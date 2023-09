Au Portugal sans pression ni folles ambitions

Share this with email

Ce qui se serait dit sous le boisseau dans un autre contexte a été abordé frontalement dès la victoire contre l'Islande entérinée vendredi soir. La sélection grand-ducale ne nourrit pas de folles attentes à l'heure de prendre ses quartiers en Algarve où elle disputera ce lundi à 20h45 son sixième match de la campagne. Des cinq qu'il lui reste à jouer, c'est sans aucun doute celui qui compte le moins. «On ne va pas trop rêver. Il y aura des échéances plus importantes que celle-ci», admettait Paul Philipp à la sortie de la troisième victoire de rang de sa sélection.

«Le résultat de vendredi ne change pas mon approche. L'objectif face à l'Islande, c'était de prendre trois points. À moins d'un miracle, on ne reviendra pas du Portugal avec trois points de plus. Mais on en a tout de même ramené un de Toulouse face à la France», nuançait Luc Holtz.

Sans Cristiano Ronaldo…

Le Luxembourg fait face à l'épouvantail de ce Groupe J à qui la première place est promise. La piqûre de rappel envoyée au match aller (0-6) suffit à planter le décor. Le passif entre la sélection de la FLF et celle qu'elle a le plus rencontrée ces 20 dernières années (13 matchs, 13 défaites) vient enfoncer une porte ouverte. Le Portugal et son cortège de stars ne boxent pas dans la même catégorie. Même sans Cristiano Ronaldo!

L'homme aux 201 sélections et aux 123 buts a écopé d'un carton jaune en Slovaquie dans un match rempli de frustration pour la star lusitanienne. Freiné dans ses folles statistiques, CR7 fêtera la qualification un peu plus tard et observera d'Arabie saoudite, où il est déjà rentré, comment Roberto Martinez va redistribuer les cartes en son absence. On devrait voir Gonçalo Ramos à l'œuvre d'entrée de jeu alors qu'un cran plus bas, Ruben Neves se tient prêt à jouer.

L'absence de Ronaldo sera peut-être un tourment de moins pour la sélection luxembourgeoise bien que les ressources impressionnantes offrent au staff local un éventail de solutions sans fin. Peut-être que le chantier qui chagrine le plus le pays champion d'Europe en 2016 est celui d'une défense qui n'a pas offert tous les gages de sécurité vendredi dernier. C'est paradoxal pour une sélection qui n'a toujours pas encaissé de buts dans cette campagne et qui court après le record en la matière (7 matchs) réalisé en 2010 sous la coupe de Carlos Queiroz. L'autre petit défi qui circule dans les rangs portugais est celui qui consiste à faire un sans-faute dans ces qualifications.

Pas question pour Roberto Martinez de prendre ce rendez-vous à la légère. «J'aime beaucoup l'idée de jeu que développe le coach à la tête de cette équipe. C'est dynamique et on a eu le bonheur de marquer d'entrée au match aller. Le Luxembourg arrive confiant après trois victoires consécutives», déclarait dimanche soir le technicien espagnol.

… ni Christopher Martins

La sélection de la FLF sera elle aussi privée de l'un de ses piliers. Christopher Martins, averti face à l'Islande, chômera ce lundi soir. Un mal pour un bien tant la présence de la sentinelle du Spartak Moscou sera indispensable pour la suite et la fin de la campagne. Luc Holtz n'en avait pas fini avec les soucis. La crainte de devoir se passer de Mathias Olesen, touché vendredi, s'est confirmée, ce qui lui enlève deux tiers de son triangle dans le cœur du jeu. Alessio Curci s'est lui ressenti d'un coup reçu sur un pied alors que les adducteurs de Marvin Martins sifflent un peu. C'est probablement un moindre mal, car les solutions sont multiples derrière, alors que, plus on avance vers l'attaque, et moins elles sautent aux yeux.

L'appel à la solidarité ne sera pas un vain mot pour casser les vagues qui s'annoncent. «L'absence de Kiki, on va la ressentir, mais j'ai confiance pour que chacun s'investisse à 100%», déclarait Anthony Moris. «Quelque chose de bien s'est créé ces derniers mois, mais il ne faut pas oublier à qui on a affaire. Avec ou sans Ronaldo, le Portugal reste une grande nation.»

La logique voudrait que le Luxembourg aborde son mois d'octobre avec trois points de moins que la Slovaquie qui donne l'hospitalité au Liechtenstein. Ce n'est pas une raison pour aborder l'échéance du jour la fleur au fusil.