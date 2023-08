Water in a Box, la success-story d'une eau durable devenue sociale

La jeune entreprise luxembourgeoise, créée il y a un peu plus de trois ans, est venue bousculer le marché des eaux avec un concept original et innovant: une eau minérale nutritive, sans polluants et vendue dans une brique recyclable.

C'est en 2020, en pleine pandémie, que la success-story de «Thalus» débute. La start-up luxembourgeoise, fondée par Pit Romersa, lance «Water in a Box», une petite révolution sur le marché des eaux au Luxembourg, dominé par quelques noms bien connus. Il faut dire que derrière cette petite brique, se cache toute une chaîne d'approvisionnement au caractère durable et écologique, tant au niveau du contenu que du contenant.

Pit Romersa a lancé «Thalus - Water in a Box» en 2020, au tout début de la pandémie. © PHOTO: Thalus

En ce qui concerne le contenu, la marque se fournit auprès de différentes sources, mais principalement l'Abtquelle à Dorsten, une ville allemande située à quelques heures du Luxembourg. «Cette eau fournit un apport optimal en nutriments nécessaires à l'activité quotidienne. Elle est pauvre en sodium, sans polluants et convient aux bébés», indique notamment la marque.

Au niveau du «packaging», celui-ci se veut le plus écologique possible. «On voulait rendre la logistique la plus efficace possible. On est donc parti sur un Tetra Park dont le carton est principalement fabriqué à partir de papier, et le bouchon est principalement fabriqué à partir de canne à sucre. Le carton est également recyclable. Le format de brique prend d'ailleurs beaucoup moins de place qu'une bouteille plastique». Cette même brique est d'ailleurs vouée, selon son fondateur, à être réutilisée.

Une idée venue d'Espagne

Dans les faits, Pit a longuement mûri son projet avant de se lancer. «J'avais déjà commencé à travailler sur ce projet dès 2017, lors de mes études à Berlin et Madrid», se remémore le fondateur. «En Espagne, j'avais vu un produit similaire qui m'a beaucoup inspiré. Lorsque je suis retourné au Luxembourg, je me suis mis en tête de proposer également un tel produit».

À la parole, Pit joint le geste et lance son produit en mars 2020. Depuis, il continue de s'occuper seul des ventes, de la communication ainsi que de la logistique. Un travail très chronophage donc. «J'ai commencé très petit, mais ça a tout de suite marché». Et ce succès immédiat, il le doit en partie au covid. «Les restaurateurs avaient besoin d'une autre option d'emballage en ce qui concerne les "boissons à emporter", quelque chose de plus "eco-friendly"».

De très nombreux partenaires reconnus

En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, la liste des clients de «Thalus - Water in a Box» s'allonge à vue d'oeil: Auchan, Delhaize, Amazon, Lux-airport, etc. D'ailleurs, si vous trainez dans les allées de la Schuberfouer cette année, vous remarquerez que l'eau y est également vendue, notamment dans une déclinaison au goût de citron. Bref, un sacré tour de force pour une entreprise née il y a quelques années à peine. «L'entreprise est en croissance continue et la demande ne cesse d'augmenter. En 2022, la production était d'environ 100.000 litres», explique l'entrepreneur.

Mais l'autre grande force du produit, c'est également sa dimension sociale qui s'est étoffée au fil des années. Chaque brique achetée permet de financer des ASBL venant en aide aux personnes dans le besoin. «J'ai travaillé en tant qu'éducateur dans le passé et j'ai toujours eu dans l'idée de travailler avec des associations caritatives et ce, dès le lancement de l'entreprise», indique Pit Romersa.

Plusieurs associations soutenues

Il a débuté ainsi une première collaboration avec l'ASBL Care Luxembourg, qui œuvre dans les zones rurales du Laos, en apportant une aide aux mères et aux enfants des minorités ethniques marginalisées, en leur fournissant notamment de l'eau potable. «Je me suis également associé avec la Fondation Kräizbierg, qui offre un plan de vie aux personnes en situation de handicap. Mais aussi avec Unity Foundation, qui milite pour l'éducation dans les zones défavorisées, ainsi que What Water, qui travaille à acheminer de l'eau potable dans les régions pauvres».

Sans oublier également un riche partenariat avec la Stëmm vun der Stross, qui vient en aide aux personnes en détresse. Ainsi, rien qu'en 2022, pas moins de 5.000 briques ont été distribuées aux différents ONG partenaires et un don de 3.000€ a également pu être versé à l'ASBL Care. «Si le projet était, au départ, voulu comme être axé sur le durable, il est également devenu social au fil du temps. Je pense que la success-story va continuer, nous sommes dans la bonne direction», conclut Pit.