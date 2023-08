«D'Onofrio ? Metz veut bénéficier de son réseau, moins de son image...»

Journaliste, Nicolas Taiana consacre un livre-enquête au plus célèbre - et sulfureux - agent sportif belge. De Porto à Metz, en passant par le Mondial-98, le Standard et l'OM, retour sur une carrière marquée par de nombreuses et solides «amitiés». Mais aussi quelques affaires judiciaires...

Dès les premières lignes, vous prévenez le lecteur: il ne trouvera aucune confidence de Lucien D’Onofrio pour la simple raison qu’il a refusé tout entretien. Comment lui avez-vous exposé votre projet ? Ce livre s’inscrit dans un projet global. Le jour de sa parution, un reportage tourné en parallèle a été diffusé par la RTBF dans l’émission #Investigation. Bien sûr, on aurait pu s’entretenir avec Dominique D’Onofrio et avoir sa réaction sur plusieurs points, mais très vite, il nous a fait savoir que ça ne l’intéressait pas. Tout sauf une surprise, on s’en doutait…

Nicolas Taiana. © PHOTO: DR

Est-ce tout de même un regret ? Si tout ce qui figure dans le livre est factuellement juste, j’aurais aimé passer une, deux ou trois heures avec Lucien D’Onofrio, pour l’interroger sur des questions auxquelles seul lui a les réponses. Notamment celles relatives à ses activités dans les années 80. Le projet consistait à raconter les deux facettes du personnage : d’un côté, le mec parti de rien qui s’est vraiment fait tout seul ; de l’autre, les magouilles, le passage en prison, etc.

Vous rappelez aussi qu’aucun livre, jusque-là, ne lui avait été consacré. Après-coup, comprenez-vous mieux pourquoi ? Les portraits - quelle que soit la langue - vraiment fouillés se comptent sur les doigts d’une main. Écrire un bouquin, ça prend du temps et ce n’est pas forcément rentable. Et puis, ça raconte aussi quelque chose de la complaisance des journalistes sportifs avec le milieu du football. Parfois, des confrères me disaient : « ah oui, mais ça j’étais au courant… » Très bien, mais pourquoi alors ne l’as-tu jamais écrit ?

La crainte peut-être… Oui. Lucien D’Onofrio était tellement omnipotent à Liège qu’il ne valait mieux pas s’attirer ses foudres en remuant la m…

La RTBF en a d'ailleurs fait les frais en 2008… Oui, à l’occasion du titre de champion du Standard de Liège, la RTBF consacre un portrait à l’homme qui incarne ce sacre: Lucien D’Onofrio. Or, aucun gars du service des sports ne veut s’y coller. Finalement, c’est un journaliste de l’info qui fait le sujet et rappelle ses «casseroles» judiciaires. Résultat, D’Onofrio s’énerve et le Standard boycottera la RTBF durant un an et demi. Alors que c’est l’un des principaux diffuseurs du championnat.

Peu importe les faits reprochés, soit ce n’est pas lui, soit ce n’est pas illégal, soit il est victime d’un acharnement...

Dans l’ensemble, quelle a été la réaction de vos confrères ? Au Portugal, où Lucien D’Onofrio a réalisé ses premiers transferts, je les sentais beaucoup plus libres de s’exprimer qu’en Belgique où perdurent craintes et fantasmes. Toutes les semaines, quelqu’un s’étonne qu’on ne m’ait pas encore retrouvé dans la Meuse…

Combien d’interlocuteurs avez-vous eu pour cette enquête ? (Rires) Une centaine, soit beaucoup plus que je n’imaginais…

Paul Delbouille, avocat de Lucien D’Onofrio, vous met en garde: «Votre livre sera passé au crible. Il y aura autant de procès qu’il en faudra.» Il a aussi qualifié aussi votre démarche de «déplacée, aberrante et même pitoyable». S’intéresser à Lucien D’Onofrio relèverait-il du crime de Lèse-Majesté ? Oui c’est ça. Peu importe les faits reprochés, soit ce n’est pas lui, soit ce n’est pas illégal, soit il est victime d’un acharnement. Et ce même s’il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires...

À 68 ans, quelle est encore son influence dans le milieu ? À la fin des années 90 et début 2000, il était incontournable ! Une grande partie de l'équipe de France championne du monde 98 a bénéficié de ses services. Il est intervenu dans les transferts, par exemple, de Zidane et Deschamps à la Juventus, de Vitor Baia au FC Barcelone, de Dugarry à Marseille... Il avait ses entrées dans les plus grands clubs ! Et surtout au FC Porto où il est depuis de très nombreuses années en excellents termes avec le président, Jorge Pinto da Costa. Aujourd’hui, même s'il est moins influent, il a toujours les faveurs et l’oreille de l’un ou l’autre dirigeant, tels que Florentino Perez (Real Madrid) ou Bernard Serin, le président du FC Metz, dont il est très, très proche. D'Onofrio continue ses activités.

On est toujours en droit de se demander si cela relève d'une vraie vision sportive ou d’un petit arrangement entre amis

Suite à sa condamnation en 2007 à deux ans de prison dans l’affaire des comptes de l’Olympique de Marseille, la Fifa lui avait pourtant officiellement interdit d’exercer… Officiellement oui, mais D’Onofrio a recours à des prête-noms. Il trouve toujours un moyen pour contourner les règles et il n’est pas le seul dans ce cas…

Dans le livre, *il n'y a aucune déclaration de Bernard Serin. Avez-vous essayé de le contacter ? On avait profité de sa venue à Seraing pour l’interviewer, mais finalement, on ne l’a pas inclus dans le montage. Cela dit, il a confirmé pas mal de choses, dont les investissements de Lucien D’Onofrio au FC Seraing, club racheté par le FC Metz. On m’a raconté cette anecdote : lors d’un match amical, comme il était assis aux côtés de Lucien D’Onofrio en tribune, Bernard Serin a demandé au photographe du journal local de ne pas le prendre en photo… Bref, à Metz, on veut bien profiter de son réseau, moins de son image…

Ce réseau a débouché sur l’arrivée, l’été dernier, de Laszlo Bölöni, ancien entraîneur du Standard de Liège (2008-2010)… Oui. Cette arrivée a pu surprendre et on est toujours en droit de se demander si cela relève d'une vraie vision sportive ou d’un petit arrangement entre amis avec D’Onofrio. Au final, ça a marché: Metz est de retour en Ligue 1. Mais une chose est sûre, son réseau commence à être très vieillissant.

Une amitié s’est scellée lors de la nomination de Dominique D’Onofrio, viré quelques mois plus tôt du Standard, au poste de directeur sportif du FC Metz.

Quels sont les atomes crochus entre Lucien D’Onofrio et Bernard Serin ? Industriel et liégeois d’adoption (Ndlr : en 2012, il a été élevé au rang d’Officier du mérite wallon), Bernard Serin a ses entrées dans le paysage économique belge. Entre les deux hommes, une amitié s’est scellée lors de la nomination de Dominique D’Onofrio, viré quelques mois plus tôt du Standard, au poste de directeur sportif du FC Metz.

En 2014, le FC Metz rachète le club de Seraing, commune sur laquelle se trouve l’entreprise John Cockerill de Bernard Serin... Cette idée est celle de Lucien D’Onofrio. Après son inculpation en 2007 pour blanchiment, faux et usage de faux, il quitte le Standard. Par après, il cherche à reprendre un club. Bernard Serin va l’y aider en reprenant le RFC Seraing. Il va y installer sa garde rapprochée, notamment un de ses amis d’enfance au poste de président, Mario Franchi (Ndlr : il a quitté ses fonctions en juin 2022). Et puis, la ville de Seraing est dirigée par l’un de ses amis très proches, Alain Mathot.

Vous relatez cette confidence de Lucien D’Onofrio au magazine Sport/Foot Magazine : «J’ai vite appris que celui qui avance le doit surtout à la chaîne de ses amitiés. J’ai beaucoup d’amis et de connaissances. […] Je suis toujours prêt à rendre service.» A-t-il bâti sa carrière sur ce leitmotiv ? Oui. Il en a même fait un véritable code d’honneur.

Rien ne prédestinait Lucien D’Onofrio, qui entame à 14 ans une formation de carrossier, à une telle carrière d’agent… Oui, il a toujours su charmer les puissants et se rendre indispensable auprès des décideurs. À cette époque, un agent avait soit les joueurs, soit les présidents. Lui avait les deux…

En 1986, Lucien D’Onofrio ouvre une société offshore au Panama. Un précurseur ? Un précurseur, je ne sais pas, mais il est l’un des premiers à s’organiser à l’international et à créer tout un système de blanchiment d’argent et de rémunérations occultes. Lubomir Marin, agent très important à l’époque - proche de l’Olympique de Marseille et des Girondins de Bordeaux – lui a appris quelques ficelles.

D'Onofrio et Becca se connaissent, mais quelles sont vraiment leurs liens ? Je ne sais pas.

Pouvez-vous expliquer en quoi consiste ce système ? En théorie, un club paie des impôts et des cotisations sociales sur les salaires. Avec le dispositif de Lucien D’Onofrio, le club ne paie qu’un demi-salaire et donc qu’une demi-taxe. L’autre moitié du salaire versée au joueur se fait via une société offshore. Pour faire sortir l’argent du club, cette société produit de fausses factures. Lucien D’Onofrio prélève un pourcentage pour le service rendu… Résultat : le fisc et la sécurité sociale sont contournés.

Dans votre livre, il est aussi question du Luxembourg et de cette idée de voir le F91 Dudelange intégrer le championnat belge… Ça correspond au moment où Lucien D’Onofrio cherchait à reprendre un club. L’idée de Jean-Louis Dupond, son avocat dans le milieu du foot, était de mettre Dudelange sur le devant de la scène en Belgique. Mais ça ne s’est pas fait.

Il a voulu se moquer des journalistes et les faire courir. Dans tous les sens du terme.

Quelle est la connexion entre Lucien D’Onofrio et Flavio Becca ? Ancien défenseur du FC Metz, du Standard et du Milan AC, Ogushi Onyewu fait partie de la galaxie D'Onofrio. Or, en 2021, il a été nommé directeur sportif de Virton, dirigé à l'époque par Flavio Becca. D'Onofrio et Becca se connaissent donc, mais quelles sont vraiment leurs liens ? Je ne sais pas.

Difficile d’évoquer Lucien D’Onofrio sans revenir sur cette séquence devenue culte où on le voit courir pour échapper à une équipe de Cash Investigation, sur France 2. Enfin, on croit le voir courir. Expliquez-nous… Il a voulu se moquer des journalistes et les faire courir. Dans tous les sens du terme. Un membre de Cash Investigation le raconte très bien dans le livre : lui et son équipe font le pied de grue toute la journée près de son domicile, ils essaient de le joindre plusieurs fois par téléphone, etc. À la nuit tombée, Luciano D’Onofrio demande à son concierge, coureur de demi-fond, d’enfiler ses propres vêtements et de sortir… La suite, on la connaît.

Lucien D’Onofrio a-t-il pris plaisir à organiser ce stratagème ? Le soir-même, au restaurant, Luciano D’Onofrio se vantait du mauvais coup joué aux journalistes… Cela dit quelque chose de son sentiment d’impunité, de sa malice, voire même de son génie. Pour rappel, à 25 ans, il est en prison pour trafic de drogue ; sept ans plus tard, il est directeur sportif du FC Porto, vainqueur de la Coupe des clubs champions. Indéniablement, c’est quelqu’un de très intelligent. Il sait à qui parler et comment s’adresser à chacun de ses interlocuteurs, ce que ces derniers pensent…

A-t-on une idée de la fortune de Lucien D’Onofrio ? Pour le savoir, ça demanderait beaucoup de temps et de moyens judiciaires. Pour notre enquête, on a récupéré un document de la cellule antiblanchiment belge sur laquelle on voit plusieurs virements. Un week-end à la montagne, c’est 10.000 à 15.000 euros pour deux nuits. D’un autre côté, il vit toujours à Liège, dans une maison juste derrière la place de la Cathédrale et continue d’aller chercher sa salade chez son épicier.

Avez-vous eu des réactions des proches de D’Onofrio et du milieu du football depuis la sortie du livre ? D’anciens dirigeants m’ont envoyé des messages dans lesquels tu sentais des inimitiés… Dans le milieu du football, mais aussi politique, je sais qu’il a été très lu. Je ne sais pas si Lucien D’Onofrio l’a lu mais d’après certains retours, il n’a pas aimé que l’on raconte cette histoire de condamnation pour trafic de drogue. De son cercle proche, je n’ai pas eu de réaction. La moindre attaque revendrait à faire de la pub au livre, or vous l’aurez compris, il aime la discrétion. Moins on parle de lui, mieux il se porte.