Du coup de force du Titus Pétange au coup de mou de Dudelange

Le coup de force: L’Union Titus Pétange est encore la première équipe à faire tomber Hesperange. Comme la saison dernière. Cette fois, c’est en début d’exercice que le scoop tombe. Le club du Bassin Minier a fait preuve de réalisme pour terrasser un adversaire toujours occupé par la Conference League et qui n'est pas parvenu à concrétiser une cargaison d’occasions. L’UTP va pouvoir afficher le label «bête noire» lorsqu’il rencontre un rival qu’il ne cesse de tourmenter depuis deux saisons. Carlos Fangueiro avait choisi de relancer Geordan Dupire dans les buts après la sortie peu convaincante de Youn Czekanowicz jeudi dernier en Macédoine du Nord. Il reste un peu plus de trois jours au champion national pour se remettre les idées en place pour tenter de créer l’exploit contre le FC Struga. Freiné à Schifflange, l’Union Titus Pétange s’est remis dans le sens de la marche et affiche une fois de plus ses ambitions.

Le coup de mou: Baisse d’énergie soudaine pour Dudelange revenu bredouille de son déplacement au Fola. Mené 0-1 puis 1-3, le F91 a ravivé la flamme de l’espoir grâce à Yannick Schaus mais le mal était fait depuis longtemps et les derniers assauts n’ont pas suffi pour prendre un point. Plombé par une nouvelle prestation insuffisante de son gardien français Didier Desprez, le troisième du dernier championnat rentre dans le rang après une première victoire. Il n'est pas parvenu à mettre l’engagement nécessaire pour donner le change à une jeune équipe eschoise décomplexée et à peine ébranlée par sa sortie de route à Differdange lors de la journée initiale. Le Fola enfile son bleu de chauffe comme s’il s’agissait d’une seconde peau. Le maintien passera par une attitude qui pourrait inspirer quelques Dudelangeois loin d’être à la hauteur ce dimanche.

Le coup de semonce: Niederkorn a lancé plusieurs avertissements à Mersch mais le promu ne s’est jamais laissé intimider. Le dernier match de cette seconde journée a été fertile en buts (4-3). Il a permis au Progrès de garder le sillage de son voisin differdangeois et de l’étonnant Mondercange que personne n’avait vu venir. Mersch a mené puis est revenu deux fois à une longueur de son adversaire du jour. Un peu juste pour prendre un point. Quatre buteurs de son relayés à Niederkorn. Walid Jarmouni, entré à l’heure de jeu, a inscrit un but et délivré une offrande pour Mayron De Almeida. En attendant le choc face au Swift, le Progrès s’en ira à Schifflange dimanche prochain. Ismaël Bouzid, a la tête du promu, a signé une première victoire en BGL Ligue cette saison à Rosport. Les retrouvailles s’annoncent prometteuses avec son ancien club.

Le coup de bambou: Käerjéng vient d’enregistrer sa seconde défaite sur le même score (1-2). Celle-ci a un goût particulier puisque le club de Bascharage a évolué en supériorité numérique pendant 75 minutes à la suite de l’exclusion de Cédric Baiverlain victime d’une faute sur Christophe Thiel. Ce fait de match n’a pas empêché Nicolas Perez d’ouvrir le score puis Conrad Azong de redonner l’avance à Strassen sur penalty après l’égalisation d’un ancien de la maison, Stefan Lopes. L’équipe locale ouvre ainsi son compteur à une semaine de son déplacement à Pétange. Pour l’UNK, l’histoire est un éternel recommencement.

Le coup de théâtre: On se gardera bien de tirer des conclusions après deux journées mais on n’aurait probablement pas installé Mondercange sur le podium. Promu la saison dernière, le FCM avait déjà connu des débuts encourageants avant de rentrer dans le rang. Ce dimanche, les Rouge et Noir ont tenu en échec un adversaire mondorfois qui a jeté toutes ses forces dans la bataille sans parvenir à sauver un point (3-2). L’USM, qui rêvait secrètement de prendre place dans les wagons situés juste derrière la locomotive, va devoir monter à l’arrière et entamer une amorce de retour au forceps. Pour Mondercange, le déplacement à Differdange constituera un test grandeur nature.