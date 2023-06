Differdange toujours en salle d'attente

Suspendu au tirage effectué à Nyon, le FC Differdange ne connaît toujours pas le nom de son adversaire au deuxième tour de la Conference League. Il devra attendre le verdict du duel entre Maribor et Birkirkara.

La Slovénie ou Malte. L'un des deux pays attendra le FC Differdange pour son déplacement au deuxième tour de la Conference League dont le tirage s'est déroulé ce mercredi en début d'après-midi en Suisse. Les Differdangeois auront tout le temps d'étudier la chose puisqu'il s'agira en plus du match retour. Le match aller, lui, se déroulera à Oberkorn le 27 juillet. Le club que retrouve l'entraîneur Pedro Resende a évité les deux mastodontes du mini-groupe tiré en matinée: les Suisses du FC Bâle et les Tchèques du Viktoria Plzen.

Il faut peut-être y voir un déficit d'attractivité que vient compenser un plus grand espoir de franchir cet écueil. Sans présager de l'issue de ce premier tour, on imagine les Slovènes du NK Maribor un rien plus costauds que les Maltais de Birkirkara. Le club de l'ex-Yougoslavie facture 13 titres depuis que le pays a pris son indépendance. C'est la référence absolue même s'il semble moins planer sur la compétition comme le laisse suggérer sa troisième place du défunt championnat, loin derrière l'Olimpija Ljubljana qui n'avait guère impressionné Differdange la saison dernière.

Birkirkara a lui aussi connu une époque bien plus faste avec quatre titres gagnés à intervalles réguliers depuis 2000 mais il n'a brillé qu'à une seule reprise sur la scène européenne en éliminant les Ecossais de Heart of Midlothian en 2016. Birkirkara a fini deuxième de la compétition maltaise la saison dernière.

Un œil au tour suivant

Les trois autres clubs luxembourgeois connaissaient déjà leur adversaire depuis la veille. Ils étaient cependant concernés par la procédure de ce mardi puisqu'elle prévoit les affrontements au tour suivant. En cas de qualification contre le Slovan Bratislava au premier tour de la Ligue des champions, Hesperange rencontrerait le vainqueur du duel entre les Bosniens du Zrinjski Mostar et les Arméniens de Urartu au deuxième tour.

Rappelons qu'une participation à ce stade de l'épreuve est profitable dans le sens où un système de ruissellement permet, en cas de défaite, de poursuivre son chemin en Europa League puis, le cas échéant en Conference League. Quoi qu'il arrive au Swift, son chemin ne s'arrêtera pas après deux matchs. Une élimination reverserait l'équipe du Holleschbierg en Conference League. Il jouerait contre le perdant du match entre les Suédois de Häcken et les Gallois de New Saints.

Niederkorn et Dudelange ont aussi jeté un coup d’œil au tirage de Nyon. Le Progrès, opposé aux Kosovars de SC Gjilani et qui semble avoir, sur le papier, les meilleures chances d'accéder au deuxième tour, y rencontrerait les Danois du FC Midjtylland, cauchemar des commentateurs radio. Ce club basé à Herning va avoir 24 ans dans quelques jours. Il compte trois titres de champion. Le dernier remonte à 2020. Le match aller aurait lieu en Scandinavie.

Quant à Dudelange, il pourrait, en cas de victoire, défier le vainqueur du duel entre les Maltais de Gzira United et les Irlandais de Glentoran. Il faudra cependant se défaire au premier tour des Irlandais de St-Patrick’s. Le match aller aurait lieu à l'extérieur.