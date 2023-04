Voici comment reconnaître une image créée par l'intelligence artificielle

Tech

Elles pullulent sur les réseaux sociaux. Les images créées par l'intelligence artificielle sont de plus en plus nombreuses, et avec elles, les fausses informations se multiplient. Voici quelques conseils pour éviter de se faire prendre.

Le pape qui se balade en arborant une longue doudoune blanche, Angela Merkel et Barack Obama qui dégustent une glace en bord de mer, ou Emmanuel Macron qui se retrouve à ramasser des déchets: au premier abord, ces situations semblent ne rien avoir en commun. Pourtant, derrière elles se cache le même créateur: Midjourney, une intelligence artificielle permettant de générer des images à l'aide d'une description textuelle.

Accessible gratuitement, en version test, depuis le 12 juillet 2022, ce logiciel développé par un laboratoire de recherche indépendant, a vu son nombre d'utilisateurs grimper en flèche à la fin de l'année 2022, à l'instar de ChatGPT, le robot conversationnel d'OpenAI. Si ce dernier soulève des craintes quant à son utilisation dans le milieu éducatif, Midjourney, lui, inquiète quant à la propagation de ces fausses images sur les réseaux sociaux.

Si l'aspect irréel de certaines situations saute aux yeux, d'autres mises en scène, plus insidieuses, peuvent rapidement devenir virales avant qu'un utilisateur ne pointe leur inauthenticité du doigt. «Pour éviter les dérives, des mesures pourraient être mises en place par les réseaux sociaux, comme l'a déjà fait Twitter avec un texte de mise en garde», estime le professeur de l'Université de Luxembourg spécialisé dans l'intelligence artificielle, Christoph Schommer.

Le sens du détail

Alors que de tels encadrements du contenu semblent encore loin d'être la priorité des différentes plateformes, il ne faut pas non plus compter sur une aide informatique pour détecter ces fausses images. Jusqu'ici très efficients pour détecter les photomontages, les logiciels sont impuissants face aux illustrations générées par Midjourney, qui génère chacune de ses créations en puisant dans une base de données constituée de millions d'images.

Différentes techniques peuvent cependant aider les utilisateurs à repérer les images créées par l'intelligence artificielle, qui reste loin d'être infaillible. «Du point de vue de la perspective, il est possible d'opérer plusieurs vérifications, notamment sur la position des objets et des sujets dans l'image», indique Christophe Schommer. Selon le chercheur, une image fabriquée par Midjourney, ou un autre logiciel similaire, va souvent positionner le sujet au centre de la photo, tandis que tout ce qui se trouve autour, ou en arrière-plan ne sera pas réalisé avec un aussi grand niveau de détail.

En prêtant attention à ces détails, justement, l'internaute pourra remarquer plusieurs incohérences, comme des asymétries au niveau des visages, des doigts en trop sur les mains des protagonistes de l'image, ou encore des bras inversés. Les jeux de lumière et les reflets ne sont pas non plus le point fort des intelligences artificielles, et les ombres générées sont parfois bizarres, en raison du mélange de plusieurs images opéré pour obtenir le résultat final.

Le Dr. Christoph Schommer souligne par ailleurs que ce mélange engendre généralement une superposition de plusieurs styles artistiques dans une même image, ce qui peut également trahir les IA. «On peut comparer cela à l'écriture d'un article à quatre mains dans lequel on arrive à repérer différents styles d'écriture.»

Rester critique

Le rendu final d'une photo générée par une intelligence artificielle possède souvent un grain différent d'une image photographiée par un humain, se rapprochant du genre hyperréaliste. La peau des protagonistes sera parfaitement lisse, leurs cheveux, ou les poils des animaux, sembleront, eux, très soyeux. «Habituellement, les couleurs utilisées sont très vives, et cela peut être un indice», poursuit le chercheur de l'Université de Luxembourg.

“ Si vous voyez une image qui vous paraît douteuse, pensez par vous-mêmes en vous demandant si cette situation peut vraiment être vraie. ”

Si, malgré toutes ces pistes de vérification, le doute subsiste, une recherche inversée de l'image sur un moteur de recherche peut permettre de l'authentifier. Cette étape permettra de vérifier si la photo en question a été utilisée par des médias ou d'autres sites internet, et dans quel contexte, et d'en retrouver la source.

Le dernier conseil de Christoph Schommer peut paraître plus commun, mais n'en reste pas moins efficace: chaque internaute doit rester critique. «Si vous voyez une image qui vous paraît douteuse, pensez par vous-mêmes en vous demandant si cette situation peut vraiment être vraie. Par exemple, la semaine dernière, j'ai vu une vidéo de Merkel et Obama qui jouaient au beach volley. Même si cette vidéo était extrêmement bien réalisée et avait l'air réelle, c'était bien évidemment une fausse vidéo. Soyez critiques!»

L'efficacité de ces différentes techniques risque cependant de ne durer qu'un temps. Chaque jour entraînées par des millions d'utilisateurs, les intelligences artificielles évoluent rapidement, et leurs productions gagnent en réalité. «Les développements sont peut-être trop intensifs, et on atteindra peut-être un point où la qualité déclinera, si l'intelligence artificielle est entraînée avec ses propres images», interroge le chercheur.

Une modération à inventer

Afin de lutter contre la propagation de fake news liées à ces fausses images partagées sur les réseaux sociaux, Christoph Schommer se positionne en faveur d'une transparence totale sur l'ensemble des contenus postés. «Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir une sorte d'icône rouge qui pourrait être intégrée dans le coin supérieur gauche de l'image, et qui dit clairement que l'image que nous regardons a été générée par une intelligence artificielle, car un texte explicatif n'est pas forcément lu», propose le docteur de l'Uni. L'utilisation d'un symbole explicite reconnaissable par tous les utilisateurs pourrait logiquement permettre à ces derniers d'éviter de se faire prendre.

Pendant que cette méthode efficace, et nécessaire aux yeux du chercheur, pour différencier les images générées par l'intelligence artificielle de celles créées par les humains se fait attendre, la question de la modération de ces contenus reste entière. «Les gens vont continuer à poster ces photos, que ce soit pour rigoler, pour s'amuser, ou pour nuire à quelqu'un», estime Christoph Schommer. Qui se questionne: «quand est-ce que l'on estime qu'une image devient dangereuse?». Une interrogation que les différentes plateformes ne semblent pas pressées de trancher...

