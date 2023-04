«Xavier Bettel est un bon démagogue»

Clash Aubry/Bettel

Membre de déi Lénk, parti proche de La France Insoumise et de la Nupes, David Wagner revient sur le clash entre Manon Aubry et le Premier minsitre luxembourgeois, mercredi, au Parlement européen de Strasbourg.

Quel est votre sentiment sur la séquence qui s'est déroulée mercredi, au Parlement européen, entre Manon Aubry et Xavier Bettel? Véritable serpent de mer, ce sujet revient régulièrement et la question posée par Manon Aubry est plus que légitime. La question de la Place financière au Luxembourg, qui facilite l'évasion fiscale, est une problématique constante. A déi Lénk, nous n'avons jamais eu de mal à le dire. Et nous ne sommes pas les seuls... On a toujours critiqué les ingénéries fiscales qui se mettent en place au Luxembourg pour attirer des capitaux étrangers. Mais ça, c'est connu de tous... Après, Bettel a eu une belle occasion pour ne pas y répondre (Manon Aubry a quitté l'hémicycle avant la réponse de Xavier Bettel, NDLR). On ne se connait pas, mais si Manon Aubry m'avait téléphoné, j'aurais pu la prévenir: «Attention, Bettel est un bon démagogue et il trouvera n'importe quel subterfuge pour ne pas répondre à ta question." Et c'est ce qu'il a fait...

On a l'impression que ça vous laisse une sensation de gâchis. On se trompe? Non, c'est juste... Cela étant, même si elle était restée, je doute que Bettel lui aurait répondu. Ce qui m'énerve toujours, c'est l'art de se poser en victime en disant «Vous attaquez mon pays». Mais Manon Aubry n'attaque pas un pays, plutôt un système financier. Elle n'a pas attaqué l'ensemble du Luxembourg mais dans la tête de Bettel, et de beaucoup d'autres malheureusement, la Place financière équivaut au pays. Ça pose quand même quelques questions (rires)...

“ Mettre sur un pied d'égalité les «extrêmes» témoigne d'une inculture politique abyssale. ”

Argumentée, l'intervention de Manon Aubry dure 2 minutes et 23 secondes. La réponse de Xavier Bettel, à peine 35 secondes durant lesquelles il la compare à Marine Le Pen. Alors que La France Insoumise est régulièrement taxée de populisme, la réponse du Premier ministre ne relève-t-elle pas du même procédé? Mettre sur un pied d'égalité les «extrêmes» témoigne d'une inculture politique abyssale. Non seulement, d'un point de vue historique, on ne peut pas tenir de tels propos, mais en plus c'est un jeu extrêmement dangereux. Récemment, Luc Frieden, Sven Clement et Sam Tanson ont dit ne pas vouloir gouverner avec les extrêmes. De droite comme de gauche. Or, en faisant cela, on ne fait qu'une chose en réalité: renforcer l'extrême droite. J'ai surtout été déçu de la part de Sam Tanson...

Cela laisse supposer que les deux extrêmes se rejoignent... Les deux extrêmes veulent une autre société. Mais ils ne veulent pas la même société... Ensuite, Macron devrait faire attention... (Il rit) Oh ! Excusez mon lapsus, Bettel devrait faire attention car, en France, Macron flirte dangereusement avec l'extrême droite. Or, Macron et Bettel, c'est la même famille politique européenne. Quand je pense que les gens ont voté Macron pour éviter Le Pen et qu'ils se retrouvent à se faire matraquer dans les manifestations, à en voir d'autres déclarer illégales alors qu'elles ne le sont pas. Puis tout récemment est revenu sur le tapis la question des allocations que les immigrés envoient à leur famille. Bref, la famille politique de Bettel est plus proche de l'extrême-droite que la nôtre.

David Wagner © PHOTO: Guy Jallay

L'absence de Manon Aubry, au moment de la prise de parole de Xavier Bettel, renvoie l'idée qu'il n'y a plus de discussion possible. N'est-ce pas dangereux pour le débat démocratique? Ah, mais pour pour moi, c'est une faute. A-t-elle eu une urgence? Je ne sais pas. Mais la moindre des choses, quand on pose une question, c'est d'écouter la réponse. Ne serait-ce que pour pouvoir riposter. Or, cette absence est une perche que Bettel, en malin qu'il est, a su saisir. Au final, j'étais un peu amer car on en vient plus à parler de l'absence de Manon Aubry que du fond de son discours... Mais que voulez-vous, La France Insoumise, c'est aussi des erreurs politiques...

Se pose aussi la question du lieu et du moment, non? Au Parlement européen, en tous cas en séance plénière, tu ne peux pas avoir de grand débat. Tu as deux ou trois minutes pour t'exprimer. Bref, cela sert de tribune. Et, avec l'aide des réseaux sociaux, c'est une tribune dans laquelle chacun lâche ses «punchlines». Manon Aubry l'a fait, mais tous les parlementaires le font.

“ Le problème, il est très clair: les pouvoirs publics luxembourgeois ont soutenu ce système par des lois qui favorisent l'évasion fiscale. ”

Aubry accuse le Luxembourg d'être un Pparadis fiscal et, pour argumenter son propos, rappelle la domicialisation de 1.810 entreprises au 6, rue Eugène Ruppert. Alors, Luxembourg, paradis fiscal ou non? Ça dépend pour qui... Ça n'en est pas un pour la majorité des salariés. Mais pour les multinationales, oui, c'est très clair. Plus que le secret bancaire qui a été levé, on a une législation qui permet à certains de profiter des «failles» du système. Sur certaines listes, le Luxembourg apparaît comme un paradis fiscal, sur d'autres non. Derrière tout cela, il y a des négociations politiques...

Manon Aubry accuse Xavier Bettel d'être «à la tête d'un paradis fiscal qui organise au coeur de l'Europe un véritable vol en bande organisée et qu'aujourd'hui encore personne ne peut, ou ne veut, canaliser». Que ressent le citoyen luxembourgeois que vous êtes? Je ne vais pas commencer, sous prétexte d'être luxembourgeois, à fermer les yeux sur des problèmes réels. L'évasion fiscale, qui s'inscrit dans un système global, en est un. Elle se déroule au Luxembourg mais aussi dans d'autres places financières (Dubaï, Singapour...) Le problème est très clair: les pouvoirs publics luxembourgeois ont soutenu ce système par des lois qui favorisent l'évasion fiscale. D'ailleurs, quand une enquête sort, des «papers», le Luxembourg est très souvent dedans...

Manon Aubry estime que l'évasion fiscale, «le casse du siècle» participe à la «casse sociale des services publics et des retraites»... C'est très juste et j'ajouterai que bon nombre d'Etats ont provoqué la privatisation de services publics en les sous-finançant... Ce «casse du siècle» touche aussi des pays en voie de développement. On l'a vu avec l'AngolaGate. Il permet à certains dirigeants corrompus de se maintenir au pouvoir tandis que le reste de la population vit dans une très grande misère. On ne peut pas se lever le matin et se plaindre de la guerre et de la pollution, tout en s'offusquant de la moindre critique à l'égard de la Place financière. À un moment donné, il faut bien comprendre que tout est lié.

“ Quand on gagne 3.000 euros nets et qu'on doit encore payer un loyer, parce qu'avec un tel salaire on ne peut pas accéder à la propriété, on n'est pas riche... ”

Elle dit aussi: «Bizarrement, ceux qui sont si prompts à faire des économies su tout sont aussi ceux qui ne cherchent jamais à récupérer les milliards volés des évadés fiscaux»... Elle a raison. Ce sont les premiers à parlers des abus ou des fraudes à la sécurité sociale. Des gens qui fraudent 200 ou 300 euros, ça existe évidemment mais ce n'est pas le plus gros problème. Les plus grosses fraudes, qui atteignent elles des milliards, celles-là, on ne les montre pas. On préfère montrer du doigt le pauvre qui triche un petit peu pour avoir une vie un peu plus digne. C'est assez dégueulasse... La logique libérale est de dire qu'il y a trop de dépenses. Or, ils ne parlent jamais de recettes. Cela passe par la fiscalité et l'imposition du capital et des hauts revenus.

À vos yeux, qu'est-ce qu'un «haut revenu» au Grand-Duché? Cela doit se considérer en fonction de différents facteurs, mais quand on gagne 3.000 euros nets et qu'on doit encore payer un loyer, parce qu'avec un tel salaire on ne peut pas accéder à la propriété, on n'est pas riche... D'ailleurs, la Place financière pose un problème pour bon nombre de Luxembourgeois en terme de logement. Et ce parce qu'il y a de plus en plus de sociétés, propriétaires de logements, participent à la spéculation immobilière. L'autre problème, c'est la dépendance phénoménale du pays à la place financière. Or, on ne peut pas imaginer que la Place financière, telle que nous l'avons, sera la même dans vingt ou trente ans.

“ J'aimerais bien le voir un jour être interrogé par deux ou trois journalistes internationaux spécialisés sur ces questions ”

La Place financière ne se résume pas à l'évasion fiscale... Non, évidemment. D'ailleurs, place financière est devenue un terme générique qui concerne l'ingéniérie fiscale. Or, en elle-même, celle-ci n'est pas forcément mauvaise. Il s'agit de comptabilité sophistiquée et une petite entreprise peut avoir besoin de conseils. Ça, c'est légitime. Après, à un autre niveau de perversion, on se trouve dans une logique de fiscalité corrompue. Quand McDonald ou d'autres grosses sociétés ont un taux d'imposition finale sur leurs bénéfices qui flirte avec le 0%... Après, la plupart du temps, c'est légal. Le problème, c'est que beaucoup de politiques se retranche derrière cette légalité. Or, quand on fait de la politique, c'est bien aussi d'avoir des convictions.

Le Collectif Tax Justice Lëtzebuerg s'est indigné, ce jeudi, de la position de Xavier Bettel estimant que, par sa réponse, il «insulte le travail de centaines de journalistes d'investigation sur l'évasion fiscale». Partagez-vous cette position? Oui complètement. D'ailleurs, j'aimerais bien le voir un jour être interrogé par deux ou trois journalistes internationaux spécialisés sur ces questions. Des journalistes qui ne lui permettraient pas de fanfaronner comme il en a l'habitude.