La sécurité des coureurs reste une source d’éternels débats

Le peloton s’apprête à se lancer à l’assaut des routes du Tour de France dès ce samedi à Bilbao avec en mémoire l’image d’un camarade disparu trop tôt. Le Suisse Gino Mäder, 26 ans, est mort il y a 15 jours des suites de sa chute dans la descente du col de l’Albula lors de la cinquième étape de la boucle helvétique.

Les réactions n’ont pas tardé à fuser après cette tragédie. Certains ont remis en cause ce type d’arrivées jugées trop dangereuses. D’autres ont rappelé les risques du métier. «J’ai fait cette descente à deux reprises. Oui, elle est difficile mais chacun doit connaître ses limites», explique l’ancien professionnel Kim Kirchen devenu aujourd’hui consultant. «Le cyclisme est un sport dangereux. Partout, à chaque mètre, on sait qu’il peut arriver quelque chose. On en discutait déjà à l’époque dans le peloton mais on ne va tout de même pas enlever les pavés de la Trouée d’Arenberg à Paris-Roubaix, ni la Cipressa ou le Poggio à Milan-San Remo.»

Google Maps à la rescousse

L’ancien porteur du maillot jaune au Tour de France est allé au tapis comme à peu près tous les cyclistes professionnels. Il dédouane cependant la majorité des organisateurs «qui font le maximum pour sécuriser leurs parcours». Une descente de col juste avant la ligne d’arrivée est source de tension comme d’autres situations. On se souvient qu’en 2020, un sprint dans un faux plat descendant au Tour de Pologne avait causé une chute spectaculaire. Tassé par son compatriote Dylan Groenewegen, le Néerlandais Fabio Jakobsen avait failli y laisser la vie avant de revenir dans le peloton à la suite de multiples opérations.

«Les sprints font en effet débat», poursuit Kim Kirchen. «Soit tu as des virages avant l’arrivée et ça allonge le peloton, soit tu as une longue ligne droite et le paquet est plus compact. Et les espaces sont encore plus réduits si tu as le vent de face. Il faut s’adapter aux conditions et responsabiliser un maximum les coureurs mais il y aura toujours un risque de chute. Cependant, je trouve que l’utilisation de Google Maps par les coureurs constitue un pas en avant», ponctue celui qui commentera la Grande Boucle sur RTL à partir de samedi avec Tom Flammang, un autre ancien coureur professionnel.

Ed Buchette a lui une expérience longue comme le bras. Le dirigeant luxembourgeois fait partie de la commission route de l’Union Cycliste Internationale (UCI) en tant que représentant des organisateurs. Il est donc bien placé pour évoquer ce sujet abrasif. «Un tel accident suscite toujours beaucoup de réactions. Il faut rappeler le contexte. On est à quelques jours d’une sélection pour le Tour de France et certains prennent tous les risques pour faire pencher la balance en leur faveur. Peut-être parce qu’ils ont perdu un peu de temps dans la montée. Ce qui est arrivé à Gino est horrible. Il suffit de gravillons pour qu’un boyau aussi mince se dérobe et c’est le drame. Quand on voit que le lendemain, le champion d’Italie Filippo Zanna bascule dans une prairie, passe au-dessus de son vélo, frôle un cheval, remonte en selle et gagne l’épreuve…»

Pas d’accord sur les oreillettes

Le destin a emporté bien avant l’heure d’autres coureurs victime de chutes. Elles ont éveillé les consciences et poussé les instances à apporter un maximum de sécurité à travers différentes initiatives. Il y a d’abord eu le port du casque obligatoire qui a fait suite au décès du Kazakh Andrei Kivilev en 2003. Puis d’autres avancées technologiques. «L’UCI analyse à travers un programme informatique les arrivées fournies par les organisateurs. Avec les derniers kilomètres passés au crible, les circuits, les îlots directionnels, etc…», rappelle Ed Buchette.

Ce protocole est renforcé par une base de données qui existe depuis trois ans. «Elle recense tous les accidents survenus. Où? Quand? Pourquoi? Tout figure dans les rapports. Ce qu’on peut dire, c’est que la majorité des chutes intervient dans les 40 derniers kilomètres d’une épreuve et que les conditions climatiques peuvent être source de problèmes.» Sans oublier la présence de la VAR comme en football qui permet d’apporter un complément d’information au jury.

Ed Buchette. © PHOTO: Christian Kemp

Il faut aussi harmoniser des règlements avec des législations qui diffèrent d’un pays à l’autre. Au Luxembourg, les organisateurs travaillent main dans la main avec les Ponts et Chaussées, les communes et la police. Les coureurs locaux connaissent les routes par cœur et ne sont pas avares de petits conseils. Ce qui n’empêche pas les discussions. «Le Grand Prix Patton arrive et certains chemins ruraux ne sont pas à la hauteur de l’événement. Alors, on s’adapte et on poste davantage de signaleurs», ponctue un Ed Buchette loin d’être persuadé que l’arrivée des oreillettes dans le peloton ait constitué une avancée dans le renforcement des mesures de sécurité. «Elles servent plus aux directeurs sportifs pour dire que leur coureur a 40’’ de retard et qu’il doit accélérer.» Kim Kirchen n’est pas tout à fait du même avis. «Elles ont permis de signaler en temps réel des problèmes sur la chaussée par exemple. Quant aux écarts, qu’ils soient donnés à travers les oreillettes ou via l’ardoisier, ça ne change rien.»

Tout le monde n’est pas encore sur la même longueur d’onde mais les instances travaillent d’arrache-pied sur ces sujets sensibles. Les anciens professionnels Michael Rogers et Adam Hansen sont très impliqués dans le mouvement. Au pays, Christine Majerus n’a cessé de militer pour cette noble cause.