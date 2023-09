Battre l'Islande et puis rêver...

Share this with email

Elle n'est encore nulle part, mais un peu plus loin que ce qu’elle avait imaginé dans son meilleur scénario. Avec sept points après quatre matchs, la sélection grand-ducale guette l’ouverture dans le Groupe J de la campagne qualificative pour l’Euro 2024 en Allemagne. Pas le tunnel réservé à une Seleção hors-concours (12 points sur 12), mais le trou de souris occupé actuellement par la Slovaquie avec trois points de plus que l’équipe de la FLF.

Les chiffres pourraient presque se confondre dès vendredi soir puisque les Slovaques reçoivent le Portugal alors que le Luxembourg donne l’hospitalité à l’Islande. Un alignement des astres qui n’a pourtant rien d’évident car quel que soit son niveau de forme, la sélection de Luc Holtz ne peut pas être considérée comme favorite face à l’Islande. «Il suffit de voir comment le Portugal a peiné pour s’imposer là-bas pour comprendre que notre tâche ne sera pas facile», confesse Luc Holtz. «Cette équipe possède des ressources athlétiques propres à ce pays et peut être forte dans le jeu de transition. Nous devrons nous montrer vigilants défensivement et très patients.»

Il est difficile de trouver un fil rouge dans ce groupe. La Bosnie corrige l’Islande puis s’effondre. Ces deux pays sont sous perfusion et un virage manqué lors de son long week-end de qualification les précipiterait dans le décor. Tout profit pour le Luxembourg? «Je veux bien rêver mais je prends échéance après échéance. On est un peu en avance sur notre tableau de marche. J’avais misé sur cinq points à ce stade de la campagne. Si on en prend un vendredi, on sera toujours dans une position intéressante.»

Les Vikings, des gendres idéaux

Luc Holtz est conscient que la route est encore longue et sinueuse vers l’Allemagne et qu'à l’heure actuelle, le chemin le plus court pourrait passer par les barrages de la Ligue des Nations si par exemple la Turquie bat l'Arménie ce vendredi et poursuit son chemin vers l'une des deux premières places de la Poule D. Il n'empêche qu'en défrichant le terrain dans son propre groupe, on se donne une chance de plus et on mine le moral de l'un ou l'autre adversaire que l'on retrouvera très rapidement.

Au pied du mur, l'Islande semble manger son pain noir après avoir provoqué le buzz en 2016 avec un quart de finale disputé au Championnat d'Europe puis une qualification dans la foulée pour la Coupe du monde. Le clapping s'est répandu aux quatre coins de la planète Foot et les Vikings sont devenus des gendres idéaux.

Une euphorie souvent difficile à pérenniser dans un pays peu peuplé comme on a pu le voir avec la Lettonie au début du 21e siècle. Le soufflé retombé, l’Islande sera de surcroît privée de Patrik Gunnarsson (ex-Brentford), Birkir Bjarnason (Brescia), Aron Gunnarsson (Al-Arabi) et Albert Gudmundsson (Genoa) pour ce match qui résonne comme celui de la dernière chance.

Enfin une victoire contre eux?

Le Luxembourg, lui, a décidé de poursuivre sa campagne sans Gerson Rodrigues, sorti du terrain blessé contre Besiktas dimanche dernier. Luc Holtz a voulu poser un geste fort envers son groupe et montrer à son attaquant que l'individu passerait toujours après le collectif.

Le sélectionneur ne déplore aucune autre absence de taille et se retrouve confronté à un casse-tête qui devient redondant en défense. Il dispose, avec son capitaine Laurent Jans, avec Florian Bohnert et avec Marvin Martins, d'éléments protéiformes qu'il peut déplacer à l'envi dans sa ligne arrière et même un cran plus haut pour les deux derniers. Le retour de Mica Pinto à gauche rend l'équation encore un peu plus complexe.

Thill brouillera-t-il les cartes ?

La seule certitude semble être la présence de Maxime Chanot, récemment transféré de New York City à Ajaccio au cœur d’une charnière centrale qu'Enes Mahmutovic avait complété avec brio en Bosnie. Son profil pourrait correspondre aussi à cet adversaire nordique mais l'ex joueur du Fola a perdu sa place de titulaire au CSK Sofia.

L’animation offensive devant Christopher Martins apparaît plus évidente avec Leandro Barreiro et Mathias Olesen au cœur du réacteur. La ligne d'attaque composée de Danel Sinani, Yvandro Borges et Alessio Curci pourrait aussi être reconduite. A moins que Vincent Thill, de retour en grâce, ne vienne brouiller les cartes.

L’effet de surprise n’est plus vraiment un atout pour ce Luxembourg qui s’avance sans complexe vers un adversaire qu’il n’a jamais battu en sept confrontations. La dernière remonte à presque 14 ans. Une éternité.