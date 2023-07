Consignes respectées, missions accomplies

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Les esprits les plus chagrins diront que l'on n'a pas assez vu les trois professionnels grand-ducaux sur la Grande Boucle. Ce n'était pas nécessairement le but recherché par leurs employeurs. Bob Jungels, Alex Kirsch et Kevin Geniets avaient le doigt sur la couture du pantalon, même si en chemin, on leur a lâché la bride. Encore fallait-il avoir l'essence dans le moteur pour prendre l'échappée.

Jungels, la joie sur les Champs

Bob Jungels, lui, a fini sur une bonne note pour sa cinquième participation. Son coéquipier, le sprinteur belge Jordi Meeus, s'est imposé au terme d'un emballage final royal sur les Champs-Elysées ce dimanche. La quête absolue pour tout cycliste. Ce succès étouffait la polémique née du choix de prendre le coureur flamand plutôt que l'Irlandais Sam Bennett, resté à quai au dernier moment. La structure Bora-Hansgrohe a quitté la Grande Boucle avec deux victoires, un maillot jaune porté pendant une journée par l'Australien Jai Hindley qui s'est finalement classé septième. Un rang qui s'explique par une chute en deuxième semaine et des étapes alpestres plus compliquées. Dans cette odyssée, le coureur des Antipodes a pu compter sur un Bob Jungels qui l'a épaulé le plus longtemps possible en montagne. Lorsque le Luxembourgeois avait accompli ce travail ingrat, il cédait le flambeau à l'Allemand Emanuel Buschmann.

Lire aussi :Une deuxième couronne pour Vingegaard

Brillant l'an dernier lorsqu'il épingla une étape à son palmarès pour sa dernière année de contrat chez AG2R-Citroën, le Luxembourgeois s'est montré moins à son affaire. Même s'il a joui d'une certaine liberté une fois que le podium s'était éloigné définitivement pour Hindley, il n'est pas parvenu à sauter dans la brèche. La faute peut-être à une charge de travail certaine ces derniers mois avec le pari osé de doubler Tour d'Italie et Tour de France, mais aussi à un bulletin de santé moins solide que l'an dernier en raison de problèmes pulmonaires qui ont escamoté son printemps avant que l'après Giro ne lui cause à nouveau quelques soucis.

Bob Jungels a fini à la 26e place, soit un rang de mieux qu'en 2015 lors de sa première participation. Ses deux meilleurs classements remontent à 2018 et 2022. Il avait terminé à la 11e place.

Kirsch au service de Pedersen

Alex Kirsch, lui, a bouclé son premier Tour de France. Une première satisfaction pour celui qui avait dû abandonner ses camarades en cours de partie l'an dernier après avoir pris le départ de Copenhague, malade.

Sa 115e place finale est assez anecdotique et se dilue volontiers dans le bilan positif de sa formation Lidl-Trek. La structure américaine a connu les joies d'une victoire d'étape lorsque Mads Pedersen a levé les bras à Limoges. Elle a aussi ramené le maillot à pois de meilleur grimpeur à Paris avec Giulio Ciccone. Mattias Skjelmose, vainqueur du dernier Tour de Luxembourg, a prouvé sa polyvalence et son dévouement total à ses leaders. Poisson-pilote de Pedersen, Kirsch a accompli sa mission à plusieurs reprises. Comme à Paris ce dimanche où il n'a pas manqué grand-chose au Scandinave pour claquer un second succès d'étape.

C'est finalement Kevin Geniets qui quitte ce Tour de France avec le plus de frustration. Désigné lieutenant personnel de David Gaudu, le grand Luxembourgeois a tout fait pour placer son leader dans les meilleures conditions, le ramenant même dans le paquet après un début d'étape raté, mais au final, le grimpeur de poche de la Groupama-FDJ a dû se contenter d'un neuvième rang final loin des attentes de son équipe.

Lire aussi :Au service de leur leader en attendant un bon de sortie

Le feu d'artifice tiré par Thibaut Pinot samedi dans les Vosges a mis un peu de baume au cœur d'une équipe qui sort de la Grande Boucle sans victoire d'étape ni maillot distinctif.

Geniets a lui aussi bénéficié de certaines libertés une fois le podium envolé, mais le coureur polyvalent reconnaissait que le très haut niveau affiché par les meilleures équipes du peloton l'avait empêché de se lancer dans des solos malgré un degré de forme qu'il estimait correct. Il termine son deuxième Tour de France à la 41e place, soit six rangs de mieux qu'en 2022, à 2h44' du vainqueur, le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo) qui s'est livré à un duel épique avec le Slovène Tadej Pogacar (UAE).