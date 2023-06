C'est désormais officiel: N'Golo Kanté rachète Virton, club belge de Flavio Becca

C'était dans l'air du temps, la chose est désormais officielle: N'Golo Kanté, joueur de football international français et ex-joueur de Chelsea depuis peu, a racheté le club du Royal Excelsior Virton (Belgique), un club appartenant à l'homme d'affaires luxembourgeois Flavio Becca.

Nous vous en parlions il y a quelques jours, Flavio Becca, qui est et a été propriétaire de plusieurs autres clubs, cherchait des repreneurs pour son équipe gaumaise reléguée de la D1B (la deuxième division belge, NDLR) lors de la dernière saison écoulée. Des procédures judiciaires sont d'ailleurs en cours afin d'invalider cette décision. Via un communiqué officiel publié sur le site du club, on en apprend désormais plus sur cette transaction pour le moins insolite.

Les années les plus prospères du club sous Becca

Notamment que la passation de pouvoir sera effective dès le 1er juillet prochain. Le club rappelle qu'en 2018, Flavio Becca avait sauvé l’Excelsior Virton en reprenant le club qui était alors en perte de vitesse. «Avec son équipe dirigeante, il a permis de maintenir le club sportivement et financièrement à flot pour ensuite le promouvoir en division 1B (football professionnel), une première pour le club», indique le club gaumais. La deuxième saison aurait pu être l’année de la consécration, mais le club échoua de peu, terminant deuxième sur l’ensemble de la saison. «Ces deux années furent les plus prospères du club, présentant un niveau de football et un professionnalisme jusque-là jamais atteint à Virton».

Malheureusement, cet élan allait être cassé par le refus de la licence professionnelle infligée «injustement», selon Virton, par l’URBSFA. «Malgré cette sombre période, Flavio a toujours désiré assurer la pérennité du club et, avec son équipe dirigeante, a tout mis en œuvre pour récupérer cette licence et maintenir le club au niveau professionnel».

Un projet initial brisé

Le projet initial ayant été brisé, l’objectif était d’assurer le futur du club ainsi que d’insuffler un nouvel élan grâce à divers repreneurs, en la personne du champion du monde français donc. «Flavio est évidemment extrêmement heureux de pouvoir remettre les clefs du club à N’Golo Kanté, un joueur de grande classe, non seulement par ses qualités footballistiques mais également et surtout pour ses qualités humaines unanimement reconnues. Flavio lègue un club en bonne santé financière, délesté de toute dette. Un nouveau conseil d’administration sera mis en place dans les prochains jours», poursuit le club.

Enfin, on apprend que la volonté de N’Golo Kanté, qui vient de signer à Al-Ittihad en Arabie Saoudite, est de poursuivre la structuration du club en vue de consolider ses fondations, stabiliser le staff et renouer à terme avec la tradition de formation du RE Virton, via son académie des jeunes. Le club vise à assoir son ancrage local en vue de devenir une locomotive du football en Gaume et dans la province de Luxembourg. «A l’image de N’Golo Kanté, le travail, la générosité et l’humilité porteront les ambitions du RE Virton pour les prochaines années. Avec l’envie de porter haut les couleurs de la Gaume, de la province et de la Wallonie, N’Golo Kanté invite toutes les forces vives du territoire à rejoindre un projet qui se veut rassembleur et digne des supporters de l’Excelsior».