Hesperange joue avec son bonheur

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Hesperange n'a toujours pas gagné le moindre match sur la scène européenne en sept rencontres. Il faudra mettre fin à cette série dans une semaine au Stade du Luxembourg sinon l'aventure s'arrêtera déjà là pour le champion du Luxembourg.

Lire aussi :Ces embouteillages de juillet que l'on adore

Les Rouge et Blanc ont pourtant eu l'occasion d'écrire l'histoire et de signer un premier succès au Park Hall de Oswestry, en Angleterre, là où les New Saints s'exportent pour jouer leurs matchs à domicile. Ils ont mené au score puis se sont procuré de grosses occasions en seconde période après avoir fait le dos rond dans le troisième quart d'heure d'une rencontre qu'ils avaient entamée tambour battant.

Martins marque, Skenderovic sort

Carlos Fangueiro avait renvoyé au charbon les 11 mêmes joueurs que face au Slovan Bratislava. La tactique n'avait pas changé non plus. Il s'agissait de mettre un pressing d'enfer pour étouffer les champions gallois et les empêcher de ressortir le ballon proprement. Dejvid Sinani avait obligé Connor Roberts à une première parade (3e) avant que Cédric Sacras n'adresse un centre en forme de volée que Dominik Stolz, trop court, ne parvenait pas à exploiter (8e).

C'est sur une phase arrêtée que le Swift allait prendre les commandes de la partie. Sinani et Paul Ayongo jouaient un coup franc à deux. Le ballon revenait dans les pieds de l'attaquant ghanéen qui centrait fort pour Simao Martins. Le défenseur portugais devançait Josh Pask à deux mètres de la ligne pour mettre les visiteurs sur orbite.

Lire aussi :Attention aux retours de flamme!

Hesperange semblait avoir fait le plus difficile et adoptait une attitude plus attentiste pour tenter de prendre en compte l'équipe locale. Une stratégie qui ne portait pas ses fruits. TNS était entré dans son match et il fallait une terrible maladresse de Josh Daniels, seul aux six mètres, pour ne pas voir les deux équipes à égalité à la 34e minute de jeu.

Entretemps, Hesperange avait perdu Aldin Skenderovic, blessé, qui avait cédé sa place à une nouvelle recrue portugaise, Jaime.

Les Gallois ne profitaient pas de cet élan à la reprise et les champions luxembourgeois remettaient en place leur jeu. Stolz jouait remarquablement le coup sur une ouverture de Clément Couturier en provoquant la faute de Pask dans les 16 mètres. Le joueur allemand voulait se faire justice pour ne pas rester sur l'échec face aux Slovaques la semaine dernière. Il choisissait le côté droit de Roberts mais la main du gardien était ferme et écartait le danger (55e).

Deux montants en prime

Dans ce temps fort, le Swift allait obtenir une nouvelle occasion de doubler les chiffres lorsque Cédric Sacras isolait Stolz dans la surface de réparation. La frappe du stratège visiteur se fracassait sur le montant et la reprise de Rachid Alioui était dégagée sur la ligne par un défenseur (63e).

La suite était écrite comme si souvent dans ces cas-là. Fangueiro procédait à trois changements en enlevant notamment Stolz et Sinani. La période de flottement qui s'en suivait était exploitée par les New Saints sur l'une des seules occasions du second acte. Rory Holden, libre de tout marquage, avait tout le loisir d'avancer plein champ et d'adresser un tir du gauche des 20m que Geordan Dupire ne pouvait que toucher et accompagner dans son but (1-1, 74e).

Lire aussi :Tous les espoirs sont encore permis

La frustration était grande pour les visiteurs qui auraient pu enlever tout suspense en vue du match retour. Notamment sur une frappe enroulée du gauche de Blankson Anoff qui était repoussée par le montant de Roberts (82e). Ils ont finalement remis leurs adversaires dans la partie et peuvent s'estimer heureux que l'arbitre belge, Jasper Vergoote, dont c'était le baptême du feu européen, ne donne que le carton jaune à Jaime, auteur d'une faute sur Declan McManus alors que l'attaquant écossais filait seul vers le but.

Il reste une semaine au Swift pour digérer cette relative déception et procéder aux ajustements qui doivent lui permettre de franchir cet écueil. On pense encore et toujours à la finition et au complément idéal à donner à Dominik Stolz en attaque. En trois matchs, Paul Ayongo n'a pas encore offert assez de garanties.