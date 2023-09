La nouvelle vie de Danel Sinani à St. Pauli

Share this with email

11 heures dans le quartier de St. Pauli à Hambourg le 27 août dernier. Les bars autour de la Budapester Straße sont déjà bien fréquentés. En ce dimanche matin, St. Pauli est à nouveau plongé dans le marron et le blanc, les couleurs du club de foot de ce quartier hambourgeois, la tête de mort, son emblème, étant, elle, omniprésente. Porté sur les pulls et de nombreux drapeaux à travers les rues. Ce qui permet de se rendre compte, sans peine, que ce club est ici chez lui.

Deux heures et demie avant le coup d'envoi du match de 2ᵉ Bundesliga contre Magdebourg, son voisin au classement, l'ambiance est déjà électrique autour du stade Millerntor. En passant devant le «Domschänke», un bar culte qui ne prend vie que toutes les deux semaines, les jours de match, le chemin mène tout droit au «Jolly Rodger», où les classiques punk rock et la bière accompagnent les discussions tactiques des supporters. Au milieu des conversations, le nom du Luxembourgeois Danel Sinani revient régulièrement depuis près de deux mois.

St. Pauli, le club antifasciste et antiraciste Habitué de la 2ᵉ Bundesliga, FC Sankt Pauli ne brille pas forcément grâce à ses résultats sportifs. S'il est l'un des clubs les plus populaires d'Allemagne, c'est grâce à un positionnement complètement différent. Le club de l'ancien quartier chaud de Hambourg est ainsi reconnu pour ses valeurs : antifasciste, contre le racisme et, de manière plus générale, contre les discriminations de toutes sortes. Ce n'est pas pour rien si le drapeau arc-en-ciel est hissé de façon permanente sur le toit du stade Millerntor.

Début juillet, l'international de 26 ans a quitté Norwich City et la Championship anglaise pour rejoindre gratuitement le club de Hambourg. Bien qu'il se soit renseigné sur son futur employeur avant de signer, la passion des supporters surprend l'ancien Dudelangeois: «Le stade est vraiment toujours plein à craquer et lors des matchs à l'extérieur, nous avons des milliers de supporters avec nous. C'est extraordinaire. Et puis surtout, sur le terrain, on sent vraiment à chaque instant que tout le stade est derrière nous. C'est incroyable de voir comment les fans nous poussent vers l'avant, même lorsque le résultat n'est pas bon.»

Ce dont Sinani s'enthousiasme tant, chaque spectateur neutre peut le vérifier dès qu'il entre dans Millerntor. Une heure avant le coup d'envoi, les chants résonnent déjà dans des gradins remplis jusqu'au dernier siège. Et, lorsque l'hymne «Das Herz von St. Pauli» («Le cœur de St. Pauli») s'échappe des haut-parleurs un peu plus tard lors de l'échauffement, nul ne peut plus ignorer ce qu'est l'ambiance à St. Pauli.

Le niveau de jeu est incroyablement élevé en 2ᵉ Bundesliga. (...) Seuls les duels étaient un peu plus durs en deuxième division anglaise. Danel Sinani Roude Léiw

En ce dimanche de fin août, ils sont ainsi 30.000 spectateurs à transformer l'arène hambourgeoise en vrai chaudron. Danel Sinani débute, lui, sur le banc. Comme cela a souvent été le cas depuis l'entame de la saison, entrant généralement en cours de jeu en seconde période. Ce qui ne l'empêche pas de rester enthousiaste.

«J'ai été merveilleusement bien accueilli. Les garçons m'ont aidé pour tout. Cela m'a beaucoup facilité la vie à l'arrivée à Hambourg.» Premier joueur luxembourgeois du FC St. Pauli, Sinani n'a pas eu à donner de cours de géographie à ses nouveaux coéquipiers, car «étonnamment, tous les joueurs savaient à peu près où se trouvait le Luxembourg».

Danel Sinani débute le plus souvent les matches sur le banc depuis l'entame de la saison. © PHOTO: Getty Images

«Le niveau de jeu est incroyablement élevé en 2ᵉ Bundesliga et on remarque rapidement que toutes les équipes sont vraiment fortes sur le plan tactique, technique et physique. Seuls les duels étaient un peu plus durs en deuxième division anglaise. Ils étaient même parfois très durs», estime Sinani.

L'entraîneur n'a que 30 ans

Si St. Pauli s'efforce de pratiquer un football agréable, c'est principalement grâce à l'entraîneur Fabian Hürzeler. Sinani ne tarit pas d'éloges sur ce jeune homme de 30 ans qui est devenu en quelques mois la coqueluche des médias.

«Je prends un plaisir incroyable sous ses ordres, car il fait vraiment jouer ses équipes au foot. Grâce à son travail méticuleux et à ses instructions, nous nous comprenons pratiquement sans nous voir sur le terrain.»

En championnat, le club hambourgeois accumule les partages (quatre consécutifs) et il ne l'a plus emporté depuis fin juillet et l'ouverture de la saison face à Kaiserslautern. Ce qui ne saque pas l'optimisme de Sinani. «Il ne nous manque que les buts» glisse-t-il. «Vu la manière dont nous jouons, ce n'est qu'une question de temps avant que la serrure ne saute.»

En attendant, s'il pouvait faire sauter celle de la défense islandaise vendredi soir, tout le Luxembourg l'en remercierait chaleureusement.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Julien Carette