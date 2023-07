Xavier Bettel à la rencontre de l'un des derniers vétérans luxembourgeois de la guerre de Corée

Share this with email

Le Luxembourg et la Corée du Sud ont une longue histoire commune et entretiennent de bonnes relations depuis plusieurs décennies. D'autant plus que la Corée du Sud est un partenaire commercial important.

85 soldats luxembourgeois dans la guerre de Corée

Au cours des 30 dernières années, des délégations économiques luxembourgeoises se sont rendues à de nombreuses reprises dans ce pays d'Asie de l'Est, la dernière fois fin novembre 2022, lorsque le ministre de l'Economie Franz Fayot (LSAP), accompagné du Grand-Duc héritier Guillaume et d'une délégation de 50 personnes, a effectué une visite de plusieurs jours en Corée du Sud - ceci dans le cadre du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Luxembourg et la Corée du Sud.

Les deux pays sont sont également liés par la guerre de Corée (1950-1953), au cours de laquelle 85 soldats luxembourgeois volontaires ont combattu aux côtés de la Corée du Sud contre la Corée du Nord dans le cadre d'un mandat de l'ONU. Les combats entre les deux États, qui ont duré trois ans et fait plus de quatre millions de morts, se sont terminés il y a 70 ans, le 27 juillet 1953, par un armistice qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Aucun traité de paix n'a jamais été conclu entre les deux nations.

Dans le cadre de cet anniversaire, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) a entamé lundi une visite de trois jours en Corée du Sud. La délégation luxembourgeoise comprend entre autres Pierre Ferring, ambassadeur du Luxembourg pour la Corée du Sud, où le Grand-Duché prévoit d'ouvrir une ambassade cette année encore.

Younhee Kim, directeur exécutif du «Luxembourg Trade and Investment Office» (LTIO), ouvert en 1997 à Séoul pour promouvoir les relations commerciales entre les deux pays, est également de la partie. La délégation comprend également des proches des vétérans luxembourgeois décédés Joseph Flammang (2008) et Gilbert Hauffels (2023) ainsi que Mi-Hee Lentz-Pak de l'Association coréenne du Luxembourg.

Le vétéran luxembourgeois Léon Moyen fait le voyage du Canada

Mais le membre le plus important de la délégation luxembourgeoise est sans aucun doute Léon Moyen, né le 9 novembre 1930 à Kehmen (commune de Burscheid). La famille Moyen y possédait une petite ferme. Le père a quitté la famille lorsque Léon avait deux ans et la mère a élevé seule Léon et son frère.

On nous a dit: "Nous avons besoin de volontaires pour la Corée du Sud. Que ceux qui sont prêts à le faire s'avancent". C'est ce que nous avons fait. Léon Moyen Un soldat luxembourgeois pendant la guerre de Corée

Léon a vécu l'occupation allemande en tant que petit garçon. «Nous nous en sommes sortis, mais c'était une période difficile», raconte-t-il en novembre 2017 devant des élèves du Crestwood Preparatory College de Toronto, auxquels il raconte sa vie. À 17 ans, Léon a décidé de s'engager dans l'armée. «Ma famille ne trouvait pas forcément que c'était une bonne idée», se souvient Léon. Mais il avait une carrière militaire en tête.

Léon avait 20 ans lorsqu'il répondit à l'appel des Nations unies et partit en décembre 1950 d'Anvers pour la guerre de Corée en tant que soldat volontaire à bord du «Kamina», avec d'autres soldats luxembourgeois et belges. «Je ne savais même pas où se trouvait la Corée», raconte Léon aux étudiants. «On nous a dit: "Nous avons besoin de volontaires pour la Corée du Sud. Que ceux qui sont prêts à le faire s'avancent". C'est ce que nous avons fait», se souvient l'homme aujourd'hui âgé de 92 ans.

Léon Moyen, jeune soldat en Corée du Sud. © PHOTO: MNHM

Deux des 85 soldats luxembourgeois sont morts pendant la guerre, 17 ont été blessés, dont Léon Moyen. Le 2 mai 1951, il a été blessé par balle lors d'une patrouille près d'un poste de police sud-coréen et, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital de Yokohama (Japon). Malgré cette expérience, il s'est engagé une nouvelle fois et est parti en février 1952 pour sa deuxième mission en Corée du Sud.

A la fin de la guerre, Léon Moyen est revenu et a encore participé à plusieurs manœuvres militaires interalliées. Dans le livre «D'Koreaner aus dem Lëtzebuerger Land» (Les Coréens du Luxembourg) du Musée national d'histoire militaire à Diekirch, on peut lire au sujet de Léon Moyen qu'il était - comme d'autres vétérans - déçu de la manière dont il était traité par les officiers supérieurs de l'armée luxembourgeoise après la fin de la guerre: Peu d'estime, discrimination cachée et commentaires malveillants sur l'engagement en Corée.

Un officier lui aurait même demandé: «Sergent, vous étiez en Corée? Quel crime avez-vous commis?». Des propos qui l'ont conduit à quitter l'armée et le Luxembourg pour s'installer au Canada. Là-bas, il a voulu s'engager dans les forces militaires, mais à 26 ans, il a été jugé «trop vieux» et n'a pas été accepté. Le Luxembourgeois s'installa à Toronto, se maria et fonda une famille.

Léon Moyen en novembre 2017 avec des élèves du Crestwood Preparatory College à Toronto, auxquels il a raconté son expérience de la guerre. © PHOTO: Crestwood Preparatory College

Léon Moyen est l'un des cinq combattants luxembourgeois de la guerre de Corée encore en vie. Il arrivera du Canada mardi avec son fils Joseph Moyen et sa petite-fille Charlotte Rose Youngson et assistera dans l'après-midi à la rencontre entre le Premier ministre Xavier Bettel et le président de la République de Corée, Yoon Suk-Yeol, dans la résidence de ce dernier (La Maison Bleue).

Visite du mémorial de guerre à Séoul

Le mercredi sera placé sous le signe du souvenir de la guerre et de ses victimes. La journée commencera par la visite du mémorial de guerre coréen et du musée militaire de Séoul. L'après-midi, le voyage se poursuivra en train à grande vitesse jusqu'à Busan, une ville portuaire sur la mer du Japon, à environ 330 kilomètres au sud-est de Séoul. Xavier Bettel y participera à un sommet ministériel avec des représentants des 21 nations qui ont soutenu la Corée du Sud dans le cadre du mandat de l'ONU.

Le sommet sera suivi d'une visite de l'entreprise sud-coréenne Kiswire, dont le quartier général européen se trouve au Luxembourg. Ceci en présence de Young-Chul Hong, CEO de la société et consul honoraire du Luxembourg à Séoul depuis de nombreuses années. Son fils Seok-Pyo Hong prêtera serment mercredi en tant que nouveau consul honoraire.

La journée de jeudi débutera à Busan par un entretien entre le Premier ministre Xavier Bettel et le ministre coréen des patriotes et des anciens combattants sud-coréens, Park Min-Sik, suivi d'une visite du cimetière commémoratif des Nations unies, un lieu de sépulture pour les soldats de l'ONU morts pendant la guerre de Corée.

«La menace nucléaire la plus directe depuis 40 ans»

La visite en Corée du Sud intervient à un moment où les relations avec le pays voisin, la Corée du Nord, sont à un niveau historiquement bas, comme l'ont montré les derniers jours. Ainsi, le récent déploiement d'un sous-marin nucléaire américain en Corée du Sud a provoqué un grand émoi dans le pays voisin. La Corée du Nord a qualifié ce déploiement de «menace nucléaire la plus directe depuis 40 ans» et a menacé d'utiliser des armes nucléaires.

Aujourd'hui encore, les deux pays, qui étaient autrefois unis et qui devaient être réunifiés après la Seconde Guerre mondiale, sont toujours techniquement en état de guerre et s'opposent toujours aussi hostilement, 70 ans après la fin de la guerre et des phases de détente.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.



Adaptation: Thomas Berthol