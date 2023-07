Au service de leur leader en attendant un bon de sortie

Trois Luxembourgeois embarquent dans la grande aventure du Tour de France à partir de ce samedi à Bilbao avec des rôles similaires jusqu’à un certain point.

On prend les mêmes et on recommence. Les trois mousquetaires luxembourgeois au départ de la Grande Boucle 2022 au Danemark remettent le couvert cette année. Ils perpétuent une tradition bien établie dans la famille du cyclisme grand-ducal rarement absente lors de l’événement majeur de la saison. Avec trois coureurs de la FSCL, on se situe toutefois dans la fourchette haute de ces dernières années. Avant Copenhague, il fallait remonter à 2015 pour retrouver la trace d’autant de forces vives sur la ligne de départ du Tour.

Lire aussi :La sécurité des coureurs reste une source d’éternels débats

On a tourné depuis un bon moment le bouton des années folles lors desquelles les frères Schleck jouaient le podium alors que Kim Kirchen était devenu redoutable sur tous les terrains. Aujourd’hui, il ne s’agit plus de lorgner un bon classement final mais d’épauler les leaders, voire de viser une victoire d’étape si l’occasion se présente.

Jungels passe la cinquième

Bob Jungels est bien placé pour le savoir. Encore pensionnaire d’AG2R-Citroën l’année dernière, le trentenaire avait saisi sa chance lors de la neuvième étape qui reliait Aigle à Châtel en Suisse pour signer une envolée digne des grandes heures du Tour de France. Il décrochait sa première victoire sur la Grande Boucle en quatre participations alors que sa présence ne tenait qu’à un fil en raison d’un contrôle positif au covid qui l’a mis dans l’incertitude jusqu’à la dernière minute. Cet exploit relançait la carrière d’un garçon contrarié par des pépins physiques depuis plus d’un an et privé de sensations fortes sur sa bécane.

Bob Jungels. © PHOTO: Serge Waldbillig

Depuis, Jungels est repassé par une salle d’attente printanière où il a dû prendre son mal en patience pour évacuer une infection pulmonaire tenace avant de remettre les pieds sur un Giro d’Italie qui lui avait souri en 2017. D’abord au service d’Aleksandr Vlasov, il fut dérouté vers Lennard Kämna après l’abandon du Russe. Jungels est resté sage et a peut-être gardé un coup d’éclat pour les routes de l’Hexagone.

Là encore, sa mission devrait consister à jouer les lieutenants de luxe pour Jai Hindley, vainqueur du Tour d’Italie 2022, voire pour Emanuel Buchmann, quatrième du Tour de France 2019. L’équipe Bora-Hansgrohe chassera aussi les étapes avec ses sprinteurs Jordi Meeus et Danny van Poppel. Vu ses états de service, on imagine que Jungels bénéficiera d’une certaine marge de manœuvre pour décrocher à nouveau le Graal sur un terrain escarpé qui correspond à son profil.

Alex Kirsch, lui, n’avait pas l’habitude de lever les bras, mais il l’a fait dimanche dernier à Berbourg pour enfiler son premier maillot de champion national sur route quatre jours après celui du chrono. La deuxième place du coureur de la Trek-Segafredo lors de la dernière étape du Tour d’Italie à Rome conclue par un sprint gagnant de Mark Cavendish a semble-t-il donné des ailes au longiligne coureur luxembourgeois que l’on avait cartographié comme excellent poisson pilote de Mads Pedersen.

Alex Kirsch (Trek-Segafredo) a enfilé le maillot de champion du Luxembourg il y a une semaine. © PHOTO: Serge Waldbillig

Ce sera de nouveau sa mission à partir de ce week-end au Pays basque où le Danois compte donner du fil à retordre aux meilleurs sprinters du peloton que sont le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), les Néerlandais Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) et Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), voire l’Australien Caleb Ewan (Loto Dstny).

Geniets devenu incontournable

Kirsch compte bien prendre une revanche sur un passé cruel. Malade au départ de Copenhague l’an dernier, il avait dû renoncer lors de la sixième étape. Comme Jungels, il enchaîne Giro et Tour et jouera aussi un rôle de protecteur pour des garçons comme Giulio Ciccone ou Mattias Skjelmose, vainqueur du Tour de Suisse cette année et du Tour du Luxembourg l’année dernière. Il faudra désormais prendre le pli d’appeler la structure américaine Lidl-Trek.

Kevin Geniets lors du dernier Critérium du Dauphiné. © PHOTO: Serge Waldbillig

Enfin Kevin Geniets se lancera lui aussi à l’assaut de son second Tour de France après une première expérience pleine d’abnégation durant laquelle il a largement contribué à la quatrième place finale de David Gaudu. Son profil passe-partout qui lui permet d’abriter un sprinter et d’imprimer un rythme dans un début de col en a fait un élément incontournable de la Groupama-FDJ. Une équipe qui devra lever une incertitude sur la forme de Gaudu, pas très à son avantage lors du Critérium du Dauphiné au sein d’un groupe que l’on disait fracturé par des querelles internes et la décision de ne pas prendre Arnaud Démarre au départ à Bilbao

La démonstration de force aux Championnats de France le week-end dernier avec la victoire de Valentin Madouas a remis les points sur les i et l’escouade de Marc Madiot semble d’attaque pour jouer les poils à gratter à défaut de perturber le duel au sommet tant attendu entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard.