Vous n'avez pas reçu votre crédit d'impôt en juillet? Voici quand vous le recevrez

Le CIC, que les travailleurs luxembourgeois recevront désormais mensuellement, fait partie du paquet de mesures visant à lutter contre l'inflation et à réduire la surcharge fiscale générée par l'indexation des salaires.

Si vous n'avez pas reçu le CIC avec votre salaire de juillet, ne vous inquiétez pas, vous le recevrez avec votre salaire d'août. En plus du montant pour le mois en cours, vous recevrez également les paiements mensuels rétroactifs pour ce crédit, de janvier à juillet.

Interrogée par Contacto, une source officielle du ministère des Finances a garanti que «le CIC des salariés et le CIC des pensionnés dus pour les mois de janvier 2023 à juillet 2023 devront être crédités en une seule fois au plus tard à la fin du mois d'août 2023».

Le montant varie en fonction du salaire

En conséquence, vous recevrez au total huit mois de CIC, dont le montant varie en fonction de votre salaire. Par exemple, les personnes qui gagnent le salaire minimum non qualifié - 2.508 euros bruts - bénéficieront du CIC le plus bas, soit 13,04 euros par mois. Dans ce cas, le travailleur bénéficiera d'un total de 104,32 euros à la fin du mois d'août.

Si votre salaire est, par exemple, de 3.500 euros, le CIC est de 27,72 euros par mois. En calculant le CIC du mois d'août avec les sept CIC de janvier à juillet, le montant total sera de 221,76 euros.

Le montant du CIC augmente avec le salaire, mais il est plafonné à 48 euros. Ce montant est attribué aux personnes dont le salaire est égal ou supérieur à 10.000 euros bruts. Ces personnes recevront un total de 384 euros à la fin de ce mois.

Consultez le tableau des salaires bruts et des montants CIC correspondants :

Montants mensuels du crédit de taxe professionnelle (CIC)

Salaire CIC Salaire CIC

2.508€ 13,04€ 4.750€ 44,00€ 2.750€ 16,62€ 5.000€ 44,00€ 3.009€ 20,45€ 5.250€ 44,00€ 3.250€ 24,02€ 5.500€ 44,00€ 3.500€ 27,72€ 5.750€ 44,00€ 3.750€ 31,42€ 6.000€ 44,00€ 4.000€ 35,12€ 6.250€ 44,00€ 4.250€ 38,82€ 9.750€ 46,35€ 4.500€ 42,52€ 10.000€ 48,00€

Le crédit d'impôt pour les entreprises fait partie du paquet anti-inflation «Solidaritéitspak 3.0», convenu en tripartite par le gouvernement, les syndicats et les entreprises pour réduire la surcharge fiscale générée par l'indexation des salaires pour les travailleurs résidents et frontaliers, les salariés et les indépendants.

Des paiements rétroactifs

Cette mesure a été approuvée le 29 juin et est entrée en vigueur le mois suivant.

Le CIC sera versé mensuellement sur les salaires et les pensions. Il a été décidé en mars dernier qu'il prendrait effet à partir de janvier 2023 et que les travailleurs recevraient les paiements rétroactifs respectifs dans le mois où il a commencé à s'appliquer.

Cet article est paru initialement sur le site de Contacto.

Adaptation: Mélodie Mouzon