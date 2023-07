Ces embouteillages de juillet que l'on adore

Des bons coups à jouer et des tâches plus ardues attendent les quatre clubs luxembourgeois qui se bousculent au portillon du deuxième tour de la Conference League cette semaine.

On aimerait voir deux clubs de BGL Ligue franchir l'écueil du deuxième tour de la C4 mais on n'est ni à l'abri d'une bonne surprise ni d'une désillusion. La grosse cote est sur les épaules de Niederkorn qui a hérité du FC Midjtylland. Cette comète arrivée dans la galaxie du football danois à la fin du XXe siècle ne brille plus comme il y a quelques années. Ça reste toutefois un fameux os à ronger pour une équipe du Progrès qui se plaît sur la scène européenne.

Les Jaune et Noir ont chaque fois franchi le premier tour lors des quatre dernières campagnes. C'est sans grande pression que l'équipe de Jeff Strasser prend le chemin de Herning pour défier des Scandinaves rompus aux joutes continentales avec des présences en poules de la Ligue Europa et même de la Ligue des champions.

Les hostilités sont lancées

Une victoire 5-1 contre la Lazio la saison dernière suffit à envoyer une piqûre de rappel. Les Jaune et Noir, eux, ont encore mûri comme en témoigne leur qualification à Pristina la semaine dernière face aux Kosovars de Gjilani. Ils ont malheureusement perdu Soiyir Sanali, dont le genou s'est dérobé sur le second but visiteur. L'ailier attend fiévreusement le verdict d'examens à passer en fin de semaine. Le coup d'envoi sera donné mercredi à 18h45.

La veille, Hesperange aura lancé les hostilités de cette semaine un peu folle. Les champions du Luxembourg auront oublié leur déception face au Slovan Bratislava en C1 pour se concentrer sur les New Saints. Ce club, qui s'exporte en Angleterre pour jouer ses matchs à domicile, a fait main basse sur le championnat gallois depuis que la compétition a pris son indépendance au début des années 90.

Des joueurs du pays et des Anglais constituent l'ossature d'une formation qui semble à la portée du Swift sur le papier. D'autant plus que l'équipe de Carlos Fangueiro a montré de belles choses lors de sa double confrontation avec le champion slovaque. Il faudra rajouter un peu plus de rigueur derrière et une dose d'efficacité supplémentaire dans les 16m adverses pour prétendre surmonter cet obstacle. L'arrivée de l'attaquant Rachid Alioui dans la liste des joueurs retenus constitue une belle promesse.

L'appétit aiguisé du FCD03

Differdange jouera, lui, son premier match officiel de la saison à domicile. Le vainqueur de la Coupe de Luxembourg a eu le privilège d'accéder directement au deuxième tour où il fera face au NK Maribor, troisième du défunt championnat slovène et auteur d'un début en fanfare dans la compétition domestique avec une victoire 4-0 à Radomlje.

Maribor fut longtemps une référence absolue au pays, mais est légèrement rentré dans le rang ces dernières saisons. L'occasion manquée face à d'autres Slovènes, ceux de l'Olimpija Lubljana la saison dernière, a aiguisé l'appétit d'un FCD03 new look avec l'arrivée notamment de deux Argentins, d'un Costaricien et de Romain Ruffier dans les buts, là où le club a parfois péché la saison dernière. Pedro Resende a lui renoué le fil de son histoire avec le club de la Cité du Fer. Jamais un club luxembourgeois n'a éliminé un adversaire slovène en sept confrontations, avec notamment deux duels clairs et nets en faveur de Maribor face à Dudelange il y a une dizaine d'années. C'est l’occasion ou jamais de mettre à mal ses statistiques.

Tout comme il est grand temps pour un club luxembourgeois d'éliminer un club maltais sur la scène européenne. Ce qui n'est jamais arrivé. Dudelange s'offre une belle occasion face à Gzira United, un adversaire qui ne présente que peu de références au pays, ni sur le plan continental d'ailleurs. Jay Shoffner a fait souffler un vent de fraîcheur face aux Irlandais de St Patrick's Athletic au premier tour. Sans calculer et avec la volonté d'aller de l’avant, le F91 a séduit, a parfois payé au prix fort sa naïveté, mais s'est qualifié grâce notamment à Oege Van Lingen. La recrue hollandaise n'a pas tardé à crever l'écran avec quatre buts en trois matchs. Ce sera encore l'une des armes pour ramener un bon résultat de Malte alors qu'Ismaël Sidibé, lui, purgera son match de suspension à cette occasion.

Lundi a eu lieu le tirage au sort du tour suivant. Les clubs luxembourgeois ont bien sûr jeté un coup d'œil attentif. Differdange pourrait croiser le fer avec les Turcs de Fenerbahçe si ces derniers disposent des Moldaves de Chisinau, Dudelange a les Tchèques de Plzen dans son viseur à moins que Drita ne crée la sensation, Niederkorn, en cas d'exploit, retrouverait le vainqueur de Omonia Nicosie (CYP) -Gabala (AZE) et Hesperange défierait le vainqueur de Buducnost Podgorica (MNE) - Struga (MAC).