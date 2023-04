Xavier Bettel annonce sa candidature aux élections législatives

Déclaration au Parlement européen

Le Premier ministre luxembourgeois a dit souhaiter se présenter aux élections législatives en octobre et espérer pouvoir briguer un troisième mandat.

«Je serais très heureux d'être à nouveau invité l'année prochaine à m'exprimer ici en tant que Premier ministre luxembourgeois», a déclaré Xavier Bettel (DP) ce mercredi au Parlement européen à Strasbourg après la session ouverte aux chefs de gouvernement sur le thème «This is Europe». L'actuel chef du gouvernement grand-ducal a réitéré devant la presse qu'il ne prétendait pas à un poste européen.

«C'est pourquoi je souhaite me présenter aux élections dans six mois et j'espère que les électeurs me donneront l'occasion et l'honneur de continuer à être le Premier ministre de mon pays» C'est la première fois qu'il se dit ouvertement candidat aux élections législatives en octobre. Sa candidature ne faisait en revanche guère de doute.

Dans un entretien accordé à RTL le 8 avril dernier, il n'avait pas caché ses ambitions de briguer un troisième mandat. Xavier Bettel n'avait alors pas directement répondu s'il sera ou non la future tête de liste du DP pour ce scrutin. «Ce n'est pas ma première priorité» et «c'est à mon parti d'en décider» avait répondu avec un sourire le Premier ministre à nos confrères. Cette décision doit encore être prise par le parti libéral lors d'un prochain congrès.

En octobre dernier déjà, Xavier Bettel avait également confié au Luxemburger Wort vouloir rester Premier ministre. Selon le sondage Ilres dévoilé ce mercredi 19 avril, 30% des sondés souhaiterait qu'il soit à nouveau désigné chef du gouvernement en octobre. Cette enquête d'opinion le place devant la minstre de la Santé du LSAP Paulette Lenert (23%), le candidat du CSV Luc Frieden et la tête de liste du parti déi gréng Sam Tanson (6%).