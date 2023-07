Jenny Warling, l’éclaircie dans la grisaille

Jenny Warling n’attendait pas grand-chose de ces Jeux européens parce qu’elle revenait à la compétition après des mois de blessure. La karatéka a parfaitement géré son tournoi, repartant avec une médaille de bronze inespérée. La Luxembourgeoise a été battue en demi-finale par la numéro un mondiale Terliuga (0-2).

Fortunes diverses pour les triathlètes

Anna Zens est l’une des autres satisfactions de la délégation grand-ducale. Avec cinq victoires sur six en poule, la seule escrimeuse du pays engagée s’ouvrait le tableau de 64 puis les 32es de finale en battant l’Arménienne Emma Poghosova. Elle chutait finalement face à la Roumaine Greta Veres (6-15), prenant une très belle 20e place finale. Flavio Giannotte et Benoît Omont ne sont pas allés plus loin que le tableau 64. Le relais a lui été sorti d’entrée par le Danemark (29-45).

Kim Schmidt se souviendra aussi de son expérience polonaise. Après deux victoires en poule, la joueuse de badminton s’est hissée jusqu’en huitième de finale où l’attendait ni plus ni moins que la championne olympique de Rio et triple championne du monde, l’Espagnole Carolina Marin. L’Ibère s’est montrée intraitable (21-9, 21-12). Jérôme Pauquet, lui, n’a pas franchi l’écueil des poules.

La sélection nationale d’athlétisme n’a pas pu éviter la relégation en Division 3. Ce qui n’a pas empêché certain(e)s athlètes de se sublimer. Trois records nationaux (Patrizia Van der Weken sur 200m, les relais 4x100m hommes et 4x400 mixte) ont été battus, 7 records personnels ont été améliorés et Van der Weken l’a emporté sur le 100m. Vera Hoffmann, elle, est repartie avec une médaille d’argent autour du cou pour avoir signé le deuxième meilleur temps toutes divisions confondues sur 1.500 m à Chorzów.

Fortunes diverses pour les triathlètes. Bob Haller a chuté dans la course individuelle et n’a pas pu prendre part au relais. Gregor Payet a pris la 26e place, un rien sous son objectif de Top 25. Enfin, le relais s’est classé 11e et peut peut-être nourrir de légitimes ambitions de qualification pour Paris dans les mois prochains.

Les pongistes frustrées

Le boxeur Michel Erpelding, engagé dans la catégorie des -92 kg, est reparti de Pologne frustré. Son combat initial face au Grec Vagkan Nanitzanian n’a pas été à son terme. Arrêté dans le troisième et dernier round, le Luxembourgeois pestait sur l’arbitrage mais reconnaissait qu’il lui restait pas mal de travail pour être à la hauteur.

La désillusion était aussi au rendez-vous pour la tireuse à l’arc Mariya Shkolna qui représentait l’une des plus sérieuses chances de médailles pour le Luxembourg. Déjà à la peine en qualification, l’archère a perdu pied dès son premier match face à l’Italienne Elisa Roner. Fin de parcours prématuré! Jeff Henckels n’a guère connu plus de réussite le lendemain face au Hongrois Laszlo Balogh qu’il précédait pourtant au classement mondial. Alors qu’il semblait avoir partie gagnée à la suite d’un 6 signé par son adversaire, le Luxembourgeois sortait un 4 qui le conduisait à l’élimination. Pas très en veine depuis le début de l’année, l’archer est en quête de confiance.

Habituées aux honneurs, les pongistes ont aussi déchanté dans toutes les compétitions. En simples, Ni Xia Lian et Sarah De Nutte ont dû reconnaître respectivement la supériorité de la Française Prithika Pavade et de la Hongroise Natalia Bajor. Les garçons, pas plus que les doubles, n’ont brillé. Puis la compétition par équipe n’a fait qu’accentuer cette impression de sale semaine avec une élimination d’entrée face aux Ukrainiennes. Si ces Jeux n’offraient qu’un billet au double mixte vainqueur pour les Jeux de Paris, on mesure le fossé qui sépare une présence luxembourgeoise du rendez-vous olympique.

Isabelle Faber s’est, elle, frottée au gratin continental dans le tournoi de taekwondo. Battue d’entrée par la Serbe Aleksandra Perisic, vice-championne du monde 2022, la Luxembourgeoise obtenait une seconde chance au repêchage mais la Tchèque Iveta Jirankova se montrait intraitable.

Lena Bidoli (30e) et Lyndon Sosa (28e) n'ont pas accédé à la finale de trap. Les deux Luxembourgeois auront une dernière chance de briller, ce samedi, à l'occasion de la compétition mixte.