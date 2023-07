Voici où en est le projet du tram en direction du Findel

Share this with email

C'est une image qui sera probablement à l'ordre du jour dans environ un an: Un tramway est sur les rails et se dirige vers l'aéroport. Vendredi midi, cette image n'avait pour l'instant qu'un but décoratif. En effet, le tram n'emmènera officiellement les passagers avec ou sans bagages au Findel qu'à la fin de l'année prochaine. Mais les passagers ne seront pas les seuls à profiter de ce nouveau tronçon de liaison.

Coût des 3,9 kilomètres de tram: 99,1 millions d'euros

Le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng) se tient devant le tram stationné. «C'est une liaison magnifique», se réjouit-il. Le coût des travaux du Tronçon E, le tronçon de 3,9 kilomètres entre Kirchberg et Findel, s'élève actuellement à 99,1 millions d'euros. Une fois terminé, le tramway devrait circuler toutes les 5 à 6 minutes entre le Kirchberg et le Findel et ce, à une vitesse pouvant atteindre 70 km/h.

«En ce moment, le service de la voirie s'active à aménager l'Échangeur Senningerbierg», explique François Bausch. D'abord, bien sûr, en raison du tracé du tram, mais aussi en raison d'une nouvelle sortie qui doit garantir l'accès à une nouvelle gare routière et à un parking-relais. Dans l'idéal, la gare routière ainsi que le parking devraient être achevés en même temps que les travaux de construction de la ligne de tram.

L'importance des transports publics augmente

Le projet «Skypark Business Center», situé à côté de l'aéroport, devrait également être mis en œuvre d'ici fin 2024. «Les personnes qui y travaillent doivent pouvoir profiter tout de suite du tram pour se rendre à leur travail», souligne François Bausch. De plus en plus de personnes ont recours à l'offre de transport public. 100.000 passagers utiliseraient le tram chaque jour.

Le projet «Skypark Business Center», situé à côté de l'aéroport, devrait être mis en œuvre d'ici fin 2024. © PHOTO: Christophe Olinger

L'échevin de la mobilité de la Ville de Luxembourg, Patrick Goldschmidt (DP), explique également l'importance des transports en commun: «De plus en plus de gens prennent conscience de l'effet positif de se rendre au travail ou en ville sans être stressés». Il ajoute qu'à l'avenir, la capacité du réseau de transports publics sera exploitée de manière à ce que tout le monde puisse également profiter de l'offre et laisser sa voiture au garage pendant la semaine.

4.000 voitures pourront être garées sur le futur Park&Ride. L'idéal serait d'utiliser l'offre du tram pour rejoindre le centre de la capitale ou le Kirchberg, ce qui permettrait de désengorger la circulation.

Un pont comme porte d'entrée vers la capitale

Jusqu'à présent, seul un chemin de gravier mène à l'élégante construction de 110 mètres de long, une combinaison d'acier et de béton qui s'intègre parfaitement à l'environnement. Cet après-midi, des ouvriers sont en train de fixer des vis à l'aide de clés à fourche. Fin avril déjà, le pont a été placé dans sa position finale pendant deux week-ends lors d'un «ripage». Il flotte désormais en forme de S au-dessus de l'A1 à huit voies.

Des travaux d'étanchéité sont actuellement en cours, explique Helge Dorstewitz, directeur des nouvelles lignes de tramway. Dans une prochaine phase, le câblage sera effectué et en septembre, les premiers rails seront posés en direction du Findel. Les travaux devraient être terminés d'ici l'été 2024, de sorte que la phase d'essai puisse commencer en septembre de l'année prochaine. Le tram devrait transporter ses premiers passagers à la fin de l'automne.

La nuit va s'éclairer. André van der Marck Directeur général de Luxtram

Mais une surprise est également prévue, selon le directeur général de Luxtram, André van der Marck. «La nuit va s'éclairer», annonce-t-il avec joie. Car le pont sur lequel circulera le tram ne doit pas seulement remplir un objectif pratique, mais aussi esthétique. C'est pourquoi, dans le jargon, on parle aussi d'œuvre d'art. André van der Marck parle d'un «effet magistral», mais ne souhaite pas en dire trop.

Une forêt déplacée pour le tram

Pour que le tram puisse à l'avenir circuler sans problème jusqu'à l'aéroport, une forêt de 3,2 hectares a été coupée. C'est pourquoi la ligne passe au milieu de la verdure. Les arbres ont toutefois été déplacés dans trois parcelles différentes dans le cadre d'une mesure de compensation. Pour protéger la faune sauvage, une clôture en bois est installée le long du tracé du tram. Un «écran d'arbre» doit empêcher les oiseaux et les chauves-souris d'entrer en collision avec les voitures, les camions ou le tram.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin