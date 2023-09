Holtz: «On va viser la deuxième place»

Share this with email

Pourquoi l’objectif vient-il de changer soudainement?

Parce qu'il s'agissait du match charnière de cette campagne. Celui qui vous fait basculer d’un point de vue comptable dans le champ des possibles. Non seulement le Luxembourg compte dix points après cinq matchs, ce qui lui permet de tutoyer la Slovaquie à la deuxième place, mais la victoire de vendredi sort pratiquement l’Islande du jeu.

Il reste encore une Bosnie toutefois peu fringante et bien sûr une Slovaquie qui compte une meilleure différence de buts et dont le réservoir plus important que celui du Luxembourg pourrait faire la différence dans la dernière ligne droite. «Mais maintenant, je le dis ouvertement, on va viser la deuxième place», admettait Luc Holtz. «Moi je dis qu'on peut continuer de rêver», renchérit Paul Philipp. «La campagne ne sera réussie que si elle ne nous laisse pas de regrets.» Ambitieux mais pas prétentieux!

Quelle est la différence entre ces bons Lions Rouges des dernières années et ceux qui nous régalent depuis le début de la campagne?

Il faut un acte fondateur pour bâtir un solide édifice. Celui posé en Slovaquie en début de campagne est une référence (0-0). Il a installé une dynamique positive dans un groupe qui a rapidement pris conscience de son potentiel et des forces en présence dans une constellation à l'apparence ouverte derrière l'intouchable Portugal.

Une culture de la gagne s'est installée depuis un petit temps Anthony Moris Gardien de la sélection

Aussi triste que cela puisse paraître, la mise à l’écart de Gerson Rodrigues en raison d'un comportement inapproprié est le deuxième ferment de cette odyssée même s'il ne faudra jamais oublier tout ce que le fantasque attaquant a apporté et apportera encore. Le groupe avant l'individu! La leçon de vie est un cliché. Elle a marché à fond dans un collectif transcendé en Bosnie (2-0) où s’est écrit le deuxième chapitre de cette folle aventure.

L'euphorie qui anime la bande à Luc Holtz, un alignement des planètes dans lequel on peut pour une fois ranger l'arbitrage et l'apport d'un douzième homme que l'on n'avait jamais connu aussi exubérant dans cet écrin qui pèse aussi dans la balance sont autant d'arguments qui portent cette équipe. Il y a encore cette foule de détails dont parle Anthony Moris. «Une culture de la gagne s'est installée depuis un petit temps. On maîtrise mieux nos matchs. Avant, on encaissait plus de buts sur des petites erreurs que l'on parvient de plus en plus à gommer. On est moins naïfs. C’est aussi parce que les garçons prennent de l'expérience dans leur club.»

Où se situera le dernier tournant de cette campagne?

Le long week-end de la mi-octobre sera déterminant. Le Luxembourg l'abordera probablement avec trois points de retard sur la Slovaquie. Il n'y a, en effet, pas grand-chose à attendre du déplacement à Faro lundi. «Dans mon carnet de notes, je n'ai noté aucun point», confessait Luc Holtz. «Restons réalistes», disait encore Paul Philipp. Le carton jaune synonyme de suspension pris par Christopher Martins n'est pas étranger à ce contexte. La Slovaquie ne devrait pas dilapider de points face au Liechtenstein.

Dans un mois, il faudrait presque gagner en Islande pour s'offrir une finale contre la Slovaquie trois jours plus tard. «Ce sont tous des matchs de Coupe», concédait le président de la FLF. Il faudra ensuite voir jusqu'à quel point l'Islande et la Bosnie seront concernés par cette fin de campagne. Il y aura de la curiosité à tous les étages. Là-haut où on ne doute pas que le Portugal jouera le coup à fond jusqu’au bout. Tout en bas où le Liechtenstein tentera de sauver l’honneur. Longue est la route avez-vous dit…

Quel est le principal écueil à surmonter pour le Luxembourg?

La sélection de Luc Holtz s'est débarrassée d'un nouveau fardeau. Celui des gros rendez-vous qu'elle n'arrivait soi-disant pas à gérer. Il s'agit désormais d'explorer ses propres ressources, d'éviter les blessures qui pourraient tout foutre en l’air et de jongler avec les suspensions. C’est à peu près tout car on ne redoute pas un emballement démesuré ni une guerre des ego. Le groupe vit très bien. «Il est calme», reconnaissait Luc Holtz. Des garçons comme Laurent Jans et Lars Gerson, qui arrivent tout doucement en bout de chaîne, ne poseront jamais de problèmes au groupe. Au contraire, même cantonnés dans des rôles de remplaçants, ils veilleront au bien vivre ensemble. Ce sera peut-être là la clef de contact pour partir en Allemagne dans moins d’un an.