La pire défaite égalée de l'histoire des Lions Rouges: la sélection sombre corps et biens à Faro

Humiliée par le Portugal (0-9), l’équipe nationale luxembourgeoise a enregistré sa plus lourde défaite depuis plus de 40 ans trois jours après avoir battu l’Islande. Un effet boomerang dévastateur.

Même un pèlerinage à Fatima en guise de mise au vert n’aurait pas suffi à implorer les Dieux portugais de rester cléments avec le Luxembourg ce lundi soir à Faro. Cette Seleção-là était injouable. Encore plus lorsqu’on doit se passer d’un Christopher Martins devant la défense et d’un Marvin Martins dans le couloir droit. Et encore davantage lorsqu’en plein naufrage, l’équipage saute par-dessus bord.

Des «Gonçalo» au carré

Le Luxembourg a écopé de partout et le scénario prenait rapidement un air de déjà-vu avec deux buts dans les 20 premières minutes. Le premier fut l’œuvre du défenseur du Sporting Gonçalo Inacio, servi par un extérieur du pied de Bruno Fernandes et laissé libre comme l’air en première zone (1-0, 12e). Le premier but du numéro 14 en sélection était suivi six minutes plus tard d’une deuxième punition signée Gonçalo Ramos. Fernandes venait gratter un ballon dans les pieds de Maxime Chanot et Bernardo Silva jouait les intermédiaires en un temps pour la frappe du gauche dans le côté fermé d’Anthony Moris de l’attaquant du PSG qui dissipait ses doutes nés d’un début de saison compliqué dans la capitale française (2-0, 18e).

La douloureuse était redoutée à ce moment-là de la rencontre. Le Luxembourg ne parvenait que très rarement à ressortir proprement un ballon. Les fourmis s’activaient dans le cœur du réacteur mais c’était insuffisant pour freiner le dragster lusitanien.

Rafael Leão faisait vivre l’enfer à Laurent Jans dans le couloir gauche local et Ramos en profitait pour enfiler son deuxième pion personnel en se retournant pour se défaire du marquage de Chanot et frapper du gauche (3-0, 33e). Les arrêts de jeu du premier acte étaient encore fatals aux Lions Rouges de nouveau piégés par une montée en ligne d’Inacio isolé aux 6 mètres, plein champ. Fernandes venait de se fendre d’une nouvelle offrande, ponctuant un premier acte à sens unique.

© PHOTO: AFP

© PHOTO: AFP

© PHOTO: AFP

© PHOTO: AFP

© PHOTO: AFP

La terrible déception des supporters luxembourgeois. © PHOTO: AFP













Déjà défavorable avant la rencontre, la différence de buts plombait un Luxembourg qui ne comptait de toute façon pas sur ce paramètre pour contester la deuxième place qu’ils laissent provisoirement aux Slovaques, larges vainqueurs du Liechtenstein ce lundi.

Le calice jusqu’à la lie

Il fallait toutefois éviter l’humiliation. Pas rassasié, le Portugal ajoutait un cinquième but à l’approche de l’heure de jeu lorsque Diogo Jota, servi par Fernandes, partait dans le dos de la défense visiteuse pour battre Moris (5-0).

Le quatrième 9-0 de l'histoire des Roud Léiwen Les statistiques sont terribles mais formelles : le 9-0 infligé par le Portugal à Faro ce 11 septembre 2023 fera tristement date pour la sélection luxembourgeoise. Elle est l’humiliante copie de trois défaites sur le même score qui ont émaillé l’histoire des Roud Léiwen, si l'on s'appuie sur les statistiques de l'organisation RSSSF, la base de données qui fait référence pour le football international. 4 août 1936 tout d’abord : lors des JO de Berlin, le pays hôte, l’Allemagne nazie, infligea une belle raclée au 1er tour de la compétition. Un bond dans le temps, le 19 octobre 1960, pour la deuxième gifle : les coéquipiers de la légende anglaise Bobby Charlton (auteur d’un triplé) vécurent une promenade de santé au Stade Municipal dans le cadre des éliminatoires du Mondial 1962. L’Angleterre jouera encore les bourreaux 20 ans plus tard, le 15 décembre 1982, dans l’enceinte de Wembley, dans un match qualificatif à l’Euro 1984. (Christophe Lemaire)

Luc Holtz avait déjà procédé à quatre changements pour tenter d’apporter un peu de fraîcheur tout en repoussant les assauts locaux mais il fallut attendre la 61e minute pour voir la première action digne de ce nom des Lions Rouges. Leandro Barreiro a adressé une frappe croisée que Diogo Costa sortait sans grande difficulté.

Ce n’était pas l’amorce d’un redressement. Juste un éclair dans une grisaille qui allait sacrément obscurcir la fin de match du Luxembourg. Horta, Jota, Fernandes et Félix allaient encore alourdir le score dans un épilogue qui tournait à la démonstration et au cauchemar. A tel point que Luc Holtz préféra rentrer au vestiaire après l’avant-dernier but local avant de revenir s’asseoir.

Le Luxembourg a encaissé à Faro sa plus lourde défaite de ces 40 dernières années. Il faut remonter au mois de décembre 1982 pour trouver la trace d’un 0-9. C’était face à l’Angleterre. Le Portugal, lui, signe la victoire la plus large de son histoire.

On peut aborder un déplacement sans grande ambition mais il est interdit de bâcler un match comme la sélection vient de le faire ce lundi soir.