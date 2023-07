Attention aux retours de flamme!

Share this with email

Il flottait comme un parfum de mécontentement dans les rangs du Slovan Bratislava à l’issue de la première manche de la Ligue des champions contre Hesperange (1-1).

Comme si le champion slovaque pensait plier l’affaire en un match pour déjà se tourner vers le tour suivant. Il faudra désormais venir gagner dans la capitale luxembourgeoise, ce qui fait partie du champ des compétences du club le plus titré au pays.

«Je ne vais pas leur manquer de respect et dire qu’ils sont prenables. Ils ont de l’expérience à revendre mais nous aussi on peut faire mieux qu’à l’aller», jugeait Clément Couturier, victime d’une élongation à un mollet et spectateur de la première rencontre. «Une échographie de contrôle a montré en ce début de semaine que l’évolution de cette blessure était bonne et que je devrais être apte pour ce mercredi soir», expliquait le milieu relayeur hespérangeois.

Pièce maîtresse de l’entrejeu du club champion, l’ancien Dudelangeois devait faire partie du circuit de transition entre la défense et l’attaque. Le match aller a peut-être rebattu les cartes même si son tour ne tardera pas à venir. «On verra les choix du coach. En attendant, je suis sorti de cette première manche avec des sentiments mitigés. Conscient qu’en supériorité numérique, il y avait peut-être de la place pour l’emporter, mais fier aussi qu’un petit club comme le nôtre puisse rivaliser avec une grosse machine comme ça.»

Sortis rincés physiquement de cette confrontation, les Hespérangeois ont eu une semaine pour récupérer. «Oui, ça fera du bien. On sera encore meilleurs mais nous ne bénéficierons plus de l’effet de surprise. Je ne sais pas quelle attitude ils vont adopter mais on n’aura rien à perdre et il ne faudra pas nécessairement trop calculer.»

Les choses sont allées très vite au Swift avec l’installation d’un nouveau staff, des joueurs qui continuent d’affluer et qu’il faut intégrer au compte-gouttes. L’exploit n’en serait que plus majuscule encore si Carlos Fangueiro trouvait la parade pour éliminer un adversaire redouté. Le technicien portugais a plusieurs atouts dans sa manche. Clément Couturier en est un, Dejvid Sinani, contraint de rester au pays lors du match aller, en est un autre.

Le Swift s’exportera au Stade du Luxembourg pour ce match de gala ce mercredi à 20h. Avec au moins la certitude de poursuivre sa route européenne. En Conference League en cas d’élimination. En Ligue des champions si le scoop est au rendez-vous. Une perspective qui engagerait le club du Holleschbierg dans des semaines anglaises avec le système de ruissellement qui garantit aux clubs de retomber d’une compétition à l’autre.

Sans parachute

Les deux autres clubs engagés cette semaine sont partis à l’étranger sans parachute. Dudelange a pris le chemin de la capitale irlandaise et Niederkorn celui de la capitale du Kosovo. Il serait un brin téméraire de prétendre que le F91 aura la plus belle carte à jouer même si la domination locale fut criante il y a une semaine.

Les Irlandais de St Patrick’s Athletic ne peuvent légitimement pas reproduire la même prestation qu’au Stade Nosbaum mais ils devront se découvrir pour d’abord marquer un but, puis un second pour se qualifier. Dudelange pourrait profiter de ces espaces pour mettre en place son jeu de transition qui a fait merveille mercredi dernier.

Et là où Jay Shoffner a peut-être manqué d’armes offensives pour faire encore plus la différence, il devrait retrouver Herman Moussaki, malade à l’aller et parfois efficace en sortie de banc. Premiers éléments de réponse ce jeudi à 20h45 à Richmond Park, dans le quartier d’Inchicore.

Niederkorn a lui eu le temps d’évacuer sa frustration après son match nul signé à Oberkorn contre le KF Gjilani. Une séance vidéo a permis de séparer le bon grain de l’ivraie pour préparer un retour qui ne s’annonce pas simple à Pristina où déménagera le club kosovar pour l’occasion.

Les deux équipes ont montré à l’aller qu’elles avaient des arguments à faire valoir et qu’elles n’étaient pas très éloignées l’une de l’autre. L’expérience, la gestion et le sang-froid pourraient être les clefs de ce duel qui s’annonce tendu. Coup d’envoi ce jeudi à 20h.