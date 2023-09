Xavier Bettel: «Aucun parti n'a le monopole social»

Avec six «thèmes d'avenir» et un «bilan solide», les libéraux entament la campagne électorale avec assurance.

Il s'est mis en forme: Xavier Bettel, tête de liste du DP (au pupitre), aux côtés du président du parti Lex Delles (à g.) et de la secrétaire générale Carole Hartmann (à dr.). © PHOTO: Chris Karaba

Le Parti Démocrate (DP) a identifié six «thèmes d'avenir» et les a placés sur ses affiches électorales: le logement, le pouvoir d'achat, la transition énergétique, le travail, la famille et l'éducation. C'est autour de ces thèmes que le parti entend se mobiliser dans les prochains jours et faire connaître ses idées aux électeurs potentiels. C'est ce qu'a déclaré la secrétaire générale du DP, Carole Hartmann, lors de la conférence de presse de lancement de la campagne électorale.

Les candidats régionaux, dont six élus comme le ministre de l'Éducation Claude Meisch, la ministre des Finances Yuriko Backes ou le président de la Chambre Fernand Etgen, pour n'en citer que quelques-uns, étaient tous présents pour ce lancement officiel dans une brasserie de la capitale. Carole Hartmann, le président du parti Lex Delles, et le candidat Xavier Bettel semblaient tous de bonne humeur, habillés dans des tons de bleu différents et visiblement reposés de leurs vacances d'été.

Les 60 candidats, dont 25 femmes et 35 hommes, auront besoin de persévérance et d'énergie pour le deuxième sprint de cette année de super élections: le DP veut marquer des points dans les quatre circonscriptions électorales avec 36 manifestations régionales, auxquelles s'ajoutent plusieurs tables rondes et d'autres conférences de presse thématiques.

36 événements électoraux dans les régions, dix avec le candidat principal

Le favori du public, Xavier Bettel, sera présent lors de cette «tournée» et s'est tout de suite mis en valeur: «Il ne faut pas se cacher, nous avons un bilan solide à présenter», a déclaré le Premier ministre, qui a pointé les mois de crise lors de la pandémie de coronavirus comme l'un des «moments les plus difficiles» de son mandat: trouver le bon rapport «entre liberté et restriction» a été un exercice d'équilibre difficile, «surtout pour lui en tant que libéral».

C'est de bonne humeur et visiblement reposé que le DP entame la campagne électorale. © PHOTO: Chris Karaba

Auparavant, le président du parti Lex Delles avait donné une bonne note à la gestion de crise des ministres (du DP): «Nous avons trouvé le bon levier pour préparer activement l'avenir», a déclaré Lex Delles, qui a rappelé les nombreuses aides de l'État.

Le DP en tant qu'initiateur et en tant que parti «à la fois», qui parvient à combler les fossés et à rapprocher, voire à résoudre les oppositions supposées -c'est ainsi que le parti se voit le plus volontiers dans la campagne électorale. Il a ainsi réussi à alléger la charge des travailleurs tout en permettant aux entreprises de traverser la crise. «Aucun parti n'a le monopole social», a déclaré un Bettel combatif, qui a reproché à ses adversaires de se présenter avec des promesses en partie «complètement irréalistes et irresponsables».

Il y a des partis qui se présentent avec des promesses complètement irréalistes et irresponsables. Xavier Bettel Tête de liste du DP

Le DP a toutefois quelques mesures dans son programme de 120 pages qui devraient coûter cher: en premier lieu, la promesse non tenue d'une réforme fiscale fondamentale avec une seule tranche d'imposition pour tous. Pour stimuler la construction de logements par des investissements plus importants, le fonds de pension doit être mis à contribution; pour la transition énergétique et d'autres projets d'infrastructure, le DP souhaite créer un fonds citoyen.

En outre, les libéraux veulent exonérer d'impôts les heures supplémentaires des fonctionnaires. Tout cela devrait coûter très cher. Malgré tout, Lex Delles promet de ne pas «hypothéquer la jeunesse» à l'avenir. Il n'a toutefois pas révélé comment cela devait se faire.

Malgré une dette publique élevée: «ne pas charger la jeunesse»

La jeunesse joue un rôle important chez les libéraux, ne serait-ce que parce que plus d'un quart des candidats du DP sur les quatre listes ont moins de 35 ans. On a fait confiance à la jeunesse et celle-ci a «rendu la confiance», a déclaré une secrétaire générale satisfaite, en référence aux bons résultats obtenus notamment par les jeunes libéraux lors des élections communales de juin.

Un candidat décontracté

Le choix de l'affiche va également dans le sens de l'image bleue: proche des autres, jeune, dynamique. Les photos montrent de belles personnes en (inter)action avec un slogan thématique, volontairement léger, contrairement par exemple au CSV qui mise sur des slogans croustillants à l'effigie de son candidat principal. Les libéraux ont positionné leur superstar de manière proéminente: pas seulement sur des affiches électorales, mais comme un homme politique proche du peuple, qui veut faire personnellement au moins dix apparitions électorales dans les districts et qui, lors de la conférence de presse, donne un avant-goût de ce qui attend ses adversaires politiques.

Avec une décontraction toute particulière, Bettel passe d'une adresse personnelle aux visiteurs de la brasserie, à des déclarations programmatiques, ici un peu d'émotion en haussant la voix, là une petite plaisanterie. Même un faux pas involontaire, qui coupe l'alimentation électrique du micro et lui coupe brièvement la parole, ne perturbe pas le capitaine incontesté du parti.

Nous verrons dans les semaines à venir si et comment l'assurance affichée par les libéraux est perçue par l'adversaire politique et a fortiori par les électeurs...

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon