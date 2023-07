Voici les 10 catégories professionnelles les plus touchées par une augmentation du chômage

Share this with email

La période du plein-emploi semble terminée au Luxembourg. Depuis février, la courbe du taux de chômage ne fait qu'augmenter, alors que les postes disponibles sont en diminution. En juin dernier, ce taux atteignait 5,2%, soit un niveau qui n'avait plus été observé depuis fin 2021.

La situation semble inquiéter les députés DP Carole Hartmann et André Bauler, qui ont interrogé le ministre du Travail Georges Engel (LSAP) sur la question. Ces derniers soulignent la remontée du taux de chômage, «alors que de nombreuses branches de l'économie pâtissent actuellement d'une pénurie de main-d’œuvre». Ils ont ainsi voulu savoir quels étaient les profils professionnels les plus touchés.

Par rapport à mai 2022, on apprend que c'est dans l'immobilier que le nombre de demandeurs d'emploi résidents a le plus augmenté. En mai 2023, 62 personnes s'étaient ajoutées sur la liste des personnes en attente d'emploi, soit une hausse de 77% par rapport à mai de l'année d'avant. Une situation quelque peu inquiétante, le ministre soulignant que «les profils où la situation est plus problématique sont ceux pour lesquels le chômage augmente et qui ne sont pas en pénurie». Ce qui est le cas du secteur de l'immobilier. Un autre secteur, celui du secrétariat et de l'assistance, a vu lui aussi le nombre de demandeurs d'emploi augmenter, alors qu'il ne souffre pas d'une pénurie de main-d'oeuvre.

+120% de demandeurs d'emploi dans l'immobilier

Les hausses du nombre de demandeurs d'emploi les plus fortes dans des secteurs en pénurie ont été constatées dans la conception et études en bâtiment, les systèmes d'information et de télécommunication et la stratégie commerciale, marketing et supervision des ventes.

Les dix catégories où le nombre de demandeurs d'emploi résidents disponibles a augmenté le plus. © PHOTO: Ministère du Travail

L'évolution depuis 2019, avant la survenue de la pandémie donc, montre que l'immobilier est à nouveau le secteur qui a vu son nombre de demandeurs d'emploi résidents le plus augmenter. On sait le marché de l'emploi tendu dans le secteur, le nombre de transactions étant à la baisse depuis plusieurs mois en raison de la hausse des taux d'intérêt.

D'autres hausses importantes se marquent dans le secteur de la conception et études en bâtiment (+62% depuis mai 2019), la formation initiale et continue (+49% en quatre ans) ou encore l'organisation et études (+43%).

19% de jeunes de moins de 30 ans

Parmi le total de ces demandeurs d'emploi résidents disponibles, 19% sont des jeunes de moins de 30 ans, comparé à 17% en mai 2022 et 19% en mai 2019. Par rapport à il y a un an, «le nombre de jeunes demandeurs d’emploi résidents disponibles a augmenté de 17% (pour arriver à 2.841 en mai 2023), tandis que le total des demandeurs d’emploi résidents disponibles a augmenté de 9%.»