Voici quand vous pourrez stationner sans payer au P+R Belval

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Après deux ans de fonctionnement à deux vitesses-les usagers bénéficiant de la gratuité grâce à un ancien abonnement et les autres devant payer 85 euros par mois pour y stationner avant de poursuivre leur trajet- le P+R de Belval sera gratuit pendant 24 heures pour tous ceux qui utilisent d'autres moyens de transport pour se déplacer.

Lire aussi :

Les travaux du P+R de Longwy pour 640 navetteurs débuteront en septembre

Cette offre est prévue à partir du 18 septembre, annoncent les Chemins de fer luxembourgeois (CFL) dans un communiqué. A partir de cette date, un système sans contact sera mis en place avec des terminaux de lecture de plaques minéralogiques, qui faciliteront l'accès à l'intérieur du parking via la nouvelle application mobile P+R CFL.

En train, bus ou à vélo

Avec ce nouveau système, les automobilistes pourront laisser gratuitement leur voiture dans le P+R avant de se déplacer en transport public (train ou bus) ou via la mobilité douce (vélo). Ensuite, grâce à la géolocalisation, l'application vérifiera que l'utilisateur a parcouru plus de 1,5 km depuis l'emplacement et validera le stationnement.

L'ancienne carte «Good Morning Belval», qui permettait jusqu'à présent à certains utilisateurs d'accéder au stationnement gratuit, sera désactivée après une période d'adaptation qui devrait se terminer le 30 septembre, précise le CFL.

Toutefois, les personnes qui stationnent et restent dans la zone continueront non seulement à payer, mais devront également payer plus pour leur temps de stationnement pendant la journée. Actuellement, les CFL facturent 1 euro par heure en journée et 0,60 euro de 19h à 6h, mais le prix de jour passera à 1,20 euro par heure à partir du 18 septembre. L'abonnement mensuel restera à 85 euros et sera uniquement disponible via l'application.

Nouveaux prix au P+R Belval Du lundi au samedi : De 6h à 19h : 0,60 €/30 min De 19h à 6h : 0,30 €/30 min. Dimanche et jours fériés : 0,30€/30 min. 1er jour : 15€ (max.) lendemain : 10€ (max.) 1 semaine : 60€ (max.) Abonnement mensuel : 85€ via l'application P+R CFL

Cet article est paru initialement sur le site de Contacto.

Adaptation: Mélodie Mouzon