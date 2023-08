Xavier Bettel s'est entretenu avec le secrétaire général de Reporters sans frontières

Le Premier ministre du Grand-Duché a pu présenter les dernières actions du gouvernement en faveur d'une presse libre et indépendante en tant que membre du Forum sur l'information et la démocratie.

L'heure était au face à face ce mercredi 23 août entre Xavier Bettel et Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF) et président du Forum sur l'information et la démocratie.

L'objectif: faire le bilan des dernières actions du gouvernement en matière d'indépendance de la presse. Pour rappel, le Luxembourg est membre du Partenariat international pour l'information et la démocratie initié par Reporters sans frontières.

Le but de cette coopération mise en place en 2019 et rejointe par plusieurs États est avant tout de répondre au besoin d'assurer un environnement propice à l'information fiable des citoyens, afin de leur permettre de se forger une opinion éclairée au sein d'un contexte ambiant où la désinformation massive en ligne affecte la confiance dans les institutions et les processus démocratiques.

Aussi, à l'ordre du jour de cette entrevue entre les deux hommes figurait «un échange sur les défis actuels concernant la protection des espaces informationnels démocratiques». Ont donc été abordés plus spécifiquement la Journalism Trust Initiative (JTI), un label initié par RSF afin de certifier l'indépendance et la transparence, mais aussi pour promouvoir des médias répondant à des règles éthiques.

Conçue comme une norme ISO, la norme JTI a été échafaudée par un comité regroupant 130 experts, comprenant journalistes, institutions, organismes de régulation, éditeurs et acteurs des nouvelles technologies.

Le droit d'accès à l'information spécifique aux journalistes évoqués

Une rencontre d'importance qui a donc été l'occasion pour le Premier ministre Xavier Bettel de souligner que tout engagement en faveur d'un paysage libre, pluraliste et indépendant «est un engagement pour la démocratie» et de féliciter Reporters sans frontières et le Forum sur l'information et la démocratie pour leurs activités.

Il a également rappelé que la Convention 2024-2030 signée avec le Média de service public 100,7 évoque d'ores et déjà la Journalism Trust Initiative. Enfin, il a aussi pu présenter les réformes de l'aide à la presse et le renforcement du Média de service public 100,7, lesquels témoignent des efforts en faveur d'un paysage médiatique fort.

Enfin, le Premier ministre a aussi pu exposer les dernières initiatives gouvernementales visant à améliorer le travail des journalistes et leur protection, à l'image de «l'introduction prévue d'un droit d'accès à l'information spécifique pour les journalistes professionnels» qui tient compte des besoins particuliers des médias dans l'exécution de leur mission.