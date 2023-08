Dudelange, Niederkorn et Differdange ont séché leurs larmes

Share this with email

Enchaîner permet parfois d’oublier! Le F91, le Progrès et le FCD03 se sont mis en ordre de marche après la fin de leur aventure européenne en gagnant de concert, week-end, à l'occasion de la reprise de la BGL Ligue.

1. La rotation est-elle d’actualité chez le champion en titre?

Oui. Carlos Fangueiro a laissé des cadres au repos et donné du temps de jeu à certains joueurs que l'on n'avait pas encore vus en action cette saison ou qui ont tout simplement besoin de jouer pour se mettre à niveau. Youn Czekanowicz a gardé les buts, Ricardo Delgado a complété le trident défensif au côté des deux anciens professionnels portugais, Olivier Marques a joué au cœur du jeu avec Jérôme Simon et Dominik Stolz a évolué un rien plus bas que d'habitude.

Le Swift a proposé une véritable démonstration à Strassen. © PHOTO: Stéphane Guillaume

Pas de Charles Morren sur la feuille de match et Clément Couturier était sur le banc au coup d'envoi! Quel luxe! Et quelle démonstration à Strassen avec une victoire 5-1 et un Rachid Alioui qui commence à trouver ses marques en attaque. Prometteur.

2. Comment les Européens déchus se sont-ils comportés?

Bien. Niederkorn a sans doute eu la tâche la plus difficile de ce dimanche. Le Progrès se déplaçait à la Frontière. Il a bataillé pendant plus de 70 minutes pour prendre la mesure d'une Jeunesse déterminée avant de dominer la fin de la rencontre (3-1) et signer un 20e match consécutif sans défaite en BGL Ligue. Dudelange s'est fait peur un instant contre Wiltz avant de redresser la barre et de gâcher trop d'occasions de buts. L'essentiel est fait (3-1).

Enfin, Differdange a conclu en fanfare cette journée inaugurale en enfilant cinq buts comme des perles au Fola. Un doublé pour Guillaume Trani décidément bien inspiré ces derniers jours et le FCD03 regarde pour l'instant le Swift les yeux dans les yeux.

3. Et ces promus, ça vaut quoi?

Schifflange a fait preuve d'une force de caractère certaine pour prendre un point contre l'Union Titus Pétange. © PHOTO: Ben Majerus

Il y a à boire et à manger. Schifflange avait l'honneur de lancer cette nouvelle saison et a fait preuve d'une force de caractère certaine pour prendre un point contre l'Union Titus Pétange. Le club du Bassin Minier a tout de même mené 2-0 puis 3-1 avant de voir fondre son avance alors que son adversaire était réduit à dix à un quart d'heure du terme de la rencontre. Théo Herr, auteur des deux premiers buts schifflangeois, a refait parler de lui et Thomas Maccali est devenu le super héros des Vert et Jaune en égalisant au bout des arrêts de jeu. Ce match nul résonnait comme une victoire pour Schifflange.

Ce fut davantage la soupe à la grimace à Mersch qui jouait son tout premier match parmi l'élite grand-ducale ce dimanche face à Rosport. L'équipe locale est bien revenue au score par Rodrigues après le but de Neves mais le club de la Sûre a fini par émerger grâce à Jimenez. Perdre à la maison face à un autre candidat au maintien n'est jamais une bonne chose pour débuter.

4. A qui la surprise?

Au Racing. Le mystère planait autour du club de la capitale passé entre les mains du chirurgien plastique cet été. Le résultat est prometteur après un succès (3-1) à Mondorf. Le club local, d'abord aux commandes, a eu le mauvais goût de manquer le break mais la gestion des temps forts des visiteurs a porté ses fruits avec deux buts coup sur coup puis un dernier à un quart d'heure du terme. Mission accomplie malgré un pressing vain de l'USM en fin de match.

Le succès de Mondercange à Bascharage n'est pas à proprement parler une surprise. Käerjéng s'est réveillé bien trop tard alors que le mal était fait. La difficulté à se projeter pour se procurer des occasions était déjà présente la saison dernière. Elle semble revenir à la charge.

5. La suite, c'est pour quand?

Dimanche à 16h! Pour tout le monde! Improbable programmation d'été pour une BGL Ligue qui dit blanc un jour puis noir le lendemain. Pour se donner bonne conscience, les clubs disent à la Ligue qu’ils sont prêts à étaler les matchs sur plusieurs jours et à plusieurs créneaux horaires. Une fois chez eux, c’est l'immobilisme total et plus personne ne bouge.

Alors que la Promotion d'Honneur, pas plus que les divisions inférieures, n'auront encore repris la semaine prochaine, on parvient à programmer les huit matchs le dimanche à 16h. C'est consternant de médiocrité et d'un kitch rétrograde à faire rire dans l'Europe entière.

Les résultats et le classement de la BGL Ligue.