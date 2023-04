Wizz Air va proposer deux nouvelles destinations au départ de Luxembourg

Aviation

Deux capitales européennes supplémentaires figureront au catalogue de Wizz Air au départ du Findel dans les prochains mois.

Bucarest et Skopje seront bientôt accessibles avec Wizz Air depuis le Luxembourg. © PHOTO: Shutterstock

Après avoir annoncé une nouvelle ligne entre le Luxembourg et Rome en septembre dernier, la compagnie aérienne low-cost Wizz Air annonce désormais que deux destinations viendront renforcer son offre au départ du Findel.

Lire aussi :Wizz Air reliera Luxembourg à Rome

Dès le mois de juin, il sera possible de s'envoler vers Bucarest avec Wizz Air. La capitale roumaine sera accessible deux fois par semaine. Les vols Luxembourg-Bucarest s'envoleront à 14h35 le mercredi et à 9h40 le dimanche. Dans le sens inverse, les liaisons seront assurées à 12h10 le mercredi et à 9h40 le dimanche.

À l'image des vols à destination de Rome, ligne sur laquelle Wizz Air se place en concurrence directe avec la compagnie nationale Luxair, les vols à destination de Bucarest sont déjà ouverts à la réservation.

En novembre, c'est vers Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord, que les passagers du Findel pourront s'envoler. Pour cette destination aucun programme de vol n'a été détaillé par la compagnie aérienne. Ainsi, les vols ne sont pas disponibles à la réservation.

À noter que Wizz Air dessert déjà Skopje au départ des aéroports de Francfort Hahn, Bruxelles Charleroi, tandis que Bucarest n'est accessible que de Charleroi avec la même compagnie. Quant aux voyageurs au départ de Skopje, ils pourront pour leur part profiter de trois nouvelles lignes mises en service récemment par le transporteur à bas prix: Ljubljana, Stuttgart et Salzbourg.

Sur le même sujet