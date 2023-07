Differdange reste sur sa fin

Share this with email

La semaine s'est terminée en eau de boudin pour les clubs luxembourgeois sur la scène européenne. Aucune victoire en quatre matchs et une bonne dose de frustration qu'il faudra rapidement évacuer pour se donner les chances de s'ouvrir les portes du troisième tour de la Conference League.

La colère était vive au-dessus des marches empruntées par les joueurs et le corps arbitral à Oberkorn à l'issue du match nul entre Differdange et Maribor (1-1). Les murs ont entendu des noms d'oiseaux voler et Joonas Jaanovits, l'arbitre estonien, en a pris pour son grade également. Le coup franc sifflé au bout des arrêts de jeu pour une faute de Nestor Monge sur Arnel Jakupovic à 20 mètres des buts de Romain Ruffier, sur le côté droit, ne passait pas du tout. D'ailleurs il a fallu tendre l'oreille tellement le coup de sifflet fut timide et arriva deux secondes après le pseudo accrochage. Petite cause, grands effets. Jakupovic contournait le mur avec une frappe du gauche qui prenait le gardien local de vitesse pour venir se loger dans le petit côté (1-1).

Une situation de 3 contre 2 avortée

On ne parlera pas de hold up car en matière de possession de ballon, Maribor avait largement rivalisé avec Differdange. Mais en termes d'imagination et d'occasions nettes, il fallait se creuser les méninges pour en trouver. Differdange avait retenu la leçon de la saison dernière en gérant la rencontre en patron. Amine Naïfi avait affolé le côté gauche de la défense slovène en première période avant qu'Erico Castro, dans l'une de ses positions favorites, ne fasse chavirer le stade à la 25e minute. Dos au but, l'attaquant angolais se retournait pour envoyer le ballon au fond des filets de Azbe Jug (1-0).

Malgré une tête de Jan Repas sauvée brillamment par Ruffier, les Slovènes regagnaient les vestiaires avec un passif d'un but. Et ce n'était pas volé pour Differdange. Il a ensuite fallu faire le dos rond pendant une bonne partie de la seconde période mais Maribor ne parvenait pas à déjouer la vigilance d'une défense commandée par Théo Brusco qui prend des airs de patron au fil des mois.

Les joueurs locaux tentaient de poser le jeu quand ils ressortaient les ballons et obligeaient les Slovènes à faire preuve d'autorité derrière. Un contre qui débouchait sur une situation de 3 contre 2 en faveur des vainqueurs de la Coupe de Luxembourg était stoppé net par l'arbitre parce qu'un joueur slovène était resté au sol dans sa surface de réparation.

Les nerfs du banc differdangeois étaient ainsi mis à rude épreuve. Mais ce n'était rien en comparaison avec le cruel épisode du coup franc qui rebattait complètement les cartes pour le match retour dans une semaine. «Ce sera compliqué d'aller là-bas avec ce résultat mais on devra reproduire le même match et faire preuve encore davantage de réalisme devant le but », confiait le capitaine Geoffrey Franzoni.

Le F91 en fâcheuse posture

Une demi-heure plus tôt, Dudelange était sorti de la pelouse synthétique du Stade du Centenaire à Malte avec une cargaison de regrets. Les planètes ne se sont pas alignées pour le F91 face à Gzira United. Au terme d'une première période partagée, Samir Hadji avait trouvé la transversale sur une tête.

En seconde période, la partie allait basculer en six minutes. Dans la chaleur maltaise, Macula prenait d'abord la défense visiteuse à revers pour adresser une frappe gagnante (1-0). Six minutes plus tard, Yahcuroo Roemer subissait les foudres de l'arbitre tchèque et écopait d'un second carton jaune sévère pour une charge. Réduit à dix, Dudelange ne baissa jamais les bras et porta plusieurs fois le danger devant la cage adverse, mais c'est Zachary Scerri qui régalait tout le monde d'une somptueuse volée qui donnait un avantage de deux buts à Gzira United.

Au pied du mur, le F91 n'aura guère le choix des armes dans une semaine au Stade Nosbaum. Il faudra mettre une pression d'enfer sur les Maltais pour retourner la table.