Coupe du monde de rugby: Manuel Gaivão va hurler avec les Loups

Manuel Gaivão a mille vies en une. Cet avocat de formation né à Macao et qui habite au Luxembourg depuis 22 ans est un amoureux du rugby. Rien ne semblait pourtant le prédestiner à épouser la forme ovale du ballon. Là où il grandit, en Algarve, comme dans tout le Portugal d'ailleurs, le football est une religion.

Mais sur l'une des deux seules chaînes de télévision qu'il captait à la maison, il est rapidement séduit par l'international français Serge Blanco au début des années 80. Le déclic s'opère. Il reste à assouvir ce fantasme d'explorer plus en profondeur ce sport marginal au pays. Les astres vont s'aligner lorsque Manuel prend la direction de Coimbra pour poursuivre ses études. La cité universitaire dispose d'une section rugby. «Je ne peux pas dire que j’ai été un bon joueur mais j'ai toujours gravité autour de ce monde», raconte le citoyen de Junglinster qui bouclera ses études de droit à Lisbonne.

À Buckingham avec la Reine d'Angleterre

Le coup de foudre va le suivre au Luxembourg qu'il rejoint pour travailler aux institutions européennes. D'abord à la Cour des Comptes à qui il fera une infidélité de quelques années pour la Cour de Justice avant de revenir à la source. «J'ai rapidement pris contact avec la section rugby du CSCE (Cercle Sportif des Communautés Européennes du Luxembourg). Et là, j'ai un peu touché à tout. Bénévole, entraîneur, trésorier et maintenant, président!»

Le chemin était tout tracé pour celui qui suit en parallèle des cours à l'IRB, devenu World Rugby (Ndlr : la fédération internationale), afin d'étendre son domaine de compétence, ce qui le conduira à devenir commissaire lors de plusieurs compétitions en Europe. «En 2012, je suis devenu agent de liaison pour l'équipe de France lors d'un tournoi qualificatif de rugby à VII en Algarve. C'est un peu là que tout a commencé.»

1 / 3 Manuel Gaivão lors du Mondial-2015 en Angleterre.

2 / 3 Manuel Gaivão dans la peau du commissaire.

3 / 3 Manuel Gaivão au Japon.







Polyglotte, ce père de trois enfants va multiplier les missions aux quatre coins de l'Europe et même candidater pour devenir bénévole à la Coupe du monde 2015 en Angleterre. Il se retrouve dans l’équipe de communication attachée au Stade de Twickenham où ses talents d'entremetteur ne passent pas inaperçus. La directrice des Jeux Olympiques de Londres le repère et un beau jour, il reçoit une convocation pour une réception au Palais de Buckingham. «J'ai cru à une blague, bien sûr, mais ce n'en était pas une. J'étais pétrifié. La Reine était pourtant très sympathique. Elle m’a posé des questions mais je ne me souviens plus de grand-chose.»

Seconde coupe du monde

Les liens restent très forts avec son pays de cœur. En 2009, Manuel va supporter l’équipe nationale portugaise de rugby à VII lors d’un tournoi à Dubaï. Proche de la sélection, il ne va désormais plus jamais la quitter. Quand il ne côtoie pas les joueurs au stade, il les retrouve à l’hôtel. Il suit ainsi au plus près la progression des Loups lors du Championship 2023, sorte d’antichambre du Tournoi des VI Nations. On y retrouve la Géorgie, l’Espagne et la Roumanie parmi les seconds couteaux européens les plus affûtés.

Le Portugal dispute ensuite un tournoi de repêchage avec trois autres nations. Le vainqueur s’invitera au banquet mondial en France. Au bout d’un suspense insoutenable, les Lusitaniens émergent devant les Etats-Unis grâce à leur meilleure différence de points. Pour la seconde fois après 2007, OS Lobos vont disputer la phase finale de la Coupe du monde. «Ce fut une effusion de joie puis rapidement une course aux billets. J’ai réussi à en avoir 196 au total», se réjouit celui qui ne manquera aucun match de sa sélection préférée et qui a bien sûr servi les amis et copains un peu partout dans le monde. «Nos chances de gagner un match sont minces mais pas inexistantes. Le sélectionneur, l’ancien international français Patrice Lagisquet, a façonné un effectif talentueux avec les meilleurs joueurs du pays mais aussi des Français d’origine portugaise qui sont éligibles pour la sélection.»

Face aux Gallois à Nice

Un mélange de talents, ce ne sera pas du luxe pour bousculer la Géorgie, les Fidji, l'Australie et le pays de Galles dans une Poule C très ouverte avec de grandes nations de l'Ovalie mais qui n'affichent pas forcément un état de forme rassurant. «La Géorgie ne sera peut-être pas l'adversaire le plus abordable. Ils comptent beaucoup de garçons qui évoluent en France et sont forts physiquement. Ils viseront la troisième place du groupe pour se qualifier directement pour la prochaine Coupe du monde. J'ai hâte d’être à Nice le 16 septembre pour le premier match contre le pays de Galles. Je ne crois pas qu’il y aura nécessairement un gros écart de points. Les Loups seront en tout cas soutenus par une importante colonie de supporters portugais.»

Voilà qui promet une tonne de souvenirs à ajouter à une mémoire vive qui déborde déjà.