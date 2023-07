Il y aura quatre clubs luxembourgeois en lice la semaine prochaine!

Niederkorn et Dudelange se sont qualifiés pour le deuxième tour de la Conference League en gagnant à l’extérieur ce jeudi. Ils rejoignent Differdange et Hesperange au cœur d’une semaine qui s’annonce infernale

Rien ne fut simple, mais le jeu en valait la chandelle. Le Progrès et Dudelange ont arraché leur billet pour le deuxième tour de la Conference League. Niederkorn, le premier en lice ce jeudi, s’est sorti du guet-apens tendu par le KF Gjilani. Sur un terrain inégal et dans une ambiance hostile, les joueurs de Jeff Strasser se sont retrouvés en supériorité numérique dès le quart d’heure lorsque Sinani, en position de dernier homme, arrêtait fautivement Omar Natami.

Un fait de match qui n’allait pas nécessairement faciliter la vie des visiteurs soumis à une certaine pression. Il a fallu garder son calme dans ce contexte pour frapper au bon moment. Ce qu’a réussi à faire Antoine Mazure, idéalement lancé par Kenny Mixtur. Le Français prenait la profondeur et ne se posait pas de question en délivrant une frappe imparable qui qualifiait le Progrès (1-0, 65e).

La suite fut plus hachée avec une distribution de cartons jaunes. Eldin Latik veillait au grain dans les buts et Walid Jarmouni profitait des arrêts de jeu pour doubler la mise sur une offrande de Soiyir Sanali qui se blessait malheureusement sur cette action. Ce fut la seule ombre au tableau d’une soirée bien gérée par des Niederkornois qui retrouvaient la scène européenne après deux ans d’absence. Ils rencontreront mercredi prochain les Danois de Mydjtylland. Un gros morceau qu’il faudra prendre comme une friandise.

Triplé de Van Lingen

Dudelange s’est fait peur lui aussi dans la banlieue de Dublin. Vainqueur 2-1 chez lui, le F91 s’est de nouveau montré le plus fort dans une première partie de match à sens unique. Oege Van Lingen trouvait l’ouverture dès la huitième minute sur une remise de Samir Hadji consécutive à un bel effort de Kino Delorge sur la droite (1-0). Dudelange ne parvenait pas à ôter tout suspense à la rencontre alors qu’il se procurait à nouveau une cargaison d’occasions.

St Patrick’s Athletic revenait à la hauteur sur un but rocambolesque. Didier Desprez sortait de son but pour boxer une chandelle mais l’effet rétroactif du ballon obligeait le gardien à utiliser sa tête car il était en dehors de ses 16m. Un peu court, il renvoyait le ballon vers l’arrière. Le rebond puis la transversale offraient finalement l’égalisation aux Irlandais. Le combat changea légèrement d’âme et les Dublinois prenaient même l’avance à l’heure de jeu par Murphy (2-1).

Il faudra un Van Lingen des grands soirs pour permettre au F91 d’égaliser puis de l’emporter dans les arrêts de jeu (3-2) alors qu’Ismaël Sidibé voyait rouge et laissait ses camarades à 10 à trois minutes de la fin du match. Le triplé du joueur hollandais propulsait Dudelange au deuxième tour. Les Jaunes attendaient la fin de soirée pour connaître le nom de leur adversaire. Ce sont finalement les Maltais de Gzira qui émergeaient au bout d’une séance de tirs au but interminable (14-13) face aux Nord-Irlandais de Glentoran.

Le Slovan plus efficace que le Swift

Mercredi, Hesperange avait dit au revoir à la Ligue des champions après s’être incliné (0-2) contre le Slovan Bratislava au Stade du Luxembourg. Devant 3.000 spectateurs, le Swift a laissé passer sa chance lors de 25 premières minutes abouties durant lesquelles le champion du Luxembourg s’est créé plusieurs occasions. Il a même hérité d’un penalty.

Précis dans cet exercice au match aller où il avait ouvert la marque, Dominik Stolz a cette fois manqué de conviction en frappant trop mollement sur la gauche du gardien slovaque. Milan Borjan se montra ensuite intraitable sur les essais locaux. L’orage passé, le champion slovaque commença à faire jeu égal avec son adversaire et le cloua au sol en seconde période en obtenant deux penalties commis par Cédric Sacras et Aldin Skenderovic, un peu naïfs sur ces coups-là. Vladimir Weiss, le teigneux capitaine visiteur, s’offrit une Panenka puis tira en force dans le plafond du but de Geordan Dupire pour enlever tout suspense à une rencontre qui laissera malgré tout des regrets à Hesperange après son match nul du match aller (1-1).

Le champion grand-ducal poursuivra sa route européenne en Conference League où il rencontrera mardi prochain The New Saints, le champion gallois lui aussi éliminé au premier tour de la Ligue des champions. Le match aller aura lieu en Angleterre à Oswestry, tout près de la frontière galloise.

Differdange fera son entrée au deuxième tour de cette Conference League. Les Rouge et Noir affronteront les Slovènes de Maribor. Le match aller aura lieu jeudi prochain au Parc d’Oberkorn à 19h30.