blessures volontaires aggravés, entrave à la justice et faux et usage de faux, et ce à la demande du Parquet de Luxembourg et sur réquisition du juge d'instruction en charge du dossier. C'est ce qu'a annoncé le service de presse du parquet ce lundi en fin d'après-midi.

Les faits présumés auraient été commis par trois policiers d'un commissariat de la capitale lors du placement en cellule de dégrisement d'une personne en état d'ébriété. Le parquet ne donne pas plus d'indications sur la date et le lieu des faits.

L'IGP (inspection générale de la police) continue d'enquêter sur cette affaire sous le contrôle du juge d'instruction. Et le parquet rappelle que la présomption d'innocence s'applique.

Cet article a été publié initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Pascal Mittelberger.