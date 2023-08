La Ligue 1 reprend: le FC Metz de retour dans la cour des grands

Share this with email

C'est l'heure du coup d'envoi! Ce week-end, la Ligue 1 reprend ses droits et les 18 clubs de l'élite du football français sont sur le pont pour la première journée du championnat. Parmi eux, le FC Metz qui se déplace dimanche à Rennes (match à 17h05). Promus au terme d'une fin de saison 2022-2023 complètement folle en Ligue 2, les Messins affichent l'ambition, modeste et lucide, de se maintenir. Et ce ne sera pas de la tarte...

L'entame

Avec les équipes européennes que sont Rennes - ce dimanche -, Marseille - vendredi prochain - et le vice-champion de France Lens ou encore le rival régional Strasbourg, le FC Metz va déjà croiser du beau monde d'ici la fin du mois de septembre. Normal direz-vous, avec une élite réduite de 20 à 18 clubs durant l'été. L'entame est corsée, raison de plus pour ne pas caler au démarrage et ne pas se retrouver dans une position inconfortable dès l'automne.

Pour cela, le FC Metz va pouvoir, et devoir, s'appuyer sur ce qui fait sa force depuis l'hiver dernier, quand l'équipe se situait dans le ventre mou du classement de Ligue 2: la solidarité sans faille d'un groupe de joueurs qui, finalement, n'a - pour l'instant - que très peu bougé durant le mercato estival (on y reviendra).

La dynamique

S'il y a une sacrée marche entre la Ligue 2 et la Ligue 1, le FC Metz va aussi pouvoir se reposer sur une belle dynamique. En championnat, les Grenats restent sur une impressionnante série de 25 matchs sans défaite (16 victoires et 9 scores de parité) qui leur a permis d'arracher leur ticket pour la Ligue 1 au terme d'une incroyable remontée au classement.

La phase de préparation estivale n'a pas brisé cette dynamique puisque les Messins n'ont pas connu la défaite lors des rencontres amicales: cinq victoires et deux nuls. Evidemment, le Stade Rennais est d'un autre calibre que le Racing Luxembourg, Troyes ou Heerenveen, mais la confiance est là!

L'engouement

Les Messins pourront également compter sur le soutien de leur public. La fin de saison haletante en Ligue 2 avait déjà fait vibrer le stade Saint-Symphorien comme on ne l'avait pas vu depuis longtemps, et la montée en Ligue 1 suscite évidemment un fort engouement parmi les supporters.

Le pelouse envahie au coup de sifflet final de Metz-Bastia, dernier match de la saison 2022-2023 en Ligue 2. © PHOTO: Virgule/Mittelberger Pascal

Ainsi, la campagne d'abonnements est d'ores et déjà une réussite puisqu'en moins d'un mois, de mi-juin à début juillet, plus de 16.000 sésames annuels ont été vendus. C'est plus de la moitié de la capacité de Saint-Symphorien, qui compte un peu plus de 28.000 places. Et les secteurs "bas" des tribunes Est et Ouest, où se trouvent les groupes de supporters ultras, affichent complets. Ce qui promet de belles ambiances.

Le recrutement

Le FC Metz dispose-t-il d'un effectif taillé pour la Ligue 1? A l'heure où démarre le championnat, le doute est permis. Les principales recrues s'appellent Benjamin Tetteh (attaquant, venu de Hull City, D2 anglaise) Maxime Colin (défenseur, venu de Birmingham City, D2 anglaise), Jean N'Guessan (milieu de terrain, venu de Nice) et Simon Elisor (attaquant, venu du club satellite de Seraing, Belgique). Cela paraît un peu léger, même s'ils intègrent un groupe bien rôdé.

Certes, des joueurs d'expérience comme Alexandre Oukidja, Matthieu Udol, Ismaël Traoré ou Habib Maïga sont toujours là. Et de jeunes talents venus de l'académie sénégalaise Génération Foot - Lamine Camara et Ibou Sané en tête - s'affichent comme de belles promesses et de possibles révélations. Mais du renfort d'ici la fin du mois d'août paraît plus que souhaitable.

L'incertitude

Evidemment, difficile de parler de ce mercato sans évoquer son intrigue principale: le départ, maintes fois évoqué, du meilleur joueur messin - et de Ligue 2 la saison dernière - Georges Mikautadze. L'attaquant géorgien a planté 23 buts la saison dernière, c'est dire le rôle qu'il a joué dans la montée en Ligue 1.

Les prétendants sont là, notamment les Anglais de Burnley qui auraient formulé une offre de 16 millions d'euros au FC Metz. Elle a été repoussée et le directeur sportif, Pierre Dréossi, se veut intransigeant sur le dossier: pour s'attacher les services du "roi Georges", il faut mettre 20 millions sur la table. Si les supporters espèrent forcément voir le n°9 rester sur les bords de la Moselle, la probabilité d'un départ avant la fin du mois d'août est tout de même fort probable.

Le doyen

On le disait un peu plus haut, le FC Metz compte dans ses rangs quelques joueurs d'expérience. Mais là où il en compte le plus, c'est certainement sur son banc de touche. Laszlo Bölöni affiche 70 printemps, et c'est le doyen des entraîneurs de Ligue 1 cette saison.

Georges Mikautadze et Laszlo Bölöni. © PHOTO: AFP

Arrivé durant l'été 2022 dans un club traumatisé par la descente en Ligue 2 et au sein d'un vestiaire désuni, le technicien roumain a remis de l'ordre dans la boutique et a su tirer le meilleur de son effectif, au point d'être adoubé et acclamé par les supporters. Ce qui était loin d'être évident en début de saison pour lui, l'ancien Nancéien. On peut compter sur l'ex-vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions - c'était en 1986 en tant que joueur, avec le Steaua Bucarest - et des championnats du Portugal et de Belgique -en tant qu'entraîneur - pour garder le cap lorsque la barque grenat commencera à tanguer. Car cela arrivera forcément durant cette saison en Ligue 1.