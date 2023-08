Voici les nouveaux manèges proposés par la Schueberfouer cette année

Share this with email

Amateurs de montagnes russes endiablées, attention! Cette année, la Wilde Maus XXL fera battre les cœurs et l'adrénaline. Bien que ces montagnes russes traditionnelles aient déjà fait leurs tours de piste sur les Glacis en 2015, il y a une nouveauté cette année: l'expérience Wilde Maus se vivra avec des lunettes de réalité virtuelle.

Selon Laurent Schwaller, chef du Service espace public, fêtes et marchés de la Ville de Luxembourg, deux tours sont fortement recommandés, l'un avec et l'autre sans lunettes.

Laurent Schwaller se réjouit de retrouver la Schueberfouer et ses traditionnelles gaufres. © PHOTO: Marc Wilwert

Les personnes qui ne sont pas sujettes au vertige seront également comblées, car l'un des manèges transportables les plus hauts du monde fera halte à Luxembourg cette année: le Gladiator, un carrousel en looping, qui s'élèvera à 60 mètres de hauteur.

De gauche à droite, de haut en bas et en fait dans toutes les directions possibles et imaginables, les visiteurs les plus acharnés de la Fouer seront catapultés sur l'Airwolf. La descente en luge de Saint-Pétersbourg, un manège présent également pour la première fois sur le Glacis, est un peu plus confortable.

Pour ceux qui préfèrent les choses plus terre à terre, le parcours d'obstacles Pirates Adventure est exactement ce qu'il leur faut. L'attraction Shake and Roll met le monde à l'envers pendant quelques minutes, tandis que le Flippers offre un tour de manège pour toute la famille.

Cette année, un nouveau train fantôme donnera la chair de poule aux amateurs de frissons. Après le grand train de l'année dernière, l'édition de cette année mettra l'accent sur un train classique. La grande roue est un autre manège traditionnel qui a fait peau neuve cette année. La Belle-Vue a été équipée de nouvelles nacelles climatisées, dans lesquelles il est possible de profiter de la vue sur la capitale sans trop souffrir de la chaleur.

Jusqu'à deux millions de visiteurs

Au total, 205 manèges sont présents cette année sur le Glacis pour la Schueberfouer. Douze restaurants veilleront à ce que les visiteurs ne rentrent pas chez eux le ventre vide. Pour les petits creux, 69 stands proposeront des snacks sucrés et salés. Parmi les forains, la plupart viennent du Luxembourg, de France, d'Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas. Mais il y a aussi un Australien qui propose depuis quelques années déjà ses coupe-légumes au Luxembourg et qui fait le voyage depuis Down Under uniquement pour la Fouer.

Les travaux battent leur plein. Les premiers clients seront servis ici au plus tard le 23 août. © PHOTO: Marc Wilwert

Le mélange des commerces est la recette du succès de la Fouer, selon Laurent Schwaller. Du porteur de cravate à l'heure du déjeuner aux jeunes à une heure tardive, en passant par la grand-mère, le grand-père et la famille l'après-midi. Dans le calendrier, la Schueberfouer est depuis toujours une date fixe à laquelle on se réfère. «C'est les vacances. Il fait beau», résume Laurent Schwaller. La situation centrale de la foire attire également beaucoup de monde.

Laurent Schwaller s'attend à accueillir jusqu'à deux millions de visiteurs pendant les trois semaines; cela représente 80.000 à 100.000 visiteurs par jour. «C'est une fête populaire qui doit être accessible à tous. Et cela doit rester ainsi», souligne le chef du Service espace public, fêtes et marchés.

Les préparatifs battent leur plein

Dès le 30 juillet, soit plus de trois semaines avant le début officiel, les premiers camions se sont rendus sur le site à 9h pour commencer les travaux de montage. La partie supérieure du Glacis est déjà fermée au public et le montage des manèges va bon train. Barbara Agostino, fière propriétaire du restaurant Kugener depuis novembre 2022, met la main à la pâte. «La collaboration entre forains se passe très bien. On s'entraide mutuellement».

Laurent Schwaller et Barbara Agostino veillent à ce que tout soit prêt pour l'ouverture. © PHOTO: Marc Wilwert

Les préparatifs vont bon train, car la Schueberfouer 2023 débute officiellement dans même pas deux semaines. Mais Laurent Schwaller révèle que le plus gros du travail est celui qu'on ne voit pas. Mais il s'exprime aussi sur les travaux que l'on voit: «Cela ressemble souvent à du chaos, mais c'est un chaos organisé».

681e édition de la Schueberfouer La Schueberfouer sera ouverte tous les jours de midi à une heure du matin, du 23 août au 11 septembre. Les restaurants peuvent déjà ouvrir leurs portes dès 11h.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon