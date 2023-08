Gerson Rodrigues tenu à l'écart, Vincent Thill réintégré

Luc Holtz n'a pas retenu Gerson Rodrigues pour les deux prochains matchs de la sélection alors que Vincent Thill a fait amende honorable et revient dans le groupe.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Luc Holtz a communiqué une liste de 25 joueurs en vue de la double échéance à venir dans cette campagne qualificative pour l'Euro 2024 en Allemagne. La sélection recevra l'Islande le vendredi 8 septembre à 20h45 avant de se rendre dans la foulée au Portugal pour défier la Seleção le lundi 11 à la même heure à Faro en Algarve.

Lire aussi :

La sélection fait sa révolution sur le terrain

On guettait l'éventuel retour de Gerson Rodrigues, mis à l'écart en raison d'un comportement jugé peu en adéquation avec la vie de groupe et absent en Bosnie-Herzégovine, là où la sélection a réussi l'exploit de s’imposer (2-0) pour sa dernière sortie dans cette campagne. Luc Holtz a coupé court à cette hypothèse. «Ce qui s'est passé en juin est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'écart est trop grand entre lui et le groupe. Je l'ai eu au téléphone plusieurs fois ces dernières semaines. J'ai jugé que ce n'était pas le moment pour un retour mais la porte n'est pas définitivement fermée. Peut-être qu'en octobre…»

L'autre cas épineux, celui de Vincent Thill, a aussi été tranché après une longue conversation entre les deux hommes. «Je l'ai eu en ligne il y a dix jours. Il s'est excusé pour son coup de sang et regrette sa réaction. Il a dit qu'il se concentrerait désormais à 100% sur la sélection et j'ai décidé de lui accorder une seconde chance.» Exilé en Azerbaïdjan, le plus jeune des trois frangins s'est fendu d'un parcours intéressant avec son club de Sabah en coupes d'Europe.

Aiman Dardari première!

Si ces deux joueurs polarisaient l'attention de la rentrée des classes de la sélection, d'autres sont surveillés de près aussi comme le cas de Maxime Chanot, annoncé à l'AC Ajaccio en Ligue 2 française (le transfert du joueur vers Ajaccio n’a toujours pas été officialisé, ndlr). «Le transfert n'est pas entériné et ce n'est pas à moi de l'annoncer mais Maxime m'a demandé mon avis sur ce choix. Je lui ai donné», s'est contenté de dire Luc Holtz qui a repris Sofiane Ikene dans son groupe et Sébastien Thill, pourtant relégué en deuxième équipe à Rostock et en quête d'un nouveau point de chute.

Lire aussi :

Le Luxembourg distance le Liechtenstein

On notera aussi l'apparition dans ce groupe du jeune Aiman Dardari, l'attaquant de Mayence. Une première! Un profil que le sélectionneur veut voir comme il en a vu d'autres de jeunes promesses ces dernières semaines.

Le Luxembourg aborde un tournant décisif dans cette campagne entamée sur les chapeaux de roue. Une victoire contre l'Islande garderait les Lions Rouges dans la course à la deuxième place du Groupe J derrière l’inaccessible Portugal, qui pourrait donner un coup de main à leurs «amis» luxembourgeois en battant une première fois la Slovaquie qui devance actuellement la sélection de la FLF de trois points.

Rappelons que les deux premières places du groupe donnent accès à la phase finale de l'Euro qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. Ce n'est pas la seule possibilité pour le groupe de Luc Holtz de passer la frontière l'année prochaine. En effet, un éventuel barrage de Ligue des nations pourrait aussi ouvrir les portes de la sélection à ce tournoi majeur. «Chaque chose en son temps. L'actualité, c’est l'Islande et c'est du costaud. Le Portugal a éprouvé beaucoup de difficultés pour terrasser cet adversaire. Ils offrent du répondant athlétique et sont bons en transition», a ponctué le sélectionneur.