Dylan Pereira: «Je suis sous le choc, c'est le troisième ami qui meurt sur un circuit»

Le champion de la Porsche Supercup, Dylan Pereira, se rendait à un entraînement en Allemagne lorsqu'il a appris le décès de son collègue et ami, le pilote luxembourgeois Christian Franck, qui a perdu la vie lors des essais de pneus commerciaux de Goodyear sur le circuit allemand du Nürburgring, lundi dernier.

Le pilote luxembourgeois de 39 ans conduisait une Porsche à plus de 200 km/h pour tester les pneus lorsque l'un d'entre eux a éclaté et a provoqué l'accident mortel sur le circuit, dans lequel Christian Franck et son compagnon, un ingénieur allemand spécialisé dans les pneus pour Goodyear, sont décédés. Le célèbre pilote luxembourgeois laisse derrière lui une femme et un fils.

Christian Franck a perdu la vie lors d'un test commercial de pneus Goodyear le 9. © PHOTO: LW-Archives

Christian Franck était mon ami (...). C'est terrible ce qui s'est passé. Dylan Pereira Pilote automobile

«Je suis sous le choc et très triste. Christian Franck était mon ami, nous nous retrouvions souvent sur les circuits pour des courses sur les pistes, et c'est terrible ce qui s'est passé», a déclaré à Contacto le pilote luso-luxembourgeois Dylan Pereira, 26 ans. «C'est le troisième ami qui meurt sur un circuit», confie-t-il, ému.

Deux décès en un mois

Un peu plus d'un mois après le décès du pilote néerlandais Dilano van't Hoff, 18 ans, lors d'une course à Spa-Francorchamps en Belgique le 1er juillet, Dylan Pereira doit à nouveau affronter la mort d'un ami. Et ce, après la perte d'un autre compatriote français, Anthoine Hubert, sur le même circuit en Belgique en 2019.

«J'ai vu Antoine mourir devant moi dans cette course, c'était très dur, mais j'ai réussi à continuer à courir», se souvient le pilote d'origine portugaise qui, en ce triste jour, a fini par remporter la compétition.

«Dans ce métier, le risque d'y laisser la vie est toujours présent, mais la passion de la course est plus forte et nous sommes prudents», dit Dylan Pereira, qui a remporté en juin la Porsche Carrera Cup, une course de soutien pour les 24 heures du Mans.

Outre leur amitié, Dylan et son regretté collègue Franck ont remporté plusieurs prix au Luxembourg. Le pilote d'origine portugaise a été élu meilleur sportif luxembourgeois en 2022 et Christian Franck meilleur pilote automobile du pays en 2015.

Nous risquons nos vies (lors des tests) pour assurer la sécurité de tous les conducteurs sur la route. Dylan Pereira Champion de la Porsche Supercup 2022

Pour la sécurité sur les routes

En plus de risquer leur vie en compétition, ces pilotes le font également lors de tests de sécurité sur des voitures ordinaires ou sur les matériaux des véhicules, tels que les pneus.

«Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais c'est nous, les pilotes, qui testons les véhicules et les pièces automobiles jusqu'à la limite. Nous risquons notre vie pour assurer la sécurité de tous les conducteurs sur les routes. C'est exactement ce que mon ami Franck faisait ce jour-là», déclare Dylan Pereira.

Dylan Pereira a remporté la Porsche Carrera Cup en juin, la course de soutien des 24 heures du Mans. © PHOTO: António Pires

Dans le cas de Christian Franck, le danger des essais à des vitesses excessives, prohibitives sur les routes normales, était aggravé par le risque que les essais soient effectués sur un circuit dangereux.

«Le circuit du Nürburgring est connu chez nous comme le plus dangereux du monde, car il est très étroit et limité par des murs», se souvient le pilote luso-luxembourgeois.

Cet article est paru initialement sur le site de Contacto.

Adaptation: Mélodie Mouzon