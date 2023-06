Emilio Ferrera repasse la frontière pour apporter son expertise

Il n’était resté qu’un peu plus de deux mois à Dudelange, mais son passage avait marqué les esprits. Tacticien hors pair, Emilio Ferrera avait déposé sa carte de visite avant de repartir en Belgique, apporter son écot à la montée de Seraing parmi l’élite avant de bifurquer vers Gand pour s’occuper des jeunes.

Lire aussi :Pourquoi Dudelange s’apprête à relancer une section féminine

«A La Gantoise, je me suis d’abord occupé d’une équipe U12 Elites, c’est-à-dire des jeunes qui s’entraînent pratiquement tous les jours. L’idée était de redéfinir une façon de s’entraîner en tenant compte de facteurs extérieurs comme l’école, les embouteillages, le stress afin que les gamins se retrouvent dans des conditions idéales.»

Gasperich, l’heureux élu

L’idée fait rapidement son chemin et Emilio Ferrera a l’idée d’ouvrir d’autres centres d’entraînement dans le pays afin de faciliter la vie à de jeunes talents qui habitent trop loin de Gand. L’entraîneur propose aussi un autre module que celui des Élites, le Spécifique. «C’est-à-dire que le jeune joueur reste affilié dans son club mais peut bénéficier de séances supplémentaires chez nous. C’est tout à fait complémentaire.»

C’est cette formule qu’Emilio Ferrera a retenue pour Gasperich. «Il y a beaucoup de talents en province de Luxembourg comme au Grand-Duché. Gasperich offre des infrastructures idéales, une bonne situation géographique et le président du club comme la présidente de la commission des jeunes ont tout de suite adhéré au projet.»

Emilio Ferrera a développé son modèle d'académie en Belgique. © PHOTO: DR/EF-Academy

Ce n’est donc pas un centre de formation de plus qui va ouvrir ses portes mais une académie très spécifique et assez sélective. «Nous ne recherchons pas à tout prix le nombre, mais d’abord la qualité. Il faut un certain bagage technique et physique pour nous rejoindre. Nous avons des scouts qui prospectent dans la région et une journée de détection aura lieu le 2 juillet à Gasperich», poursuit Ferrera, qui s’est notamment entouré d’une figure bien connue au pays pour assurer la promotion de son nouveau bébé en la personne de Sofian Benzouien. L’ancien joueur de Dudelange était devenu directeur sportif d’Hesperange ces dernières années.

Les jeunes de U9 à U14 seront le cœur de cible de cette académie dans laquelle l’ancien entraîneur du FC Bruges et de Genk veut imposer sa méthode et sa philosophie. Il lève un coin du voile. «Il ne s’agit pas de méthodes révolutionnaires. On est même traditionalistes. On part de situations vécues sur le terrain par des professionnels et on les duplique chez les jeunes. Pour donner un exemple concret, un défenseur est appelé à contrer des centres et à en donner. On explique avec quel pied il doit opérer et quelle position du corps il doit adopter.»

«Une mauvaise passe, c’est inacceptable!»

Avec une expérience chez les professionnels comme chez les jeunes, Emilio Ferrera a repéré les lacunes en fin de formation. «On n’est pas assez exigeants envers les jeunes. On entend souvent dire le long des terrains que ce n’est pas grave de faire une mauvaise passe. Mais si! C’est inacceptable et catastrophique. Ça peut entraîner une situation de but pour l’adversaire. C’est le même principe qu’une dictée à l’école. Si l’élève fait huit fautes et qu’on lui dit que ce n’est pas mal, il s’en contentera et ne cherchera pas à s’améliorer.»

Lire aussi :Ferrera évincé à Dudelange, Crasson intérimaire

Ce sens aigu des choses bien faites anime le technicien belge depuis qu’il a embrassé le métier d’entraîneur. C’est ce qui le guidera aussi dans le choix des profils choisis pour fonder les premiers groupes à Gasperich. «Il ne s’agit pas de dépouiller les clubs voisins mais d’apporter quelque chose en plus. Un club forme une équipe, nous, on agit davantage sur la personne.»

Plusieurs modules seront proposés au Tricolore à partir du 12 septembre. A titre d’exemple, un module de trois mois (jusqu’au 17 décembre) représente 13 séances (une par semaine) et coûte 560 euros. Des entraînements individuels (1 à 4 joueurs) sont également proposés.

Il reste à voir comment les jeunes du pays vont s’investir dans un tel projet alors que les clubs battent le rappel et que la FLF quadrille toujours le pays pour qu’aucun élément ne passe à travers les mailles du filet de Mondercange. Premiers éléments de réponse dans les prochains mois.