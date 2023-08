Des prolongations fatales au Progrès et à Differdange

Share this with email

C’est le genre d'élimination qui vous fait cauchemarder des nuits entières. Une nouvelle décision arbitrale contestable a fait basculer le match de Differdange à Maribor alors que l'on se dirigeait vers la séance de tirs au but. L'arbitre polonais Jakubik jugea fautive l'intervention de Théo Brusco sur l'ancien Messin Xhuliano Skuka à la 120e minute. Du pain béni pour Josip Ilicic qui évita au public local une séance de torture supplémentaire.

Le Swift terrasse d’irréductibles Gallois

Les vainqueurs de la Coupe de Luxembourg, eux, n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer au terme d'une prestation héroïque. Ils remercièrent d'abord Romain Ruffier de les avoir gardés dans le match alors qu'ils perdaient 0-1 sur un but précoce puis retrouvaient le moral lorsque Castro se faisait justice en transformant un penalty. La fin du premier acte et le début du second étaient privatisés par Guillaume Trani, qui donna un premier avantage à ses couleurs puis le doubla au retour des vestiaires. La voie royale vers Istanbul et le club de Fenerbahçe était tracée mais pavée de mauvaises intentions.

Le NK Maribor avait les ressources pour refaire surface en deux temps. Par Repas (62e) puis Brnic (82e) alors que Ruffier avait encore retardé l'échéance. La suite a été d’une cruauté sans nom pour un club décidément pas vernis par l'arbitrage contre des adversaires slovènes.

Un Mayron De Almeida de gala

Niederkorn est lui aussi tombé les armes à la main au bout d'une prolongation irrespirable. Vainqueur 2-0 au Danemark la semaine dernière, le FC Midtjylland s'est peut-être présenté un peu trop confiant sur la pelouse détrempée du Stade d'Oberkorn. Il ne fallait pourtant pas sous-estimer la capacité de résilience d'un Progrès auteur d'un match plus qu’abouti. Avec un Mayron De Almeida en feu, les vice-champions du Luxembourg y ont cru jusqu'au bout. L'ailier belge a d’abord gommé une partie du retard en exploitant un excellent travail d'Antoine Mazure sur le côté gauche. Son aisance technique lui permit de mettre deux défenseurs dans le vent avant d'ajuster le gardien visiteur (1-0, 15e). Niederkorn a bien géré les débats et s'est bien gardé de se jeter sur le but adverse.

Mayron De Almeida a ouvert le score à la 15e minute pour Niederkorn, avant de marquer une seconde fois dans la rencontre © PHOTO: Christian Kemp

La récompense de cette maîtrise est tombée à la 52e minute lorsque De Almeida, encore lui, a enveloppé une frappe du pied droit imparable (2-0) et soignait ses statistiques, portant son total de buts européens à 9. Omar Natami, dans l'euphorie, sollicita lui aussi le gardien danois d'un envoi du droit soudain. L'avertissement était cette fois pris au sérieux par des Scandinaves décidés à en finir avant la prolongation. Ils trouvèrent à trois reprises sur leur chemin un Eldin Latik en état de grâce. Il a fallu passer par deux fois 15 minutes de plus pour départager les deux équipes. Un contre du joker zambien Edward Chilufya ponctué d'une frappe magistrale mit fin au rêve niederkornois à la 112e minute.

Dudelange battu à Malte

Mercredi, Dudelange avait été la première équipe luxembourgeoise de la semaine à faire connaissance avec la frustration. Battu à Malte (0-2) par Gzira United, le F91 était parvenu à remonter son handicap après 83 minutes de jeu. Ce ne fut pas une partie de plaisir pour l'équipe locale tant l'adversaire avait décidé de masser toutes ses forces vives devant son gardien de but. Bien moins en veine qu'au tour précédent, l'attaquant néerlandais Oege Van Lingen ne parvenait pas à trouver la clef dans les petits espaces pour percer le coffre-fort. Ce fut son compère de l'attaque Samir Hadji qui s'en chargea en deux temps. D'abord sur un coup franc de 30 mètres à l'apparence anodine. Une légère déviation donna une autre trajectoire au ballon. Dudelange menait 1-0 à la pause. La moitié du chemin était faite.

La seconde fut tout aussi pénible. Il fallut attendre la 83e minute pour voir l'attaquant marocain inscrire un doublé grâce à une tête gagnante. Au passage, Hadji soignait ses statistiques avec huit buts sur la scène européenne. Comme Aurélien Joachim et Dominik Stolz. Dans son envie pressante d’en finir, Dudelange oublia de couvrir ses arrières et un contre rondement mené et conclu par Wilkson jeta un froid dans les tribunes. Gzira United venait d’exploiter sa seule occasion du match à quatre minutes de la fin du temps réglementaire. L'aventure prenait fin pour le F91.