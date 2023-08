Voici pourquoi les prix des carburants repartent à la hausse

Tant au Luxembourg que dans les pays voisins, le passage à la pompe coûte à nouveau plus cher ces dernières semaines. Le Grand-Duché reste cependant le pays le plus avantageux pour faire son plein.

1,632 €/l pour le Super 95, 1,862€/l pour le Super 98 et 1,597€/l pour le diesel... Cela faisait plusieurs mois que les prix des carburants n'avaient plus été aussi élevés au Luxembourg. Il faut remonter à mars-avril 2023, voire à fin 2022 pour certains carburants, pour retrouver des prix similaires. Après un printemps d'accalmie, le budget énergétique grimpe donc à nouveau en flèche. Et, en plein été, vient alourdir quelque peu le budget des aficionados des vacances en voiture.

La situation ne concerne pas uniquement le Luxembourg puisque les pays voisins enregistrent également une hausse des prix des carburants à la pompe. C'est notamment le cas en France, où le gasoil routier et l'essence sans plomb SP95-E10 affichent une hausse moyenne de 14 et 11 centimes par rapport à début juillet, selon les statistiques du ministère de la Transition énergétique arrêtées vendredi dernier.

Au Luxembourg, selon le site carbu.com, qui référence les prix à la pompe dans différents pays, c'est le diesel qui a augmenté le plus depuis début juillet (+15,7 centimes/litre). Le Super 95 et le Super 98 ont enregistré une hausse d'environ 9 centimes/litre en un mois.

Diverses raisons

Comment expliquer cette hausse? Interrogé par Europe 1, René Jean Souquet-Grumey, vice-président de la branche stations-service et énergies nouvelles au syndicat Mobilians, avance plusieurs explications, entre un «produit brut plus cher», un euro «plus faible par rapport au dollar» - la monnaie d'échange de l'or noir -, et une demande mondiale «assez soutenue». Des tensions sur le marché international des produits pétroliers font aussi grimper les prix.

Sur les marchés, les cours du pétrole sont proches des niveaux les plus élevés atteints depuis trois mois. Alors que fin juin, le baril de Brent de la mer du Nord, le baril de référence en Europe, se négociait autour de 75 dollars en moyenne, il dépasse désormais les 85 dollars.

Entre début juillet et début août, les prix du brut ont augmenté quasi continuellement, le Brent prenant environ 12% et le baril de West Texas Intermediate (WTI) près de 15% sur un marché de plus en plus tendu.

Un marché tendu

Neuf pays de l'Opep+ (organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés, ndlr), dont Ryad et Moscou, les deux poids lourds du groupe, ont également instauré depuis mai des baisses volontaires de production pour un total de 1,6 million de barils quotidiens jusqu'à 2024 afin de soutenir les cours.

En juin, l'Arabie saoudite a annoncé une réduction volontaire supplémentaire de production d'un million de barils par jour pour juillet, qu'elle a prolongée deux fois, pour août et désormais aussi pour septembre. Dans son sillage, la Russie a elle aussi déclaré réduire ses exportations de brut de 500.000 barils par jour en août, et de 300.000 en septembre.

Tout cela contribue à faire grimper les prix sur le marché de l'or noir.

Les cours du pétrole restent toutefois encore loin de leur niveau moyen de 2022 quand ils avaient franchi la barre symbolique des 100 dollars, après le début de la guerre en Ukraine et les problèmes d’approvisionnement avec l’embargo sur le pétrole russe. Entre mi-juin et début juillet 2022, les prix du diesel tout comme ceux du SP-95 et SP95-E10 avaient alors dépassé les 2 euros le litre en France, mais aussi au Luxembourg et en Belgique.

A l'époque, des aides avaient été débloquées pour freiner la flambée des prix des produits pétroliers. Des aides qui ne sont plus à l'ordre du jour actuellement, que ce soit au Luxembourg ou dans les pays voisins.

Où faire son plein?

Alors, où est-ce le plus intéressant de faire le plein? Le Luxembourg a retrouvé depuis plusieurs mois la première marche du podium, après l'avoir perdue quand des ristournes importantes (de 30 jusqu'à 50 centimes dans certaines stations-service) avaient été mises en place en France.

Les meilleurs prix au Luxembourg Au Grand-Duché, le prix maximum auquel sont vendus les carburants est fixé par le gouvernement. Mais cela ne signifie pas que toutes les stations-service sont obligées d'appliquer ce prix maximum. Certaines vendent l'essence et le diesel à un prix inférieur. Où trouver le carburant le moins cher au Luxembourg? Selon les données du site carbu.com, consulté ce vendredi 11 août, c'est à Grevenmacher qu'il faut se rendre pour faire son plein de Super 95 (1,607€/l). Les automobilistes roulant au Super 98 devront plutôt passer à la pompe dans la capitale, où ce type d'essence est vendu à 1,812€/l. Pour le diesel, il est plus intéressant de se rendre à Diekirch ou Grevenmacher, où des stations-service pratiquent un prix de 1,563 euro le litre. En France, la Lorraine n'est pas la région où on peut trouver les prix les plus intéressants. C'est le Nord-Pas-de-Calais qui se distingue en la matière. En Lorraine, le Super 95 coûtait ce 11 août 1,219€/l, le Super 98 1,279€/l et le diesel 1,3 euro par litre. En Belgique, la province de Luxembourg frontalière n'est pas celle qui pratique les meilleurs prix du plat pays. Toujours selon le site carbu.com, en date du 11 août, il fallait compter plus de 2 euros le litre pour le Super 98 (2,017 euros) et 1,805 euro le litre pour le diesel. Il n'y a pas de données pour le Super 95.

Pour comparer d'un pays à l'autre, il faut s'en référer au prix maximum à la pompe. Ainsi, vous payerez le litre de diesel 1,597 euro au Luxembourg (prix de vente maximum). A Metz, le prix maximum relevé à la date du 11 août pour le gasoil routier est de 1,925 euro le litre. A Arlon, du côté belge, le litre de diesel coûtait vendredi 1,953 euro. Avec une différence de plus de 30 centimes au litre, le constat se fait aisément: le tourisme à la pompe au Luxembourg a encore des beaux jours devant lui, même s'il devrait devenir moins intéressant à l'avenir avec l'augmentation annuelle confirmée de la taxe carbone.