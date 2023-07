Coupe d'Europe: Top 5 des performances luxembourgeoises

Share this with email

Des coups d’éclat de Niederkorn et de Differdange aux épopées dudelangeoises en passant par des matchs nuls de prestige, petite piqûre de rappel des exploits luxembourgeois sur la scène européenne à l’aube d'une nouvelle campagne.

1973: la Jeunesse fait douter Liverpool

C'était l'époque à laquelle le tirage au sort était aussi attendu que le match parce que les clubs les plus prestigieux du Vieux Continent étaient des adversaires potentiels pour les Luxembourgeois. Des pratiques révolues aujourd'hui.

La Jeunesse, qui reste à ce jour le club le plus titré du pays, a croisé la route du Bayern, du Real, de la Juventus et de Liverpool entre autres. En 1973, les Bianconeri héritent des Reds au premier tour de la Coupe des champions. Le club anglais vient de remporter la Coupe de l'UEFA pour la première fois de son histoire et s’avance donc confiant à la Frontière le 19 septembre.

Deux hommes aujourd'hui disparus vont faire douter le FCL. René Hoffmann multiplie les prouesses dans les buts et Gilbert Dussier égalise à deux minutes de la fin alors que Brian Hall avait donné l'avance à l'équipe de Bill Shankly juste avant la pause. Ce match nul était considéré comme un exploit XXL au pays. Les Reds remirent les pendules à l'heure au retour (2-0). Ce serait un brin réducteur de s'arrêter là en parlant de la Jeunesse. La fessée administrée aux Polonais du LKS Lodz en 1959 (5-0) et la remontada face au Haka Valkeakoski (1-4 à l’aller, 4-0 au retour) méritent d’être mentionnées.

2013: Differdange piège Utrecht

À partir de 2009, Differdange s'est piqué au jeu des compétitions européennes avec un certain savoir-faire. Il y a eu le prestigieux rendez-vous avec le PSG en 2011 mais 2013 marquera à jamais l'histoire du club. Les Rouge et Noir franchissent l'écueil du premier tour de l'Europa League face aux Albanais de Laçi et enfilent leur costume de gala contre les Néerlandais d'Utrecht.

Omar Er Rafik, héros du match aller. © PHOTO: Archives LW/Fernand Konnen

La victoire au match aller (2-1) avec deux buts d’Omar Er Rafik ouvre une fenêtre de tir intéressante. Le match retour sera un chef-d'œuvre avec notamment un Yannick Bastos des grands soirs qui inscrira le troisième but visiteur (3-3) et tapera dans l'œil des Bolton Wanderers. Le miracle a failli se poursuivre un peu plus loin mais les Norvégiens de Tromsö sont venus jeter un froid glacial au bout d'une séance de tirs au but étouffante et cruelle. Differdange s'arrête aux portes du play-off.

2017: Niederkorn se paie les Rangers

Il faut un certain alignement des planètes. Celui-ci était parfait. Niederkorn s'était construit un équipe de «golgoths» avec les frères Thill (Olivier et Sébastien) et Alexandre Karapetian notamment. Les Rangers, eux, renaissaient à l'ambition après avoir été rétrogradés dans la hiérarchie écossaise.

Le gardien Sébastien Flauss lors du match aller à Ibrox Park. © PHOTO: Archives LW

Le match aller fut une longue séance de torture. Le Progrès résistait tant bien que mal et revenait avec une courte défaite au pays (0-1). Le retour cochera toutes les cases d'une partie qui tourne bien. Deux buts marqués au bon moment, un brin de réussite qui accompagne enfin un club luxembourgeois et une sensation en bout de course qui fera le tour de l’Europe.

La joie des joueurs du Progrès, vainqueurs des Rangers. © PHOTO: Archives LW/Ben Majerus

Le club de Glasgow, alors entraîné par le Portugais Pedro Caixinha, devint la risée outre-Manche. Cette vitrine européenne profitera à bien des joueurs de Niederkorn. Les Jaune et Noir chuteront au tour suivant face aux Chypriotes de l'AeL Limassol alors qu'il y avait la place pour mieux faire. La campagne suivante viendra rapidement effacer cette déception avec une nouvelle belle victoire contre les Hongrois du Honved Budapest.

2017-2021: l’appétit du Fola vient en mangeant

Le club doyen s'est fendu de deux belles campagnes européennes ces dernières années. La première débuta en 2017 en Europa League par une qualification face aux Moldaves de Milsami puis continua par une claque infligée aux Azéris de l’Inter Bakou au match retour (4-1). Les Suédois d'Östersunds furent un rien trop coriaces malgré une égalité parfaite à un moment donné au retour.

La joie des joueurs du Fola, victorieux du FC Linfield. © PHOTO: ©INPHO/Presseye/Brian Little

Les Eschois virent même un quatrième tour de coupe d'Europe quatre ans plus tard lorsqu'ils se firent jeter sans ménagement de la Ligue des champions par les Red Imps de Gibraltar. Le ruissellement instauré leur permit de revenir dans le jeu de la Conference League et de se qualifier face aux Biélorusses de Soligorsk puis contre les Nord-Irlandais du FC Linfield. Les Kazakhs du Kairat Almaty mirent fin au parcours du Fola.

2018-2019 : épopées dudelangeoises

C'est parfois en se prenant les pieds dans le tapis d'entrée qu'on se relève et qu'on marche droit la tête relevée pendant des semaines. Éliminé par les Hongrois de MOL Vidi FC en Ligue des champions, le F91 retombe en Europa League et s’offre un parcours XXL jusqu'à la phase de poules avec des qualifications retentissantes contre le Legia Varsovie puis le CFR Cluj. Le club dudelangeois nage en plein bonheur et affronte le Milan AC, le Betis Séville et l'Olympiakos.

Tom Schnell à la lutte avec Gonzalo Higuain. © PHOTO: Archives LW/Ben Majerus

Dino Toppmöller est le maître d’œuvre de cette campagne magique assortie d’un jackpot financier. Elle sera suivie d’une autre moins prestigieuse mais dingue par moments avec un succès à l’APOEL Nicosie (4-3). Ce n'était pas à vrai dire un coup d'essai pour le meilleur club au pays pendant les années 2000 puisqu’il avait déjà forcé le respect contre Mostar et le FC Salzbourg bien des années avant.