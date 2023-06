Xavier Bettel «isolé» dans la politique migratoire de l'UE

C'est un Xavier Bettel (DP) en colère qui est arrivé jeudi à Bruxelles pour le sommet européen. Plusieurs des 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE y ont insisté pour que l'UE se montre plus ferme se montrer encore plus fermes sur les questions d'immigration. malgré les récentes tragédies en Méditerranée.

Lire aussi :L'UE veut-elle enfermer des réfugiés dans des «prisons» ?

Les premiers ministres conservateurs de droite de Hongrie et de Pologne voulaient même revenir sur une décision prise par l'UE il y a deux semaines, selon laquelle tous les Etats membres de l'UE assument la responsabilité d'une partie des réfugiés qui arrivent dans l'Union.

Des Etats comme l'Autriche voulaient au contraire tenter de «faire de l'UE une forteresse de plus en plus totale», selon une source impliquée dans les négociations sur la politique migratoire de l'UE.

La Pologne et la Hongrie veulent imposer l'unanimité

«On essaie toujours d'amener au sommet de l'UE des décisions dont on n'est pas satisfait, pour ensuite les bloquer», a regretté le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel à son arrivée au siège du Conseil de l'UE.

En fait, cela correspond à la stratégie de Varsovie et de Budapest sur les questions de migration et d'environnement : étant donné que pour les ministres spécialisés au niveau de l'UE dans ces domaines, une majorité qualifiée entre les pays membres suffit pour prendre des décisions, ils peuvent parfois être mis en minorité - ce qui a été le cas lors du récent accord sur la réforme du système d'asile de l'UE il y a deux semaines. Ainsi, la Pologne et la Hongrie tentent de porter le sujet au niveau du sommet pour en rediscuter. L'avantage ? La règle de l'unanimité prévaut parmi les chefs d'État et de gouvernement de l'UE.

«Les décisions prises ne peuvent pas être annulées», a averti le chef du gouvernement du Grand-Duché à ce sujet. Varsovie et Budapest ne cherchent qu'à «tout bloquer», a poursuivi le Premier ministre.

Pour moi, les droits de l'homme et le droit international sont la base. Xavier Bettel Le Premier ministre

Xavier Bettel s'est également indigné de certaines idées lancées par les «partisans de la ligne dure» pour se libérer de la responsabilité d'accueillir les personnes en quête de protection dans le respect des règles. «Pour moi, les droits de l'homme et le droit international sont la base», a-t-il déclaré. Il a ainsi critiqué la proposition de Vienne, Copenhague et La Haye selon laquelle l'UE devrait copier le «modèle rwandais» britannique.

Le Premier ministre Xavier Bettel arrive bouleversé à Bruxelles. © PHOTO: AFP

Il s'agit d'un partenariat entre le Royaume-Uni et le Rwanda qui prévoit que les personnes entrées irrégulièrement en Grande-Bretagne - quelle que soit leur origine et sans que leur demande d'asile soit examinée - soient détenues et expulsées vers le Rwanda dès que possible. Ils devraient ensuite y demander l'asile. Il se trouve qu'une cour d'appel de Londres a rendu sa décision au même moment que le sommet européen, que le projet du gouvernement conservateur de Londres était illégal.

Le virage à droite inquiète Bettel

D'une manière générale, Xavier Bettel se montre frustré par le fait que la grande majorité des Etats membres de l'UE misent désormais dur sur le cloisonnement : «J'ai le sentiment d'être isolé lorsque je dis que l'UE sert en fait à abattre des murs plutôt qu'à en ériger de nouveaux.»

Et le glissement général vers la droite - même au sein des partis modérés - serait également une source d'inquiétude. La question de l'immigration révélerait cette tendance, selon le Premier ministre Xavier Bettel. «Les partis du centre qui pensent devoir imiter les extrémistes font un calcul à très court terme», a-t-il estimé à Bruxelles. «A long terme, cela ne fait que renforcer les partis extrêmes», a poursuivi le Premier ministre : «Nous devons rester fidèles à nos valeurs - même si ce n'est pas toujours populaire.»

La normalisation croissante des partis d'extrême droite est devenue entre-temps indéniable, a regretté le politicien du DP. Xavier Bettel a rappelé qu'il y a 20 ans, on avait encore tendance à traiter comme des parias les gouvernements de l'UE auxquels participaient des partis d'extrême droite (à l'époque, l'Autriche). «Aujourd'hui, il y aurait donc de très nombreux collègues dans la salle avec lesquels je ne pourrais pas parler.»

L'UE devrait repenser entièrement la question de l'immigration si son objectif était vraiment de sauver des vies humaines, a conclu le Premier ministre : «Si nous continuons à construire des forteresses partout, il ne restera plus que la mer pour arriver en Europe. Mais c'est bien trop dangereux. Il est donc bien plus judicieux de créer des voies d'immigration réglementées.»

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol