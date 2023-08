Voitures de location : quand l'ambiance des vacances se dégrade au guichet

Share this with email

Si, lors d'un voyage de vacances, les premières photos sur le téléphone portable n'ont pas pour sujet de belles plages, des curiosités, des montagnes ou des couchers de soleil, mais plutôt des rayures et des bosses, il y a généralement une bonne raison. Du moins si l'on a réservé une voiture de location pour les vacances.

En effet, le client qui, à la réception de la voiture, renonce à documenter les éventuelles imperfections déjà présentes sur la peinture, la carrosserie ou les jantes, pourrait bien le regretter après coup, lors de la restitution du véhicule.

Photographier et documenter

«Lorsqu'on prend possession d'une voiture de location, on devrait prendre le temps d'insister pour qu'un procès-verbal de remise soit établi, que les dommages déjà existants soient enregistrés et qu'un reçu soit délivré», explique Christoph Neisius, du Centre Européen des Consommateurs Luxembourg, en soulignant que «chaque dommage» doit être enregistré. «Cela peut être fastidieux, j'en suis conscient, mais c'est la meilleure façon de tout documenter», poursuit Christoph Neisius.

Sans photos ni procès-verbal, il peut être difficile de prouver quelque chose. Christoph Neisius Centre européen des consommateurs Luxembourg

Il en va de même lors de la restitution du véhicule. «Il arrive en effet que des dommages soient facturés après coup, alorq que les clients concernés disent qu'ils ne les ont pas causés», explique le juriste. «Sans photos ni procès-verbal, il peut alors être difficile de prouver quoi que ce soit».

Dans cette mesure, il n'y a pas de mal à ce que les premières photos de vacances ne soient pas les seules à détailler la voiture de location, mais aussi les dernières. Enfin, parmi les fournisseurs de voitures de location, il y en a qui acceptent d'abord le véhicule sans problème lors de la restitution et qui ne communiquent que plus tard, par mail ou par lettre, qu'une partie de la caution est retenue en raison de dommages existants.

Les forums d'évaluation sur Internet regorgent de témoignages de ce type. Et certaines entreprises ont particulèrement mauvaise réputation. En lisant les évaluations de ces dernières sur des portails de comparaison comme Trustpilot, on peut perdre l'envie de partir en vacances. Selon Christoph Neisius, cela ne peut donc pas faire de mal de s'occuper en amont du voyage non seulement de la voiture de location, mais aussi du prestataire. Car sinon, il peut arriver que la caution, ou du moins une partie de celle-ci, disparaisse.

Les cautions élevées ne sont pas un problème en général

La caution sert en premier lieu de garantie. Et dans la plupart des cas, elle doit être déposée même si une assurance de protection complète sans franchise a été souscrite pour le véhicule, ce qui signifie que l'on ne devrait rien payer en cas de dommage. La raison est généralement qu'en cas de dommage, la franchise est d'abord couverte ou payée par la caution, mais que le loueur se fait ensuite rembourser ce montant par l'assurance.

«En général, il ne faut pas avoir peur d'une caution élevée. Il s'agit d'une prestation de sécurité et si la voiture est rendue en bonne et due forme, on a le droit de la récupérer», explique Frieder Bechtel, du portail de comparaison billiger-mietwagen.de. Mais cela devient problématique lorsque la caution n'est pas seulement un dépôt de garantie, mais une composante élémentaire du modèle commercial.

«Il y a quelques loueurs très agressifs en matière de prix, qui attirent leurs clients au guichet avec des prix très bas puis annoncent un nouveau tarif pour arriver au final à un prix couvrant les frais et faire du bénéfice», explique Frieder Bechtel. Et c'est là qu'intervient à nouveau la caution.

La menace au guichet

Il arrive en effet souvent que, malgré une réservation en ligne avec une assurance tout compris, on essaie d'imposer au client une assurance supplémentaire, sur place, au guichet. L'argument est que l'assurance réservée en ligne ne couvre pas certains dommages et que l'on ne peut donc pas renoncer à cette assurance supplémentaire pour une protection complète.

A l'aéroport, on passe souvent directement de l'avion au comptoir des voitures de location. © PHOTO: Shutterstock

Ou alors, l'assurance sert de substitut à la caution. En d'autres termes, soit le client opte pour l'assurance, soit il dépose une caution - qui est souvent nettement plus élevée que la franchise. Selon Frieder Bechtel, la stratégie de vente consiste également à «créer un contexte de menace» au guichet afin que les clients y souscrivent l'assurance complémentaire.

Si le client a tendance à opter pour la caution, il est clairement informé qu'en cas de dommage, il doit s'attendre à devoir céder une partie ou même la totalité de la caution, malgré la couverture d'assurance complète souscrite en ligne. Cela n'a certes aucun fondement juridique, mais cela fait son effet. En effet, qui veut s'occuper de subtilités juridiques en vacances ?

Arrivée tardive, véhicule disparu

Si le client opte malgré tout pour la caution, celle-ci n'est généralement pas déposée en espèces, mais le montant est bloqué sur la carte de crédit. Le loueur est ainsi autorisé à retenir de l'argent en cas de défaut. Ce n'est qu'à ce moment-là que la carte est débitée - ce qui, dans un premier temps, est une bonne chose du point de vue du consommateur.

Mais le problème réside dans la limite de crédit, qui ne s'applique pas seulement au débit du compte de crédit, mais aussi au blocage. Ainsi, si la limite est de 1.500 euros, mais que le loueur de voitures exige 2.000 euros comme garantie, une caution n'est pas du tout possible, de sorte qu'en tant que locataire, on est alors obligé de réserver et de payer l'assurance complémentaire. Une fois que l'on est tombé sur un tel prestataire, il est difficile de s'en sortir.

Il faut toujours s'en tenir à ce que l'on a réservé au préalable. Frieder Bechtel Portail de comparaison billiger-mietwagen.de

Frieder Bechter, du portail de comparaison, recommande de ne jamais réserver une assurance supplémentaire au guichet, mais de toujours «s'en tenir à ce que l'on a réservé au préalable et d'insister énergiquement sur ce point». Et les experts en protection des consommateurs conseillent de ne signer que des contrats que l'on a lus et compris, même pour les voitures de location. Il se peut en effet que le contrat contienne certaines clauses auxquelles on ne s'attend pas. Par exemple, qu'il est interdit d'aller à certains endroits avec la voiture de location, comme par exemple à la plage. Ou encore qu'il est interdit d'emprunter des chemins de terre.

En outre, certains prestataires sont très stricts en ce qui concerne la période réservée. Si, par exemple, l'arrivée sur le lieu de vacances doit être repoussée d'un jour en raison d'un vol annulé, il se peut que l'on ne reçoive pas la voiture de location malgré la réservation, parce que l'on n'a pas respecté la remise convenue par contrat. Ce qui est alors particulièrement fâcheux : on doit quand même payer les frais de location. A moins que la compagnie aérienne ne prenne en charge les frais.

Cet article a été publié initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Pascal Mittelberger.